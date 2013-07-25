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Dell, 3,200 x 1,800 piksel ekran çözünürlüğe sahip yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu

5 yıl
1,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell, 3,200 x 1,800 piksel ekran çözünürlüğe sahip yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu
En önemli bilgisayar üreticileri arasında yer alan Dell, 3,200 x 1,800 piksel ekran çözünürlüğü ile dikkatleri üzerinde çeken yeni modeli Precision M3800'ü resmi olarak duyurdu.
Yüksek performansa ihtiyaç duyan kişiler için hazırlanan Precision M3800, üzerinde 3,200 x 1,800 piksel çözünürlüğe sahip QHD+ çoklu dokunmatik IGZO ekran taşıyor. En kalın noktasının 18mm olduğu belirtilen ve 2,04 KG ağırlık değerine sahip olan bilgisayar, teknik olarak 4. jenerasyon Intel Core i7-4702MQ işlemci, üst seviye performans sağlayan NVIDIA Quadro grafik birimi, 15GB RAM miktarı ve 1TBB HDD yanında 512GB SSD depolama seçenekleri ile karşımıza geliyor. Üzerinde 4 adet USB 3.0 ve HDMI portu da yer alan Dell Precision M3800, seçilen özelliklere göre 1699$ ile 1999$ fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor.
Üst seviye özellikleri, şık tasarımı ve ince yapısıyla dikkat çeken Dell Precision M3800 dizüstü bilgisayar modeli hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

(Guru) / (EG) 

http://www.engadget.com/2013/07/25/dell-officially-unveils-precision-m3800-workstation-at-siggraph/ Yorum Yaz
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allking 5 yıl en beğenilen
15gb ram ne ya 8-4-2-1 mi yapmislar 4 slota :)
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Zuko 5 yıl
Maşallah.
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Guest-F8946C419 5 yıl
NVIDIA Quadro grafik birimi oyun için tasarlanmamıştır.
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CWaRRioR 5 yıl
Belli ki render üzerine çalışanlar için tasarlanmış laptop. Ram ve GPU bunu işaret ediyor
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Holk 5 yıl
Orta bütçeli birisi için hayalden daha fazla.
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kimi_raikonen 5 yıl
512 gb ssd nedir abi bn daha 128 gb alamıyorum :D ssd tek başına 1000 tl :D makina da en az 4500 tl fln olur :D
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crossmatch 5 yıl
kcankaynak
r4deon
kcankaynak 1. Ultrabooklar, OYUN BİLGİSAYARLARI DEĞİLDİR. ALLAH AŞKINA ARTIK BU GPU BU ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ BIDI BÖDÖ HEDE HÖDÖ DİYEREK ADAMI HASTA ETMEYİN. 2. Bilgisayarda herşey donanım değildir. Aksine donanım değil yazılım daha önemlidir çünkü bir donanımın nasıl çalışacağına yazılım karar verir. Bu yüzden 198 çekirdek CPUda olsa, 64 GB ram de olsa, MacOS X Windows. Neyse ben boşuna konuşuyorum, hayatında hiç yazılım yapmamış, hiç Mac kullanmamış, Windows çocuğu, donanım ve oyun manyakları gelip - yağmuruna tutacaklar.
eger hic oyun oynamayacaksam zaten mac osx yerine ubuntu tercih ederim sende onu dene..
Uzun bir süre Linux kullandım. Ubuntu değil Fedora kullandım. Server tarafında Red Hat ile yıllarca boğuştum. Zaten her hattı Macden alınma olduğu için, Mac yabancılık vermedi. Bu kadar para verecek imkanı olmayan için, Linux bir alternatif evet ama bu kadar parayı verdikten sonra, iMac alır her işimi görürüm oyun da oynarım çok lazım olursa. Ubuntudan sonra Mac kullan sonra gel tartışalım :)

Sabit görüş. Bence git konuş..
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Şeker Hapı 5 yıl
Cihaz mükemmel olmuş bir an önce gelmesini bekliyorum. Isınıp kapanma durumu yoksa çizimlerde kullanmak için artık MSI'ın 4 kiloluk laptoplarına gerek yok demektir.
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r4deon 5 yıl
kcankaynak
1. Ultrabooklar, OYUN BİLGİSAYARLARI DEĞİLDİR. ALLAH AŞKINA ARTIK BU GPU BU ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ BIDI BÖDÖ HEDE HÖDÖ DİYEREK ADAMI HASTA ETMEYİN. 2. Bilgisayarda herşey donanım değildir. Aksine donanım değil yazılım daha önemlidir çünkü bir donanımın nasıl çalışacağına yazılım karar verir. Bu yüzden 198 çekirdek CPUda olsa, 64 GB ram de olsa, MacOS X Windows. Neyse ben boşuna konuşuyorum, hayatında hiç yazılım yapmamış, hiç Mac kullanmamış, Windows çocuğu, donanım ve oyun manyakları gelip - yağmuruna tutacaklar.

