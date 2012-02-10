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Dell Alienware X51 Türkiye'ye geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,2b
1
58
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Dell'in geçtiğimiz ay duyurduğu tasarımı küçük ama iddialı oyuncu bilgisayarı Alienware X51, kısa süre içerisinde ülkemizde de satışa sunulacak.

Üründe Sandy Bridge ailesine ait  Intel Core i3 işlemci standart olarak sunulurken i5 ve i7 opsiyonları mevcut. Intel H61 Express yongaseti mimarisi ve Mini-ITX anakartı ile 34 cm x 10cm x 31cm boyutlarına sahip.

Standart 1GB GDDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GT 545 veya opsiyonel 1GB GDDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GTX 555 grafik birimi, 4GB-8GB DDR3 bellek, 2 adet 240 pinli DDR3 SDRAM slotu, 7200rpm dönüş hızına sahip 1TB HDD, Windows 7 HP, çift katmanlı DVD veya Blu-ray yazıcı, 7.1 HD ses sistemi, Waves MaXX ses yazılımı, 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet, WiFi, 6 x USB 2.0 ve 2 x USB 3.0 slotu, HDMI 1.4 çıkışı, ön, arka ve orta hoparlör portları, 240Watt veya 330Watt güç kaynağı sahip olduğu diğer özellikleri.

Dell tarafından yapılan basın açıklamasında ürünün Mart ayında ülkemizde satışa sunulacağı belirtildi. 

Alienware X51'in baz fiyatı 999$+KDV şeklinde olacak. Bu seviyede Core i3 işlemci, 4GB RAM, 1GB GDDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GT 545 GPU ve 7200rpm dönüş hızına sahip 1TB HDD konfigürasyonu bulunuyor. Donanım özellikleri arttıkça fiyat seviyesi de yükseliyor.

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Bundeskanzler 7 yıl en beğenilen
Böyle bir sistem Türkiye'de en az 2000 tl den satışada çıkar. Bu fiyata performanslı bir pc toplanabilir.
Ayrıca ben herhangi albenisini göremedim.
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Chris Brown 7 yıl
Bunun satılacağı fiyata benzer yada daha üstün özelliklerde dizüstü bilgisayar alınabilir , dizüstü istenmezse htpc sistem toplanabilir , uzaylı kafası merakı varsa kullanıcıda kasaya sticker yapıştırılabilir. Onun dışında talep olacağını sanmıyorum , gerçi birçok alışveriş marketinde hâlâ hazır bilgisayarlara rağbet oldukça fazla ama
Bunun satılacağı fiyata benzer yada daha üstün özelliklerde dizüstü bilgisayar alınabilir , dizüstü istenmezse htpc sistem toplanabilir , uzaylı kafası merakı ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
gamblerbarbo 7 yıl
bu aleti 3kTL ye satacak dell turkiye salak mi acaba? toplama vs yuzunden degil, direk satilmaz. casperi destekleyecegim aklima gelmezdi ama sunu almak cok daha mantikli olur, hemde 800TL kar edersiniz casperstore.net/... evet bencede sacma ama toplama almak istemiyosan ve 3k ayirdiysan x51 yerine bunu aabilirsin
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GhostWarriorTR 7 yıl
Bu Boyutta başka oyun bilgisayarı varmı?
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-Amigo[Nuri]- 7 yıl
Konsol gibi olmasıyla dikkatimi çekti en azında biraz taşınılabilir.
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mustafacan34 7 yıl
bunu alacağınıza konsol alın daha ucuz ve stabil olur :) yeni çıkmış oyunlarda kasacak vs, paranız yeterliyse sistemden hiç anlamayanlar bile dhde konu açar ve bundan güçlü bi sistem toplar :)
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-Pisagor- 7 yıl
Kasa yapısı biraz oyun konsollarını andırdı bende.
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zazian_12 7 yıl
saintroyo
ne olursa olsun markası dell mi.. sorgusuz sualsiz alırım..

Nasıl ve neden böyle bir yargıya vardın acaba? Teknik servis desen (ki dell'in teknik servisi hakkında bilgim yok ) tamam diyeceğim ama içine konulan parçalar diğer markalarda da var arkadaşım. Dell kendine özgü işlemci, ram, anakart vs. üretmiyor.
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zazian_12 7 yıl
Chris Brown
Bunun satılacağı fiyata benzer yada daha üstün özelliklerde dizüstü bilgisayar alınabilir , dizüstü istenmezse htpc sistem toplanabilir , uzaylı kafası merakı varsa kullanıcıda kasaya sticker yapıştırılabilir. Onun dışında talep olacağını sanmıyorum , gerçi birçok alışveriş marketinde hâlâ hazır bilgisayarlara rağbet oldukça fazla ama

