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    Motokuryelere P1 yetki belgesi zorunluluğu geldi: Süre sözü vermek yasaklandı

    Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin ilk defa kayıt altına alındığını ve P1 yetki belgesi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

    Motokuryelere P1 yetki belgesi zorunluluğu geldi Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere gitti. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile motokurye sektörü ilk kez yasal zemine oturtuldu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yapılan değişikliklerle sektörde yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacaklarını kaydetti.

    Motokuryelere P1 yetki belgesi şartı

    Yeni yönetmeliğe göre, artık motokuryeler de P1 yetki belgesi almak zorunda olacak. En fazla üç taşıtla faaliyet gösterecek motokuryeler için belge ücretinde yüzde 85 oranında indirim uygulanacak. Ayrıca, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 6 ay içinde başvuru yapanlara yüzde 95'e varan ek indirim sağlanacak. Uraloğlu ayrıca, kuryelerin yetki belgelerini yüzde 5’e varan indirimle e-Devlet portalından da alabileceklerini belirtti.

    Kurye araçlarına yaş ve kira esnekliği

    Bakan Uraloğlu, yetki belgesine ilave edilecek taşıtlara ilişkin şartların da belirlendiğini belirtti. Uraloğlu, “Yönetmelik ile birlikte motokuryelerin uzun süreli veya finansal kiralamalı taşıtları da kullanmalarına ve kurye işletmecilerinin ilk 6 ay içerisinde yetki belgelerine kaydedecekleri 15 yaşına kadar olan taşıtların kullanılmasına da imkân sağlanıyor. Kurye işletmeciliğinde şoförler dışında teslimatı yapan kuryeler için Kurye Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu getirildi.” dedi. Mesleki yeterliliğin de önem kazandığını vurgulayan Bakanlık, SRC belgesi ve kurye faaliyet belgelerinin bir yıl içinde tamamlanması gerektiğini açıkladı.

    “Taşıma süresi taahhüdünde bulunulması yasaklandı”

    Motokuryelere P1 yetki belgesi zorunluluğu geldi Tam Boyutta Gör
    Yönetmelikte yapılan düzenleme ile firmalara istihdam ettikleri her kuryeyi Bakanlığa bildirme zorunluluğu da getirildi. Ayrıca kuryelerin belirli suçlardan hüküm giymemiş olmasının da zorunlu olduğu belirtildi.

    Uraloğlu, "Kurye işletmeciliği faaliyetlerinde, hizmet alan ve verenlerin hak ve menfaatlerini korumak için de birtakım düzenlemeler de hayata geçti. Teslimi mümkün olmayan adreslere kurye gönderisi kabulü yapılması ve kurye faaliyetlerinde herhangi bir taşıma süresi taahhüdünde bulunulması yasaklandı.” açıklamasında bulundu.

    Ayrıca, alıcısına ulaştırılamayan gönderilerin aynı sürede göndericiye iade edilmesi zorunlu hale getirildi. Alıcının onayı halinde teslimat sırasında paketin kontrol edilmesine de olanak tanındı. Bakan Uraloğlu, “Alıcının talebi ve gönderinin kabulü halinde, kurye gönderisi teslim sırasında kontrol edilebilecek. Teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetler verilebilecek. Ayrıca, bozulabilir gıda taşınması durumunda gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğu da getirildi.” dedi.

    Kuryelere ekipman zorunluluğu

    Motokuryelere P1 yetki belgesi zorunluluğu geldi Tam Boyutta Gör
    Firmaların çalıştırdıkları motokuryelere reflektif yelek sağlama zorunluluğu getirildi. Bu yeleklerde “KURYE” ibaresi ve firmanın U-Net numarası açık şekilde yer alacak. Ayrıca, yasaklı ürünlerin kuryeler aracılığıyla taşınması da kesin şekilde engellenmiş oldu.

    Kadın şoförlere teşvik

    Kadın istihdamını artırmaya yönelik önemli bir adım da yönetmelikle birlikte geldi. Kadın şoför çalıştıran firmalar, taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirimden yararlanabilecek. Halihazırda 3.019 TL olan ücret, indirimle birlikte 150 TL’ye düşecek.

    Ayrıca, taşıtlarının en az yüzde 10’unu kadın şoförlerle çalıştıran firmaların yetki belgeleri 3 ay süreyle ücretsiz uzatılacak.

    Takograf manipülasyonuna ağır yaptırım

    Otobüs, kamyon ve çekici sürücülerinin takograf kullanımı zorunluluğu da yeniden vurgulandı. Bu cihazların hileli kullanımı veya başkasına ait takografla araç sürülmesi durumunda, yetki belgesi sahibine 75 uyarma cezası, yani 44.325 TL’ye varan yaptırım uygulanacak.

    Servis ve yolcu taşımacılığı da kapsamda

    Yeni düzenleme yalnızca motokuryelerle sınırlı değil. Şehirlerarası ya da mücavir alan dışındaki öğrenci ve personel servisleri için de yeni kurallar getirildi. En fazla üç servisle faaliyet gösterecek işletmelere yüzde 95 oranında belge indirimi sağlanacak. Yetki belgesi kapsamında en fazla 100 özmal ve 50 sözleşmeli taşıt kaydedilebilecek.

    Yolcu taşımacılığında, U-ETDS sistemine eksik ya da hatalı bildirim yapan firmalara yönelik müeyyidelerin yeniden düzenlendiğini kaydeden Uraloğlu, “Taşıma veriminin arttırılması amacıyla, biletli yolcu taşımacılığı yapan taşımacılar için 20 adedi geçmemek üzere 18-24 koltuklu taşıtların da kullanılmasına olanak tanındı. Ara durak olarak kullanılan terminallere otobüs girişlerin teşvik edilmesi amacıyla da terminal çıkış ücretinde yolcu sayısına göre sınırlama getirdik.” diye konuştu.

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    goro1982 4 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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