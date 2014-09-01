Dell, Alienware Area-51 tasarımını baştan aşağı yeniledi





Dell'in oyunseverlere yönelik olarak hazırladığı emektar oyuncu bilgisayarı serisi Alienware, belki de şimdiye kadar ki en ilginç kasa tasarımına kavuştu. Firma Area-51 modelini baştan aşağı yeniden tasarladı.





Firmanın bu yıl için piyasaya sürmeye hazırlandığı Alienware Area-51 modeli üçgen ve altıgen şekiller arasında gidip gelen ve temel amacı hava akışını düzenleyerek duvara yakın dursa dahi en iyi soğutmayı sunmak olan bir tasarıma sahip. Kasa hem kendi yapısı hem de içerdiği donanımları düzeni sayesinde sıcak havanın en hızlı şekilde dışarı çıkmasını sağlıyor. Kasa bu haliyle 20kg ağırlığa ulaşıyor.





Kasa içerisinde Intel'in yeni Haswell-E tabanlı 6 veya 8 çekirdekli Core i7 işlemcileri yer alırken, işlemciler hız aşırtmaya açık ve sıvı soğutmalı bir şekilde geliyor. 32GB'a kadar 2133 MHz hızında DDR4 RAM bellek yanında 4K çözünürlük desteği mevcut. 3 ekranı yanyana kullanarak 11520x2160 piksel çözünürlükte görüntü elde edebiliyorsunuz.





AMD veya NVIDIA olarak 3 tam uzunluktaki grafik kartına destek sunan kasa farklı yazılımlarla da kontrol edilebiliyor. Command Center 4.0 ile işlemci ve bellek performansı kontrol edilebilirken, AlienFX ile de trilyonlarca kombo yapabileceğiniz renkli aydınlatmayı kontrol edebiliyorsunuz. Alien Adrenaline ise gerçek zamanlı olarak performansı takip edebiliyor. Yeni tasarımlı Alienware Area-51 bir süre daha fuarlarda boy göstermeye devam edecek. Cihazın yıl sonuna doğru piyasada olması bekleniyor.

http://www.alienware.com/landings/area-51/