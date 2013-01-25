DSLR fotoğraf makinesi taşımak için yeni bir yol, "Spider Camera Holster"









DSLR fotoğraf makineleri boyutları nedeniyle taşımakta zorlanılan cihazlardır. Makineler ile gelen boyun askıları cihazları koruma amaçlı faydalı olsalar da, stabil olmaya yapıları nedeniyle çoğu kişi tarafından tercih edilmez. Bu nedenle geliştirilen "Spider Camera Holster" isimli DSLR taşıma aracı duyuruldu.

Spider Camera Holster iki parçadan oluşuyor. Birinci parça bele takılan ve kamerayı tutan kemer, ikinci parça ise makinenin alt kısmına takılarak DSLR fotoğraf makinesini tutan aparat. Oldukça sağlam bir metal malzemeden üretilen aparat ile fotoğraf makinesi taşıma zorluğu ortadan kalkıyor. Bele takılan kemer üzerinde ufak bir bölme yer alıyor ve bu bölmeye kamera altına takılan aparattaki yuvarlak uç takılarak bağlantı sağlanmış oluyor.

Bel aparatında iki farklı kilit seçeneği yer alıyor. Birinci seçenekte makine kemere takıldığı zaman kitleniyor ve çıkartmak için aparatın üstündeki ufak tuşu kullanmak gerekiyor. Diğer seçenekte ise kilit devreye girmiyor ve makine istenildiği an hızlıca çıkarılabiliyor. Kamerayı aşağıya doğru bırakmadığı için fotoğrafçıya eğilme imkanı da verebilen Spider Camera Holster, her türlü duruma karşı oturaklı yapısını koruyabiliyor.

Tek ve çift kamera taşıyabilen iki ayrı modeli bulunan Spider Camera Holster, tek kamera için $135, çift kamera için ise $235 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış videolara aşağıdan ulaşarak, Spider Camera Holster hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.





http://www.spiderholster.com





http://www.spiderholster.com