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DNS internet hızını etkiler mi?

Engelli sitelere girmek için başvurduğumuz DNS ayarlarını değiştirme esnasında internet hızının arttığını hissediyor musunuz? Hız artışını DNS doğrudan mı etkiliyor yoksa farklı bir sebep mi var?
3 yıl
27,2b
1
40
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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DNS internet hızını etkiler mi?


İnternet altyapısının olmazsa olmazlarından birisi olan Alan İsimlendirme Sistemi - DNS'in internet hızlarına etki ettiği konusunda zaman zaman çeşitli ifadelerle karşılaşıyoruz. Özellikle farklı DNS kullananların bağlantı hızlarının arttığına dair tecrübeleri gündeme geliyor. Peki DNS teknolojisi internet hızlarına etki eder mi? Bunun cevabı aslında ne tam olarak evet ne de tam olarak hayır.

DNS teknolojisi en basit manada 256 karaktere kadar büyüyebilen alan adlarını IP adreslerine dönüştürmeye yarıyor. DNS her alan için yetkili ad sunucuları atayarak, alan adlarını atama ve bu adların IP adreslerine haritalanması sorumluluğunu verir. Yani bir nevi numaralara isimler atadığınız rehber gibi düşünülebilir. 

DNS teknolojisinin üstlendiği bu görev onu doğrudan internet hızını etkilemesini imkansız kılıyor. Yine de dolaylı olarak kullanıcıların internet başında geçirdiği süreyi etkiliyor. SuperUser platformundaki bir soruya verilen cevap, DNS servisi ile ilgili şüpheyi gideriyor. 

Örneğin Fransa üzerinden bağlantı kuran bir DNS sunucusunda web sitelerine hızlı bağlanırken, ABD üzerinden bağlantı kuran bir DNS sunucusunda web sitelerine yavaş bağlanma durumu ortaya çıkıyor. Bunun sebebi zayıf bağlantılar sebebiyle sorgulamaların yavaşlaması ve web sitelerinin daha geç yüklenmesi. Bu da kullanıcıda sanki internet bağlantısında bir yavaşlama veya hızlanma oluyormuş hissi uyandırıyor ancak gerçek anlamda internet hızlarında bir yavaşlama olmuyor.  
- GÜNCELLEME -
Ek bilgi: Ülkemizde uzun süre yasaklı kalan YouTube ve akabinde devam eden çeşitli yasaklamalar nedeniyle farklı DNS sunucularının kullanılması Türk internet kullanıcısı için DNS'i zaruri bir iş kılıfına soktu. Bugün dünya üzerinde DNS'in anlamını en iyi bilen ülkelerin başında gelmediğimize şüphe yok. Teoride DNS'in internet hızını yavaşlatması gibi bir etkisi olmasa da tercih edilen DNS sunucularının farklı ülkelerde olması, yönlenilen CDN server'lardan kaynaklı olarak bağlantı hızlarının düşmesine etki edebilmekte. Mesela diyelim ki siz Türkiye'desiniz ve ABD'deki bir DNS server tanımlaması yaptınız. Bu durumda çektiğiniz içerik Avrupa'daki bir CDN'de bile olsa veriyi yakınınızdan değil gibi ABD'den indirmeye yönlendirileceksiniz. Bu da dolaylı yoldan hızınızı bir parça sekteye uğratabilecek.

http://www.howtogeek.com/237025/are-dns-servers-able-to-have-an-effect-on-download-speed/ Yorum Yaz
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lj94 3 yıl en beğenilen
Saygısız ve patavatsız insanların yorumlarını okumaktan gerçekten sıkıldım. Ayıp yani.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
sen etkiler desende inanmam
1 Yanıt Yanıtla +14
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atobaba 3 yıl
Başlık : DNS internet hızını etkiler mi?
Yazıda verilen cevap : Bunun cevabı aslında ne tam olarak evet ne de tam olarak hayır
Sonuç : Hayatımızdan çalınmış bir 15 dakika.
Başlık : DNS internet hızını etkiler mi?Yazıda verilen cevap : Bunun cevabı aslında ne tam olarak evet ne de tam olarak hayırSonuç : Hayatımızdan çalın...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
oktay1910 4 ay
Dns kullanmalı mı otomatik temi kalmalı?
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clb12 3 yıl
Nerede o eski donanımhbaer...
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vedatdlk 3 yıl
herkes bişey yazmış bide ben yazayım.

dns internet hızınızı arttırmaz. dns in görevi gideceğiniz adrese size yolu tarif eder. yanı dns insanlara navıgasyonculuk yapar. örnek vereyim.


e-turkiye sitesine gidiceksiniz. adres satırına yazdınız tarayıcınız ilk olarak dnse sorar. derki. ( gardaş benim sahibim e-turkiyeye gitmek istiyor nasıl giderim ? )

dns de tarayıcıya şu cevabı verir. ( abimm e-turkiye ???.???.??.?? ip adresinde barınıyor. aha bu kabloyu takip et ankaranın bilmem ne binasının bodrum katındaki bilmem ne sunucusunda ) der ve aradan çekilir.


