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DSLR fotoğraf makinesi taşımak için yeni bir yol, "Spider Camera Holster"

6 yıl
3,8b
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21
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DSLR fotoğraf makinesi taşımak için yeni bir yol,

DSLR fotoğraf makineleri boyutları nedeniyle taşımakta zorlanılan cihazlardır. Makineler ile gelen boyun askıları cihazları koruma amaçlı faydalı olsalar da, stabil olmaya yapıları nedeniyle çoğu kişi tarafından tercih edilmez. Bu nedenle geliştirilen "Spider Camera Holster" isimli DSLR taşıma aracı duyuruldu.
 
DSLR fotoğraf makinesi taşımak için yeni bir yol,
Spider Camera Holster iki parçadan oluşuyor. Birinci parça bele takılan ve kamerayı tutan kemer, ikinci parça ise makinenin alt kısmına takılarak DSLR fotoğraf makinesini tutan aparat. Oldukça sağlam bir metal malzemeden üretilen aparat ile fotoğraf makinesi taşıma zorluğu ortadan kalkıyor. Bele takılan kemer üzerinde ufak bir bölme yer alıyor ve bu bölmeye kamera altına takılan aparattaki yuvarlak uç takılarak bağlantı sağlanmış oluyor.
Bel aparatında iki farklı kilit seçeneği yer alıyor. Birinci seçenekte makine kemere takıldığı zaman kitleniyor ve çıkartmak için aparatın üstündeki ufak tuşu kullanmak gerekiyor. Diğer seçenekte ise kilit devreye girmiyor ve makine istenildiği an hızlıca çıkarılabiliyor. Kamerayı aşağıya doğru bırakmadığı için fotoğrafçıya eğilme imkanı da verebilen Spider Camera Holster, her türlü duruma karşı oturaklı yapısını koruyabiliyor.
 
DSLR fotoğraf makinesi taşımak için yeni bir yol,
DSLR fotoğraf makinesi taşımak için yeni bir yol,
Tek ve çift kamera taşıyabilen iki ayrı modeli bulunan Spider Camera Holster, tek kamera için $135, çift kamera için ise $235 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış videolara aşağıdan ulaşarak, Spider Camera Holster hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://www.spiderholster.com 


http://www.spiderholster.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
icg 6 yıl
Fena fikir değil, bu tip makineleri uzun süre taşımak enseye ciddi bir yük bindiriyor sonuçta.
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onur_ken 6 yıl
en mantiklisi el bilekligi olan model... bende hep bu tarz bi tasima yapiyorum..

ama asla belime asmam...!
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mcu38 6 yıl
biraz zorlasa tam otomatik makinelerde taşır :D savaş sahneleri gibi
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theyapici 6 yıl
carry speed fs tavsiye edilir.
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lyridder 6 yıl
Koltuk altı askısına kadar yolu var; ergonomik olarak çözülürse çok kullanışlı olabilir.
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esqhia 6 yıl
erci501
hücum yeleği yapsalarmış birde

Askerlik yapmayanlar anlamamış ama iyi güldüm :) Ne zamandır adı bile aklıma gelmiyodu :)
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Umutcan 6 yıl
Bunu anca profesyonel anlamda haber kovalayan foto muhabirler kullanır, amatör kullanıcıya gitmez zira dışarda dalga konusu olabilirsiniz.
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suluuguru 6 yıl
Artık gölgesinden hızlı makine çeken muhabirler türer.
Hızlı makine çekme yarışmaları ya da düello bile yapılabilir.
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itachi237 6 yıl
habere girmeden önce resmini gördüm dedim herhalde küçük resme dalga geçmelik bir resim koymuşlar ürünün kendisi farklıdır ama nerdee. ama dslr makinayı taşıması harbi zor. çantada taşısan hemen çıkarıp fotoğraf çekemiyorsunda..
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Holy Templar 6 yıl
yapılan açıklamaya göre '' the good the bad and the ugly ' filminden esinlenilmiş
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aspirin_00 6 yıl
en iyisi el arabası yapsalardı daha rahat götürürdü çekeceği yere kadar
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a.f.y. 6 yıl
böyle dışarı çıkmaya cesareti olan parmak kaldırsın :)
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Madécassol 6 yıl
Bu şekilde kamil gibi dışarı çıkacağıma satar o makineyi kullanmam daha iyi
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