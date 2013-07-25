Dell, 3,200 x 1,800 piksel ekran çözünürlüğe sahip yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu

En önemli bilgisayar üreticileri arasında yer alan Dell, 3,200 x 1,800 piksel ekran çözünürlüğü ile dikkatleri üzerinde çeken yeni modeli Precision M3800'ü resmi olarak duyurdu.

Yüksek performansa ihtiyaç duyan kişiler için hazırlanan Precision M3800, üzerinde 3,200 x 1,800 piksel çözünürlüğe sahip QHD+ çoklu dokunmatik IGZO ekran taşıyor. En kalın noktasının 18mm olduğu belirtilen ve 2,04 KG ağırlık değerine sahip olan bilgisayar, teknik olarak 4. jenerasyon Intel Core i7-4702MQ işlemci, üst seviye performans sağlayan NVIDIA Quadro grafik birimi, 15GB RAM miktarı ve 1TBB HDD yanında 512GB SSD depolama seçenekleri ile karşımıza geliyor. Üzerinde 4 adet USB 3.0 ve HDMI portu da yer alan Dell Precision M3800, seçilen özelliklere göre 1699$ ile 1999$ fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor.

Üst seviye özellikleri, şık tasarımı ve ince yapısıyla dikkat çeken Dell Precision M3800 dizüstü bilgisayar modeli hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.engadget.com/2013/07/25/dell-officially-unveils-precision-m3800-workstation-at-siggraph/