tarayıcınız e-turkiyeyi açmak için ankaraya dogru yola cıkar. burayı dikkat edin ankaraya şahinlemi gidersiniz yada ferrariylemi gidersiniz bilmem ama tarayıcınızın yolculugu sizin telekom hızınıza baglıdır. bide tarayıcılarınızın kodları okuyarak sayfa yorumlaması hızına veya baglandıgınız sunucunun o anki son durumuna baglıdır. ( yani upload hızı düşük veya üstünden tır geçmiş bi sunucudan sayfa çağırıyorsanız vay halinize.... )
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atobaba 3 yıl
Başlık : DNS internet hızını etkiler mi?
Yazıda verilen cevap : Bunun cevabı aslında ne tam olarak evet ne de tam olarak hayır
Sonuç : Hayatımızdan çalınmış bir 15 dakika.
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KillForYou! 3 yıl
Etkiler. Kesin bilgi, yayalım.
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a_y_k_u_t 3 yıl
Beyler tamam en bilgili en uzman sizsiniz ne yazmışsınız be işsizsiniz cidden...
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Reverans! 3 yıl
Bilgilendirme için teşekkürler.
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FHM 3 yıl
dns hızı etkilemez ilk istek gönderdiğinizde çok küçük bir etkisi olur oda milisaniye kadar oynar burada önemli olan sizin bağlantı hızınızdır network trafiğinizi kendi bandınız belirler bazan şöyle bişeyde olabilir nadirde olsa sizin bağlantınız hızlıdır ama istek gönderdiğiniz sunucunun bağlantısı yavaşssa sizin hızınız ne olursa olsun karşının yani hosting hizmetinin hızı kadar verim alırsınız günümüzde hosting hizmeti veren firmaların bağlantı hızları yüksek olduğu için bu çok nadir olur
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DH Misafiri 3 yıl
p2p bağlantıyı etkiler mi?
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SilenthillDream 3 yıl
peki türkiyeye özel kişiye özel dns adresi nerden alabiliriz bunların hakkında bir bilgide verilse
mesela örnek 4.5.5.5 diye kendime özel dns almak istiyorum sadece ben kullanmak istiyorum
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Seyrim 3 yıl
İyi oldu bu bilgi.. Doğrusu etkilese de DNS değiştirmeden bir yerlere girmek bazen mümkün olmuyor..
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WoXeD 3 yıl
dns değiştirmek seçtiğiniz dns e bağlı olarak internet hızını yavaşlatabilir.Ama teoride asla ttnetin ülkedeki dnslerinden daha hızlı tepki veremez.DNS aslında tamamen sayısal bir altyapıyı kullanıcılara cici göstermenin yoludur. yani tarayıcına gidip 208.187.128.29 yazmazsında www.google.com yazarsın. DNS lere bütüüüüüün sitelerin domain name ve ip adresleri yazılıdır. Web sitesi açtığınızda bütün dns serverlara yazılmasını 2 gün civarında beklersiniz. sonra son kullanıcı www.google.com yazdımı,hangi dns e gidiyorsanız o derki "anaa bak bak bi keko geldi 208.187.128.29 a gitmek istiyo yönlendirim şunu" der. sizin yazdığınız dns sunucu size lokasyon olarak ne kadar yakınsa ping değeri o kadar düşer ve daha hızlı istemiş olduğunuz sayfayı size gösterir.Amaaa caaanım ülkem türkiyede kazın ayağı öyle değil çünkü dns sunucuda bi ton takip,engel,filtre ıbık zıbık çalışıyor.Dolayısıyla sen servera abi şu ip ne sorusunu çok kısa sürede soruyorsun ama tr dnsleri "makina soğuk" diyip seni bekletiyor.
DNS olarak belirlenen serverlara aşırı dikkat edilmesi lazımdır.Çünkü bütün internet trafiğinizi oraya yönlendirirsiniz.Adı sanı belli olmayan abidik gubidik dns seçer internet bankacılığı yaparsanız adamlar şifrelerinizi vs "koklar" terimcesi sniff etmektir.o yüzden google,open dns, comodo dns dışında pek alternatif kullanmayın.
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shadowtr 3 yıl
DNS dediğin bir sunucu. Ne iş yapar, senin yazdığın domain adını veritabanından sorgulayarak seni o sitenin ip adresine yönlendirir.

Bir siteye ip adresini yazarak ulaşmaya çalışırsan doğrudan siteye gidersin, DNS e uğramadan.

Yani arada bir aracı var. Haliyle erişim hızını etkiler. Bu bazen ms ler seviyesinde bazen de saniyeler seviyesinde...

Ha o zaman neden her siteye ipden gitmiyoruz? Çünkü saldırılara önlem olarak çoğu web sitesi ipden erişimi kısıtlamış durumda. DNS üzerinden gitmeye mecbursun.

DNS seçimi bu sebeple önemli. Son zamanlarda yaşanan saldırılar neticesinde yurt dışı DNS sunuculara erişimlerde de sıkıntılar oluyor. Tavsiyem bir süre ISS'nin DNS'ini kullanmanız yönünde.
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kadirirdem 3 yıl
Ben İngiltere üzerinden kullanıyorum gayet iyi Almanya ve ABD de bir yavaşlık var çok değil ama hissediliyor
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arel.gr 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

Ben İngiltere üzerinden kullanıyorum gayet iyi Almanya ve ABD de bir yavaşlık var çok değil ama hissediliyor

uzmanimsin,usulca dımdakladın yine +1 puanı
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