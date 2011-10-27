Dell Latitude ST tablet iş dünyasına hitap edecek

Trendi gittikçe yükselen Android tablet yarışlarında bir süredir sessiz kalan elektronik devi Dell, bugün iş dünyasına hitap edecek yeni bir Windows tabletinin tanıtımını yaptı.





Latitude ST adını alan tablet hakkında Dell bu haftanın başında kısa bir ön tanıtım yayınlamıştı. Bugün itibariyle resmiyet kazanan tabletin özellikleri ile ilgili Dell genel bir bilgilendirme yaptı.





Latitude ST modeli 10 inçlik çoklu dokunmatik Gorilla Glass ekrana ve Intel Atom işlemciye sahip. Windows 7 işletim sistemi kullanan tabletin diğer açıklanan özellikleri stylus desteği, WiFi, mobil genişbant seçenekleri, plastik kenar koruma, ön / arka kamera, mikrofon, USB, HDMI ve SD kart yuvası şeklinde.





Tablette güvenlik ön planda tutulmuş. Uzaktan hard diski formatlama, Microsoft Bitlocker desteği ve Kensington kilit slotu gibi seçenekler güvenlik adına modele eklenmiş.





Yeni modelin resmi tanıtım sayfası henüz yayına başlamadı. Üründe nasıl bir fiyatlandırmaya gidileceği bilinmiyor. Ancak 1 Kasım'dan itibaren satışa başlanacağı belirtiliyor.