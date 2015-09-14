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Dainese, bağımsız olarak çalışabilen hava yastıklı motosiklet ceketini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dainese, bağımsız olarak çalışabilen hava yastıklı motosiklet ceketini duyurdu
Otomobil modelleri için olmazsa olmaz güvenlik önemleri arasında yer alan hava yastığı sistemleri, son yıllarda motosiklet dünyasında da yaygınlaşıyor. Şimdiye kadar çalışmak için genelde kablosuz şekilde motosiklet modelleriyle iletişim içerisinde kalması gereken hava yastıklı motosiklet ceketleri, motosiklet kıyafet üreticisi Dainese'ın yeni Misano 1000 modeliyle ise bağımsız hale geliyor.
Dış görünüş itibariyle standart bir motosiklet ceketi gibi karşımıza çıkan ancak esas farkını içerisinde yer alan hava yastığı sistemiyle koyan Dainese Misano 1000, adını değişik yol koşularında yapılan 1000'den fazla test denemesinden alıyor ve motosikletlerden bağımsız olarak kullanılabiliyor. 
Bu bağımsız yapıyı sensörlerini, kontrol elektroniklerini ve GPS ünitesini arka bölümünde taşımasıyla kazanan Misano 1000, belirtildiği kadarıyla saniyede 800 kez tarama gerçekleştiriyor ve herhangi bir darbe anında şişerek kişi daha yere düşmeden hazır hale gelebiliyor. Güvenlik için açma kapama tuşu ve LED durum ışığı unutulmayan hava yastığı sistemi, özellikle göğüs ve sırt bölgesine çok ciddi bir koruma getirebiliyor. 
Her motosiklet sürücüsünün edinmesi gerek bir çözüm oluşturan Dainese Misano 1000, Kasım ayı içerisinde 1700$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Dainese, bağımsız olarak çalışabilen hava yastıklı motosiklet ceketini duyurdu
 

http://www.dainese.com/eu_en/newsdetail/D-air-Misano-1000 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Das Boot 4 yıl
Eskiden de bu tip ürünler geliştiriliyordu, fikirler vardı. Nihayet piyasaya çıkıyor. Umarım kısa sürede uygun fiyatlı çözümlerde üretilir.
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Arranger. 4 yıl
Güzel proje.
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gun 4 yıl
GPS verisi ile Çalışıyormuş yumruk atma ile çalışmayacaktırda. Ne kadar verimli ölçer bilemem. Birde her yerde GPS düzgün Çekmez ve o Sırada açılmazsa yandın. Gerçi o zaman eskiden farkı kalmıyor Çokda önemli değil.
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Delikli Nane 4 yıl
türkiyede kullanılan motorsikletlerin piyasası %80 max 8.000TL kusura bakmada o parayı veripte o montu alıcakların sayısıda %5i geçmez
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Umutcan 4 yıl Delikli Nane
Delikli Nane

türkiyede kullanılan motorsikletlerin piyasası %80 max 8.000TL kusura bakmada o parayı veripte o montu alıcakların sayısıda %5i geçmez

Türkiye'de airbag'i geçtim hala kasksız motor kullanıyorlar. İnsanımız için rahat, güvenlikten önce gelir.
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Elsa 4 yıl
Öldükten sonra 1700 doların ne faydası var, gayet güzel olmuş
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atof 4 yıl
60 bin liraya motor alan adam bunuda alırda olmadık yerde patlarsa sakat
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kadirirdem 4 yıl
iyiymiş te 1700 dolar nedir be....
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OnurBalcist 4 yıl
Şaka olsun diye adama yumruk atıcan, herif balon gibi şişecek :))
Pist dışında giyilmez
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cemecem21 4 yıl
1700 dolar olmasaydı iyiydi.
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