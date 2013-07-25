Dell, 3,200 x 1,800 piksel ekran çözünürlüğe sahip yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu

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En önemli bilgisayar üreticileri arasında yer alan Dell, 3,200 x 1,800 piksel ekran çözünürlüğü ile dikkatleri üzerinde çeken yeni modeli Precision M3800'ü resmi olarak duyurdu.
Yüksek performansa ihtiyaç duyan kişiler için hazırlanan Precision M3800, üzerinde 3,200 x 1,800 piksel çözünürlüğe sahip QHD+ çoklu dokunmatik IGZO ekran taşıyor. En kalın noktasının 18mm olduğu belirtilen ve 2,04 KG ağırlık değerine sahip olan bilgisayar, teknik olarak 4. jenerasyon Intel Core i7-4702MQ işlemci, üst seviye performans sağlayan NVIDIA Quadro grafik birimi, 15GB RAM miktarı ve 1TBB HDD yanında 512GB SSD depolama seçenekleri ile karşımıza geliyor. Üzerinde 4 adet USB 3.0 ve HDMI portu da yer alan Dell Precision M3800, seçilen özelliklere göre 1699$ ile 1999$ fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor.
Üst seviye özellikleri, şık tasarımı ve ince yapısıyla dikkat çeken Dell Precision M3800 dizüstü bilgisayar modeli hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.engadget.com/2013/07/25/dell-officially-unveils-precision-m3800-workstation-at-siggraph/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sabit görüş. Bence git konuş..
eger hic oyun oynamayacaksam zaten mac osx yerine ubuntu tercih ederim sende onu dene..
Uzun bir süre Linux kullandım. Ubuntu değil Fedora kullandım. Server tarafında Red Hat ile yıllarca boğuştum. Zaten her hattı Mac'den alınma olduğu için, Mac yabancılık vermedi. Bu kadar para verecek imkanı olmayan için, Linux bir alternatif evet ama bu kadar parayı verdikten sonra, iMac alır her işimi görürüm oyun da oynarım çok lazım olursa. Ubuntu'dan sonra Mac kullan sonra gel tartışalım :)
os x zaten unix mimarisi uzerine kurulu. konu kisisel bilgisayar ise os x yerine gnu linux dagitimlarini tercih etmek ahmakliktir. bunla ovunmek daha da ahmaklik.
os x, ui ve pratiklik olarak getirecegin herhangi bir dagitimi tokatlar.
kisisel kullanimda, ister normal ev kullanici ol ister profesyonel, unix istediginde en iyi cozum os x. alternatif aramak bosa kurek cekmek oluyor ayni zamanda da inanilmaz zaman kaybi.
yorum yapmak ne derece mantıklı tekrar düşünün.
yok 4-4-2 üstünede serpiştirmişler :D futbolcu dizilişimi bu :D
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