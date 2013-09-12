Daha sade bir Google logosu Chrome beta uygulamasında ortaya çıktı









Üç boyutlu ve gölgeli logo tasarımlarından daha sade ve parlak renkli tasarımlara doğru geçiş yapan Google, bunun ilk örneğini Chrome logosu ile vermişti. Firmanın asıl kendi logosunda yapacağı değişiklik merakla beklenirken, işaretler ortaya çıkmaya başladı.





Chrome tarayıcısının son Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni tasarım daha sade ve parlak renklere sahip bir Google yazısına işaret ediyor. Bu tasarım bazı Google suncularında da görülüyor.





Google'ın yakın gelecekte bu logoyu kullanması beklenmiyor. Bazı kaynaklar tasarımın özellikle baskı alırken orijinal logonun iyi görüntü vermeme ihtimali üzerine geliştirildiğini belirtiyor.

http://www.phonearena.com/news/New-Google-logo-found-in-Chrome-beta-APK_id47247