eger hic oyun oynamayacaksam zaten mac osx yerine ubuntu tercih ederim sende onu dene..
2 Yanıt Yanıtla +4
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explorerAA 5 yıl
tasarima bakar misin biraz utanma olur trackpad bile apple dan taklit, taklitci geri dell dell den bunu beklemezdim
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kcankaynak 5 yıl r4deon
r4deon
kcankaynak
1. Ultrabooklar, OYUN BİLGİSAYARLARI DEĞİLDİR. ALLAH AŞKINA ARTIK BU GPU BU ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ BIDI BÖDÖ HEDE HÖDÖ DİYEREK ADAMI HASTA ETMEYİN. 2. Bilgisayarda herşey donanım değildir. Aksine donanım değil yazılım daha önemlidir çünkü bir donanımın nasıl çalışacağına yazılım karar verir. Bu yüzden 198 çekirdek CPUda olsa, 64 GB ram de olsa, MacOS X Windows. Neyse ben boşuna konuşuyorum, hayatında hiç yazılım yapmamış, hiç Mac kullanmamış, Windows çocuğu, donanım ve oyun manyakları gelip - yağmuruna tutacaklar.

eger hic oyun oynamayacaksam zaten mac osx yerine ubuntu tercih ederim sende onu dene..

Uzun bir süre Linux kullandım. Ubuntu değil Fedora kullandım. Server tarafında Red Hat ile yıllarca boğuştum. Zaten her hattı Mac'den alınma olduğu için, Mac yabancılık vermedi. Bu kadar para verecek imkanı olmayan için, Linux bir alternatif evet ama bu kadar parayı verdikten sonra, iMac alır her işimi görürüm oyun da oynarım çok lazım olursa. Ubuntu'dan sonra Mac kullan sonra gel tartışalım :)
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EddyCue 5 yıl r4deon
r4deon

kcankaynak

1. Ultrabooklar, OYUN BİLGİSAYARLARI DEĞİLDİR. ALLAH AŞKINA ARTIK BU GPU BU ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ BIDI BÖDÖ HEDE HÖDÖ DİYEREK ADAMI HASTA ETMEYİN. 2. Bilgisayarda herşey donanım değildir. Aksine donanım değil yazılım daha önemlidir çünkü bir donanımın nasıl çalışacağına yazılım karar verir. Bu yüzden 198 çekirdek CPUda olsa, 64 GB ram de olsa, MacOS X Windows. Neyse ben boşuna konuşuyorum, hayatında hiç yazılım yapmamış, hiç Mac kullanmamış, Windows çocuğu, donanım ve oyun manyakları gelip - yağmuruna tutacaklar.


eger hic oyun oynamayacaksam zaten mac osx yerine ubuntu tercih ederim sende onu dene..


os x zaten unix mimarisi uzerine kurulu. konu kisisel bilgisayar ise os x yerine gnu linux dagitimlarini tercih etmek ahmakliktir. bunla ovunmek daha da ahmaklik.

os x, ui ve pratiklik olarak getirecegin herhangi bir dagitimi tokatlar.

kisisel kullanimda, ister normal ev kullanici ol ister profesyonel, unix istediginde en iyi cozum os x. alternatif aramak bosa kurek cekmek oluyor ayni zamanda da inanilmaz zaman kaybi.
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lj94 5 yıl
crysis oynatır mı denmemiş hayret
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DH Misafiri 5 yıl
ya bu bilgisayarı nasıl satın alabilirim? tam aradığım bilgisayar hem dokunmatik hem üst düzey hem yüksek çözünürlüklü ekran
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regaibyigit. 5 yıl
her eve lazım bişey
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Umutcan 5 yıl
Millet oyunlara göre yorum yapmış halbuki bilgisayar workstation amaçlı bir model üstünde quadro grafik kartı var. Cad ve 3d model çizimi yapanlar için hazırlanmış bir bilgisayara oyun konusunda
yorum yapmak ne derece mantıklı tekrar düşünün.
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qsdc35 5 yıl
allking
15gb ram ne ya 8-4-2-1 mi yapmislar 4 slota :)

yok 4-4-2 üstünede serpiştirmişler :D futbolcu dizilişimi bu :D
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