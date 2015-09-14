Dainese, bağımsız olarak çalışabilen hava yastıklı motosiklet ceketini duyurdu

Otomobil modelleri için olmazsa olmaz güvenlik önemleri arasında yer alan hava yastığı sistemleri, son yıllarda motosiklet dünyasında da yaygınlaşıyor. Şimdiye kadar çalışmak için genelde kablosuz şekilde motosiklet modelleriyle iletişim içerisinde kalması gereken hava yastıklı motosiklet ceketleri, motosiklet kıyafet üreticisi Dainese'ın yeni Misano 1000 modeliyle ise bağımsız hale geliyor.

Dış görünüş itibariyle standart bir motosiklet ceketi gibi karşımıza çıkan ancak esas farkını içerisinde yer alan hava yastığı sistemiyle koyan Dainese Misano 1000, adını değişik yol koşularında yapılan 1000'den fazla test denemesinden alıyor ve motosikletlerden bağımsız olarak kullanılabiliyor.

Bu bağımsız yapıyı sensörlerini, kontrol elektroniklerini ve GPS ünitesini arka bölümünde taşımasıyla kazanan Misano 1000, belirtildiği kadarıyla saniyede 800 kez tarama gerçekleştiriyor ve herhangi bir darbe anında şişerek kişi daha yere düşmeden hazır hale gelebiliyor. Güvenlik için açma kapama tuşu ve LED durum ışığı unutulmayan hava yastığı sistemi, özellikle göğüs ve sırt bölgesine çok ciddi bir koruma getirebiliyor.

Her motosiklet sürücüsünün edinmesi gerek bir çözüm oluşturan Dainese Misano 1000, Kasım ayı içerisinde 1700$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.dainese.com/eu_en/newsdetail/D-air-Misano-1000