Aynen katılıyorum. Kasanın küçük olması avantaj fakat fiyatı bu avantajın önüne geçiyor. O fiyata üstelik Türkiye'de daha iyi donanıma sahip laptoplar alınabilir.
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ParacelciuS 7 yıl
Nisan ayına geldik hala cihaz Türkiye'de yok. Beklemedeyim.
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zaferyurt 7 yıl
ingiltere m18x modeli 4000 pounds du 11.000 tl di en ust modeli bunu alim dedim en az 6 gune gelebilceni söledi bende alamadim bu bilgisayarin en pahali ingilterede 1500 pounds du
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Crimson Red 7 yıl
resmi ilk gördüğümde bir xbox gördüm sanki dedim
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THEKNIGHT 7 yıl zaferyurt
zaferyurt

ingiltere m18x modeli 4000 pounds du 11.000 tl di en ust modeli bunu alim dedim en az 6 gune gelebilceni söledi bende alamadim bu bilgisayarin en pahali ingilterede 1500 pounds du

Arkadaş bu nasıl Türkçe? Bir şey anladıysam Arap olayım..
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FiréLord 7 yıl
1tb ve 7200rpm cok iyi olmuş bu sisteme gercekten tasarımıza eklerden fiyatı iyi bence
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alpa07 7 yıl
Sırf marka yüzünden alınır.
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sinuhe.s 7 yıl
beyler garanti konusunde dell mi asus mu
servis hizmeti noktasında yani
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eresist 7 yıl
knnkpln
teknobiyotik.com/... 83 dolar. teknobiyotik.com/... 109 dolar teknobiyotik.com/... 333 dolar teknobiyotik.com/... 51 dolar teknobiyotik.com/... 20 dolar teknobiyotik.com/... 198 dolar teknobiyotik.com/... 93 dolar teknobiyotik.com/... 119 dolar Bunu da ben topladım 1007 dolar + KDV.8 dolar fazla ama... Hemen hemen aynı boyutlarda aynı fiyata çok daha iyi bir sistem topladım.Zevkler ve renkler tartışılmaz ama en düşük modeline bizim memlekette 999$+KDV veren bence mantıklı bir insan değildir.Amerika da 699$ üstelik.


Seninkinde işletim sistemi yok.
Arkadaşlar hazır pc almanın en büyük avantajı servis ve uyumlu parçaların kullanılmasıdır.
Örneğin bu Dell 'i aldınız ve cihazınız arıza yaptı. Dell Türkiye'yi arıyorsunuz. Sorununuzu iletiyorsunuz. İki gün içinde gelip arızalı parçayı servise götürmeden ve ürünü sizden teslim almadan değiştiriyor.
Cihazı topladınız diyelim. Cihaz arıza yaptığında arıza tespitini kendiniz yapmanız gerekiyor.Yapamadınız ve firmaya götürdünüz bu seferde parçanın servisten gelmesini bekliyceksiniz.
Tabi olayın her açıdan + ve - yönleri var. Ancak kıyaslama yaparken marka ve servis hizmetlerinide göz önünde bulundurmanız gerekli.
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knnkpln 7 yıl eresist
eresist

knnkpln

teknobiyotik.com/... 83 dolar. teknobiyotik.com/... 109 dolar teknobiyotik.com/... 333 dolar teknobiyotik.com/... 51 dolar teknobiyotik.com/... 20 dolar teknobiyotik.com/... 198 dolar teknobiyotik.com/... 93 dolar teknobiyotik.com/... 119 dolar Bunu da ben topladım 1007 dolar + KDV.8 dolar fazla ama... Hemen hemen aynı boyutlarda aynı fiyata çok daha iyi bir sistem topladım.Zevkler ve renkler tartışılmaz ama en düşük modeline bizim memlekette 999$+KDV veren bence mantıklı bir insan değildir.Amerika da 699$ üstelik.




Seninkinde işletim sistemi yok.

Arkadaşlar hazır pc almanın en büyük avantajı servis ve uyumlu parçaların kullanılmasıdır.

Örneğin bu Dell 'i aldınız ve cihazınız arıza yaptı. Dell Türkiye'yi arıyorsunuz. Sorununuzu iletiyorsunuz. İki gün içinde gelip arızalı parçayı servise götürmeden ve ürünü sizden teslim almadan değiştiriyor.

Cihazı topladınız diyelim. Cihaz arıza yaptığında arıza tespitini kendiniz yapmanız gerekiyor.Yapamadınız ve firmaya götürdünüz bu seferde parçanın servisten gelmesini bekliyceksiniz.

Tabi olayın her açıdan + ve - yönleri var. Ancak kıyaslama yaparken marka ve servis hizmetlerinide göz önünde bulundurmanız gerekli.


Aynı donanımın daha ucuza almak varken.Sırf parçaları servise götürmek seni üşendiriyorsan buyur satın al.Bu arada masaüstü pcde orjinal işletim sistemi kullanan kaç kişi var,2 yıl garanti bittikten sonra hazır pc de toplama pcde aynı.2 yıl standart garanti bittikten sonra sıkıyorsa dell servisi çağır bakalım ne kadar fatura çıkaracaklar.2 yıl garanti bitti diyelim optik sürücü bozuldu servise götürdün kaç para beyfendi bundaki özel donanım 100$ +KDV anakart bozuldu beyfendi bundaki özel anakart 200$+KDV,adaptörü bozukdu beyfendi bundaki özel adaptör 150$+kdv vb..Sen bunları göz önünde bulundurdun mu?
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