Dell Alienware X51 Türkiye'ye geliyor

Dell'in geçtiğimiz ay duyurduğu tasarımı küçük ama iddialı oyuncu bilgisayarı Alienware X51, kısa süre içerisinde ülkemizde de satışa sunulacak.





Üründe Sandy Bridge ailesine ait Intel Core i3 işlemci standart olarak sunulurken i5 ve i7 opsiyonları mevcut. Intel H61 Express yongaseti mimarisi ve Mini-ITX anakartı ile 34 cm x 10cm x 31cm boyutlarına sahip.





Standart 1GB GDDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GT 545 veya opsiyonel 1GB GDDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GTX 555 grafik birimi, 4GB-8GB DDR3 bellek, 2 adet 240 pinli DDR3 SDRAM slotu, 7200rpm dönüş hızına sahip 1TB HDD, Windows 7 HP, çift katmanlı DVD veya Blu-ray yazıcı, 7.1 HD ses sistemi, Waves MaXX ses yazılımı, 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet, WiFi, 6 x USB 2.0 ve 2 x USB 3.0 slotu, HDMI 1.4 çıkışı, ön, arka ve orta hoparlör portları, 240Watt veya 330Watt güç kaynağı sahip olduğu diğer özellikleri.





Dell tarafından yapılan basın açıklamasında ürünün Mart ayında ülkemizde satışa sunulacağı belirtildi.





Alienware X51'in baz fiyatı 999$+KDV şeklinde olacak. Bu seviyede Core i3 işlemci, 4GB RAM, 1GB GDDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GT 545 GPU ve 7200rpm dönüş hızına sahip 1TB HDD konfigürasyonu bulunuyor. Donanım özellikleri arttıkça fiyat seviyesi de yükseliyor.