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    YouTube kanallarına verilen plaket sayılarında son durum ne? Bir tanesi çok özel

    YouTube kanallarının belirli abone sayısını geçtikten sonra aldığı plaket sayısında patlama yaşanıyor. 300 binden fazla kanalın en az bir tane plaketi olduğu belirtiliyor. 
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    İzlenme saatleri ve alışkanlıkları açısından neredeyse ana akım medyanın yerini almaya başlayan YouTube uzun süredir abone sayısına göre kanal sahiplerine plaket hediye ediyor. Peki bu plaketlerde son durum ne?

    Kaç tane YouTube plaketi var?

    İlk kez 2012 yılında başlayan plaket hediyelerinde bugün çok farklı bir noktaya gelmiş durumdayız. Plaketler aslında kanal sahipleri için biraz daha başarı ve prestij meselesi haline geldi. Bu bakımdan önemli bir unsur durumunda.

    YouTube plaketleri arasında en düşük olan ve 100 bin aboneyi geçen kanallara verilen gümüş plaket toplamda 300 bine ulaşmış durumda. Yani 300 bin kanal 100 binden fazla aboneye sahip. 1 milyondan fazla aboneye sahip kanallara verilen altın plaket sayısı ise 29 bin civarında.

    Buradan sonra ise artık biraz daha devler ligi seviyesine çıkıyoruz. 10 milyon aboneyi geçen kanallara verilen elmas plaket sayısı 985’e ulaştı. YouTube zaman zaman 20 milyon aboneyi geçen kanallara özel tasarım plaketler hediye ediyor. America’s Got Talent ve Marvel geçtiğimiz dönemde bu plaketlerden almıştı.

    YouTube plaket sayılarında son durum Tam Boyutta Gör

    Sonrasında 50 milyon aboneyi geçen kanallara verilen yakut plaket var ve sayısı 40 civarında. Ulaşılması zor olan kırmızı elmas plaket ise 100 milyonu geçen kanallara veriliyor. Like Nastya, Kids Diana Show, Mr Beast, PewDiePie, Set India ve Cocomelon kanalları şu anda kırmızı elmas plaketli.

    Son plaket ise yeni elmas yüzük plaketi ve sadece 1 tane mevcut. Hindistan’ın popüler T-Series kanalı 240 milyonu aşan abonesi ile bu plakete sahip tek kanal. Önümüzdeki dönemde bu plakete bir veya iki kanalın daha ulaşabileceği düşünülüyor.

    YouTube plaket sayılarında son durum Tam Boyutta Gör

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    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 13 saat önce

    Fururlar oni purada :)

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