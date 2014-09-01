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Dell, Alienware Area-51 tasarımını baştan aşağı yeniledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Dell, Alienware Area-51 tasarımını baştan aşağı yeniledi

Dell'in oyunseverlere yönelik olarak hazırladığı emektar oyuncu bilgisayarı serisi Alienware, belki de şimdiye kadar ki en ilginç kasa tasarımına kavuştu. Firma Area-51 modelini baştan aşağı yeniden tasarladı.

Firmanın bu yıl için piyasaya sürmeye hazırlandığı Alienware Area-51 modeli üçgen ve altıgen şekiller arasında gidip gelen ve temel amacı hava akışını düzenleyerek duvara yakın dursa dahi en iyi soğutmayı sunmak olan bir tasarıma sahip. Kasa hem kendi yapısı hem de içerdiği donanımları düzeni sayesinde sıcak havanın en hızlı şekilde dışarı çıkmasını sağlıyor. Kasa bu haliyle 20kg ağırlığa ulaşıyor.

Kasa içerisinde Intel'in yeni Haswell-E tabanlı 6 veya 8 çekirdekli Core i7 işlemcileri yer alırken, işlemciler hız aşırtmaya açık ve sıvı soğutmalı bir şekilde geliyor. 32GB'a kadar 2133 MHz hızında DDR4 RAM bellek yanında 4K çözünürlük desteği mevcut. 3 ekranı yanyana kullanarak 11520x2160 piksel çözünürlükte görüntü elde edebiliyorsunuz.

AMD veya NVIDIA olarak 3 tam uzunluktaki grafik kartına destek sunan kasa farklı yazılımlarla da kontrol edilebiliyor. Command Center 4.0 ile işlemci ve bellek performansı kontrol edilebilirken, AlienFX ile de trilyonlarca kombo yapabileceğiniz renkli aydınlatmayı kontrol edebiliyorsunuz. Alien Adrenaline ise gerçek zamanlı olarak performansı takip edebiliyor. Yeni tasarımlı Alienware Area-51 bir süre daha fuarlarda boy göstermeye devam edecek. Cihazın yıl sonuna doğru piyasada olması bekleniyor.  

http://www.alienware.com/landings/area-51/ Yorum Yaz
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tricore 5 yıl
adamlar kasada fethiş yapıyor yahu.
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SteveMeade 5 yıl
Güzelmiş
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blnt4 5 yıl
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Psydia 5 yıl
Tasarımı biraz inceledim de,
Ön taraftan giren havanın açılı olarak girmesi ve arkadan çıkana kadar havanın momentum yönünün değişmesi sirkülasyona, dolayısıyla sıcaklıklara çok fazla etki edecek. Üstüne bir de her toplama pc gibi f/p oranı düşük bir sistem olacak. 500r 750d ya da hafx gibi bir kasa + mod çok daha tercih edilebilir bir seçenek bence.
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Fatih211 5 yıl Psydia
Psydia

Tasarımı biraz inceledim de,
Ön taraftan giren havanın açılı olarak girmesi ve arkadan çıkana kadar havanın momentum yönünün değişmesi sirkülasyona, dolayısıyla sıcaklıklara çok fazla etki edecek. Üstüne bir de her toplama pc gibi f/p oranı düşük bir sistem olacak. 500r 750d ya da hafx gibi bir kasa + mod çok daha tercih edilebilir bir seçenek bence.

Dostum bu mantıkla hiç bi işten zevk alamazsın ki böyle olmaz ki ama bu.Zaten sana satmıyor adam paralı adamlara satıyor sen istediğin kadar mantık hesabı yap
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Ac1DBuRN 5 yıl
Crysis kacarmi?
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MrKemal17 5 yıl
Fiyatı tabi ki çok yüksek olacak ama Alienware ve çok özel bir model.

F/P aramıyor herkes.
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exclbr 5 yıl
amerikada 5-6 bin dolar olur ülkemizde vatan kazığıyla 15 bin lira falan olur
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Dovahkiin 5 yıl
- Fiyatı on bin dolar artı kadeve olcakmış. Ben vatan kompüterden 3000'e bi sistem dizerim her oyunu oynarım lan ehehe.
+ İyi de bunu sen oyun oyna diye tasarlamamışlar ki. Bu NASA'da atılan roketlerin hangi açıyla gideceğini hesaplamak için kulla... dur lan bi dakka?!
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huseyincarnege 5 yıl
ADAMLAR SIYIRMIŞ 11520x2160 ne arkadaş kaçkart takıcaklarda bu çözünürlük olcak ???????
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ozzy55ozzy 5 yıl
32gb ddr4 ram diyor sitede ne zaman gelecek ki ddr4 ramlar?
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Safe Zone 5 yıl
Son kasa bükücü
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