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Değişimi yapılan Galaxy Note 7′lerde ısınma problemi olduğu iddia ediliyor

Samsung için adeta kabusa dönen Galaxy Note 7'lerin değişim programı devam ederken cihaza dair yeni sorunlar çıkmaya başladı. Buna göre yeni seri telefonlarda ısınma problemi olduğu belirtiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,3b
1
53
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Güney Koreli şirketin ağustos ayında büyük umutlarla piyasaya sürdüğü ancak bataryadaki problem sebebiyle peşi sıra gelen patlama haberleriyle adeta büyük bir hayal kırıklığına dönüşen Galaxy Note 7 üzerindeki kara bulutlar dağılmak bilmiyor.
Piyasadaki tüm cihazlarını geri çağıran ve milyonlarca dolar zarar uğrayan Samsung’un yeni seri telefonlarında da birtakım problemler olduğu belirtiliyor. The Wall Street Journal’da yer alan habere göre değişim programından faydalanarak cihazını yenileyen bazı kullanıcılar telefonun fazla ısındığını ifade ediyorlar. Bazı kişiler ise Galaxy Note 7'nin şarj tutmakta zorluk çektiğini, öyle ki cihaz şarja bağlıyken dahi pil yüzdesinin düştüğünü dile getiriyorlar.
WSJ’deki açıklamaya göre Samsung problemin bataryayla ilgili olmadığını ve yaşanan sorunun mevcut olayla bir bağlantısının bulunmadığının altını çiziyorlar. İddiaların araştırıldığını söyleyen yetkililer Güney Kore’de başlatılan yeni Note 7 satışlarının 1 Ekime kadar tedbir amaçlı tekrar durdurma kararı aldılar. Uzmanlar ise eğer ısınma problemi yeni bir krizin ilk sinyalleri değilse seri üretimden dolayı bazı cihazlarda bu tür farklı sorunların yaşanabileceğini, benzer şekilde diğer üreticilerde de aynı sıkıntıların yer aldığını belirtiyorlar.
http://www.wsj.com/articles/complaints-arise-over-replacement-batteries-for-samsung-galaxy-note-7-1474631157 Yorum Yaz
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0MG90 3 yıl en beğenilen
Bak bak yorumlara bak. Isınma her cihazda varmışmış. Haberdeki telefon HTC'nin ya da Sony'nin olsa neler neler dersiniz.
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damn2u 3 yıl
Qualcomm SD810 ile nasıl tökezleyip firmaları bir dönem geriye düşürdüyse Samsung firması da Note 7 ile gerçekten fena tökezledi, bu durumu nasıl toparlayacaklar görelim bakalım.
Qualcomm SD810 ile nasıl tökezleyip firmaları bir dönem geriye düşürdüyse Samsung firması da Note 7 ile gerçekten fena tökezledi, bu durumu nasıl toparlayac...
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manyakurt 3 yıl
samsung sıvama aşamasına geçti anlaşılan. (:
s8 ve note8 muazzam olacak yalnız başka türlü bu algı temizlenmez.
normalde gelecek 5 yıla yayacakları teknolojiyi seneye görebiliriz.
samsung sıvama aşamasına geçti anlaşılan. (:s8 ve note8 muazzam olacak yalnız başka türlü bu algı temizlenmez.normalde gelecek 5 yıla yayacakları tek...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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_SkiP_ 3 yıl
Samsung'u hiç sevmem ama eşek değiller heralde. Cihazı geri toplatmaya kadar giden bir sorundan sonra cihazda kullanılan tüm parçaları ayrı ayrı test etmişlerdir. Bu yüzden iddalar bana gerçekçi gelmedi.
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volkan_kolay 3 yıl
Volkswagen emisyon skandalı ile çalkalandı ama battımı hayır! iPhone 7 tıslar Note 7 patlar sonuçta ne olur? Bir şey olacağı yok yine bu markalar en çok satan olmaya devam edecek. Çünkü kimse iPhone 7 tıslıyor Note 7 patlıyor ben LG alayım demeyecek.

Samsung bitti battı yorumlarını yazan ergenler galiba bu bilişim sektörü uzmanı yoksa böylesine boş bir iddia atıp kendilerini komik duruma düşünmezler canım dimiii..
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DH Misafiri 3 yıl
E tabi 6 sayısının laneti var.Sen note 6 yı atlayıp 7 yi çıkarırsan sayının laneti gelir seni bulur.
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adroid 3 yıl
Sorun falan yok yok ısınıyomuş bilmem ne kullanmayı bileceksin kardeşim ondan sonra bi bak bakalım s3 mini ısınıyormu ısınmıyormu bildikten sonra kullanmayı s3 mini bile ısınmaz buz gibi kalır iphone fanları kötülemek için ellerinden geleni yapıyor vay anasını

İphone gibi çıkardıgı telefonları güncelleyip güncelleyip göçertmiyor samsung
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m.can123 3 yıl
2.elde cihaz alicaklarinda cok dikkatli olmasi lazim...
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speed001 3 yıl
Tamamen kaldır tedavülden, ölü doğmuş bir cihaz
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khytr89 3 yıl
Samsung fena cuvalladi ve note serisini de batirdi:/ s7 edgeler ise berbat surekli ekran arizasi veriyor.. batacaklar mi cikacaklar mi gorucez
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adroid 3 yıl khytr89
khytr89
Samsung fena cuvalladi ve note serisini de batirdi:/ s7 edgeler ise berbat surekli ekran arizasi veriyor.. batacaklar mi cikacaklar mi gorucez

Eger batarsa sonu feci olur herkez iphone alir rakip cikacak marka bile kalmaz ortalikta android denen bir sey de kalmaz ortalikta samsung bu sefer ayagini feci carpti ama milyon dolarlik zarara gircek hic bir marka olmaz yinede fedakar adamlar
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theyapici 3 yıl
note 5 kullanan mutlu insan olarak umrumda değil
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aycibin 3 yıl
alt tarafı s7edge'e bir kalem sokacaksınız yahu.telefonun heryerinde bir patlak var.naptınız sıfırdan icat mı yaptınız?
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focus1 3 yıl
Note 6yi atlayip aceleyle note7 diye çıkarırsan böyle aksilikler kacinilmaz olur. Samsung bence bote 7 macerasindan vazgecsin kar edecem derken bir o kadar zarar edecektir.
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Stand Alone 3 yıl
Yeni cihazları 2000 TL'den satışa sunsa peynir ekmek gibi satılır. Bu Note 7 konusunu biraz goygoy muhabbetine döndü.
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bblokee 3 yıl Stand Alone
Stand Alone

Yeni cihazları 2000 TL'den satışa sunsa peynir ekmek gibi satılır. Bu Note 7 konusunu biraz goygoy muhabbetine döndü.

istersen bedava versin ne dersin?
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