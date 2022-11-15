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    Akbank'a erişim sorunu yaşanıyor: Akbank mobil açılmıyor!

    Akbank müşterileri 15 Kasım 2022 tarihinde erişim sorunu yaşıyor. Akbank mobil şube ve Akbank internet şubesi açılmıyor. Akbank çöktü mü? Detaylar haberimizde.  
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    Akbank'a erişim sorunu yaşanıyor: Akbank mobil açılmıyor! Tam Boyutta Gör
    Son iki senedir zaman zaman erişim sorunları yaşayan Akbank, bir kez daha aynı problemle karşı karşıya. Akbank’ın mobil uygulamasına ve internet şubesine erişilemiyor.

    Akbank hesabına giriş yapmayan çalışan kullanıcılar, “Şu anda size hizmet veremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.” hatası ile karşılaşıyor. Bugün saat 11.00’de başlayan erişim sorunu, saat 13.30 sularında henüz giderilebilmiş değil.

    Twitter’da konu ile ilgili çok sayıda tweet attı. #Akbank etiketi Türkiye gündeminde ikinci sıraya yerleşti. Akbank Destek isimli resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre erişim probleminin giderildiği belirtiliyor ancak kullanıcıların paylaşımlarına baktığımızda sorunun devam ettiği görülüyor.

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