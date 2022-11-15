Akbank'a erişim sorunu yaşanıyor: Akbank mobil açılmıyor!

Akbank hesabına giriş yapmayan çalışan kullanıcılar, “Şu anda size hizmet veremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.” hatası ile karşılaşıyor. Bugün saat 11.00’de başlayan erişim sorunu, saat 13.30 sularında henüz giderilebilmiş değil.
Twitter’da konu ile ilgili çok sayıda tweet attı. #Akbank etiketi Türkiye gündeminde ikinci sıraya yerleşti. Akbank Destek isimli resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre erişim probleminin giderildiği belirtiliyor ancak kullanıcıların paylaşımlarına baktığımızda sorunun devam ettiği görülüyor.
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