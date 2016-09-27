Değişimi yapılan Galaxy Note 7′lerde ısınma problemi olduğu iddia ediliyor

Haber Editörü
Güney Koreli şirketin ağustos ayında büyük umutlarla piyasaya sürdüğü ancak bataryadaki problem sebebiyle peşi sıra gelen patlama haberleriyle adeta büyük bir hayal kırıklığına dönüşen Galaxy Note 7 üzerindeki kara bulutlar dağılmak bilmiyor.
Piyasadaki tüm cihazlarını geri çağıran ve milyonlarca dolar zarar uğrayan Samsung’un yeni seri telefonlarında da birtakım problemler olduğu belirtiliyor. The Wall Street Journal’da yer alan habere göre değişim programından faydalanarak cihazını yenileyen bazı kullanıcılar telefonun fazla ısındığını ifade ediyorlar. Bazı kişiler ise Galaxy Note 7'nin şarj tutmakta zorluk çektiğini, öyle ki cihaz şarja bağlıyken dahi pil yüzdesinin düştüğünü dile getiriyorlar.
http://www.wsj.com/articles/complaints-arise-over-replacement-batteries-for-samsung-galaxy-note-7-1474631157 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
s8 ve note8 muazzam olacak yalnız başka türlü bu algı temizlenmez.
normalde gelecek 5 yıla yayacakları teknolojiyi seneye görebiliriz.