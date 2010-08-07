Dell, AMD tabanlı Inspiron M101z modelini Amerika'da satışa sunuyor

Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell, Inspiron M101z isimli ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar modelini Amerika'da satışa sunuyor. AMD platformunu temel alan 11.6-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayar, Athlon II Neo serisi çift çekirdekli işlemcilerden güç alıyor ve 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. Ekran kartı olarak AMD'nin çipsete entegre Radeon HD 42250 IGP'sini kullanan dizüstü bilgisayarda, depolama sürücüsü olaraksa 7200 devir/dakika hızlarında çalışan 320GB kapasiteli sabit disk kullanılıyor. Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth 3.0 gibi teknolojilere sahip olan sistem, 1.5 Watt kapasiteli iki adet entegre hoparlörle geliyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 1.3 megapiksel entegre internet kamerası ve 6 hücreli pil (opsiyonel olarak 9 hücreli) ve Ethernet gibi detaylara yer verilen Inspiron M101z modeline işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ediyor. Dell, AMD tabanlı yeni ultra-taşınabilir bilgisayar modeli Inspiron M101z'yi 450 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla sunuyor.