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Daha sade bir Google logosu Chrome beta uygulamasında ortaya çıktı

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha sade bir Google logosu Chrome beta uygulamasında ortaya çıktı


Üç boyutlu ve gölgeli logo tasarımlarından daha sade ve parlak renkli tasarımlara doğru geçiş yapan Google, bunun ilk örneğini Chrome logosu ile vermişti. Firmanın asıl kendi logosunda yapacağı değişiklik merakla beklenirken, işaretler ortaya çıkmaya başladı.

Chrome tarayıcısının son Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni tasarım daha sade ve parlak renklere sahip bir Google yazısına işaret ediyor. Bu tasarım bazı Google suncularında da görülüyor.

Google'ın yakın gelecekte bu logoyu kullanması beklenmiyor. Bazı kaynaklar tasarımın özellikle baskı alırken orijinal logonun iyi görüntü vermeme ihtimali üzerine geliştirildiğini belirtiyor.  

http://www.phonearena.com/news/New-Google-logo-found-in-Chrome-beta-APK_id47247 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umut_baris 5 yıl
Bunlar hep modern arayüzü'nün getirdikleri. İster kabullenin ister kabullenmeyin.

Microsoft olmasaydı bilgisayar sadece burjuvazinin hava atma aracı olarak kalacaktı.
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Stannis Baratheon. 5 yıl
işte bunlar hep microsoftun getirdikleri
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***Respect*** 5 yıl
10 numara olmuş.
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Doanc4n 5 yıl
Flat design a geçmişler gayet güzel olmuş.
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insipe12 5 yıl
Dunyam degisti.cok buyuk haber.

Ayrica;

Çöp
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Ewig 5 yıl
Haber için teşekkür ederim.
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