Değişimi yapılan Galaxy Note 7′lerde ısınma problemi olduğu iddia ediliyor

Güney Koreli şirketin ağustos ayında büyük umutlarla piyasaya sürdüğü ancak bataryadaki problem sebebiyle peşi sıra gelen patlama haberleriyle adeta büyük bir hayal kırıklığına dönüşen Galaxy Note 7 üzerindeki kara bulutlar dağılmak bilmiyor.

Piyasadaki tüm cihazlarını geri çağıran ve milyonlarca dolar zarar uğrayan Samsung’un yeni seri telefonlarında da birtakım problemler olduğu belirtiliyor. The Wall Street Journal’da yer alan habere göre değişim programından faydalanarak cihazını yenileyen bazı kullanıcılar telefonun fazla ısındığını ifade ediyorlar. Bazı kişiler ise Galaxy Note 7'nin şarj tutmakta zorluk çektiğini, öyle ki cihaz şarja bağlıyken dahi pil yüzdesinin düştüğünü dile getiriyorlar.

http://www.wsj.com/articles/complaints-arise-over-replacement-batteries-for-samsung-galaxy-note-7-1474631157

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WSJ’deki açıklamaya göre Samsung problemin bataryayla ilgili olmadığını ve yaşanan sorunun mevcut olayla bir bağlantısının bulunmadığının altını çiziyorlar. İddiaların araştırıldığını söyleyen yetkililer Güney Kore’de başlatılan yeni Note 7 satışlarının 1 Ekime kadar tedbir amaçlı tekrar durdurma kararı aldılar. Uzmanlar ise eğer ısınma problemi yeni bir krizin ilk sinyalleri değilse seri üretimden dolayı bazı cihazlarda bu tür farklı sorunların yaşanabileceğini, benzer şekilde diğer üreticilerde de aynı sıkıntıların yer aldığını belirtiyorlar.