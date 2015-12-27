DNS internet hızını etkiler mi?





İnternet altyapısının olmazsa olmazlarından birisi olan Alan İsimlendirme Sistemi - DNS'in internet hızlarına etki ettiği konusunda zaman zaman çeşitli ifadelerle karşılaşıyoruz. Özellikle farklı DNS kullananların bağlantı hızlarının arttığına dair tecrübeleri gündeme geliyor. Peki DNS teknolojisi internet hızlarına etki eder mi? Bunun cevabı aslında ne tam olarak evet ne de tam olarak hayır.





DNS teknolojisi en basit manada 256 karaktere kadar büyüyebilen alan adlarını IP adreslerine dönüştürmeye yarıyor. DNS her alan için yetkili ad sunucuları atayarak, alan adlarını atama ve bu adların IP adreslerine haritalanması sorumluluğunu verir. Yani bir nevi numaralara isimler atadığınız rehber gibi düşünülebilir.





DNS teknolojisinin üstlendiği bu görev onu doğrudan internet hızını etkilemesini imkansız kılıyor. Yine de dolaylı olarak kullanıcıların internet başında geçirdiği süreyi etkiliyor. SuperUser platformundaki bir soruya verilen cevap, DNS servisi ile ilgili şüpheyi gideriyor.





Örneğin Fransa üzerinden bağlantı kuran bir DNS sunucusunda web sitelerine hızlı bağlanırken, ABD üzerinden bağlantı kuran bir DNS sunucusunda web sitelerine yavaş bağlanma durumu ortaya çıkıyor. Bunun sebebi zayıf bağlantılar sebebiyle sorgulamaların yavaşlaması ve web sitelerinin daha geç yüklenmesi. Bu da kullanıcıda sanki internet bağlantısında bir yavaşlama veya hızlanma oluyormuş hissi uyandırıyor ancak gerçek anlamda internet hızlarında bir yavaşlama olmuyor.

- GÜNCELLEME -

Ek bilgi: Ülkemizde uzun süre yasaklı kalan YouTube ve akabinde devam eden çeşitli yasaklamalar nedeniyle farklı DNS sunucularının kullanılması Türk internet kullanıcısı için DNS'i zaruri bir iş kılıfına soktu. Bugün dünya üzerinde DNS'in anlamını en iyi bilen ülkelerin başında gelmediğimize şüphe yok. Teoride DNS'in internet hızını yavaşlatması gibi bir etkisi olmasa da tercih edilen DNS sunucularının farklı ülkelerde olması, yönlenilen CDN server'lardan kaynaklı olarak bağlantı hızlarının düşmesine etki edebilmekte. Mesela diyelim ki siz Türkiye'desiniz ve ABD'deki bir DNS server tanımlaması yaptınız. Bu durumda çektiğiniz içerik Avrupa'daki bir CDN'de bile olsa veriyi yakınınızdan değil gibi ABD'den indirmeye yönlendirileceksiniz. Bu da dolaylı yoldan hızınızı bir parça sekteye uğratabilecek.

http://www.howtogeek.com/237025/are-dns-servers-able-to-have-an-effect-on-download-speed/