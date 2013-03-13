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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, 18" ekran boyutuna sahip tablet/masaüstü hibrit bilgisayar modelini kullanıcılar karşısına çıkarttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell, 18

Ürettiği başarılı bilgisayarlar ve donanımlar ile tanıdığımız dünyaca ünlü Dell firması, SXSW etkinliği kapsamında hepsi bir arada yeni hibrit modelinin tanıttı.
Dell tarafından SXSW etkinliği kapsamında tanıtılan ve XPS18 ismine sahip olan hepsi bir arada formundaki model, kullanıcılara tablet ve masaüstü bilgisayar karışımı bir yapı sunabiliyor. İstenirse sadece tablet bilgisayar olarak kullanılabilen cihaz, üzerindeki ayaklar sayesinde kendi başına ayakta durabiliyor ve klavye/fare bağlanarak masaüstü bilgisayar yapısına bürünebiliyor.
 
Dell, 18
Teknik olarak üzerinde Windows 8 işletim sistemi, 18.4" 1920x1080P Full HD çoklu dokunmatik ekran yer alan XPS18, Intel Core i3,i5,i7 ve Intel Pentium 2117U işlemci seçeneklerine, maksimum 8GB RAM oranına ve HDD ya da SSD depolama seçeneklerine sahip. Dahili bataryası ile 5 saate kadar aktif kullanım ömrü sunabilen 2.2kg ağırlığında hibrit model üzerinde, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB bağlantı seçenekleri de yer alıyor.
Kullanıcılara her zaman ve her ortamda güçlü sonuçlar verebilecek düzeyde olan Dell XDS18, seçilen teknik özelliklere göre 900$ ile 1,200$ arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak.
http://www.engadget.com/2013/03/13/dell-introduces-xps-18-aio/ 

http://www.engadget.com/2013/03/13/dell-introduces-xps-18-aio/ Yorum Yaz
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ssbrutality 6 yıl
talerk
sony vaio tab 20 den sonra bide büyük ekranlı tablet serisi çıktı ne diyelim taklitler aslını yaşatır

Helal...
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yenerbalcı 6 yıl
20" Panasonic 4K Tablet

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27" Lenova Tablet

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DH Misafiri 6 yıl
1299 dolara Asus Transformer Aio varken dell bunu satamaz. Pek bi ekstrasi yok çünkü.
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl
Pek taşınılabilir olacağını düşünmüyorum ağır ve büyük.
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talerk 6 yıl
sony vaio tab 20 den sonra bide büyük ekranlı tablet serisi çıktı ne diyelim taklitler aslını yaşatır
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