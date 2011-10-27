Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell Latitude ST tablet iş dünyasına hitap edecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,2b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Trendi gittikçe yükselen Android tablet yarışlarında bir süredir sessiz kalan elektronik devi Dell, bugün iş dünyasına hitap edecek yeni bir Windows tabletinin tanıtımını yaptı. 

Latitude ST adını alan tablet hakkında Dell bu haftanın başında kısa bir ön tanıtım yayınlamıştı. Bugün itibariyle resmiyet kazanan tabletin özellikleri ile ilgili Dell genel bir bilgilendirme yaptı.

Latitude ST modeli 10 inçlik çoklu dokunmatik Gorilla Glass ekrana ve Intel Atom işlemciye sahip. Windows 7 işletim sistemi kullanan tabletin diğer açıklanan özellikleri stylus desteği, WiFi, mobil genişbant seçenekleri, plastik kenar koruma, ön / arka kamera, mikrofon, USB, HDMI ve SD kart yuvası şeklinde.

Tablette güvenlik ön planda tutulmuş. Uzaktan hard diski formatlama, Microsoft Bitlocker desteği ve Kensington kilit slotu gibi seçenekler güvenlik adına modele eklenmiş.

Yeni modelin resmi tanıtım sayfası henüz yayına başlamadı. Üründe nasıl bir fiyatlandırmaya gidileceği bilinmiyor. Ancak 1 Kasım'dan itibaren satışa başlanacağı belirtiliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haymatloshan 8 yıl
sis xvier
haymatloshanÇok hafif bir alete benzemiyor,iç dünyası bunu sırtında mı taşıyacak?10 inç çok büyük değil mi ayrıca,neresi mobilite sağlayacak bunun.
10 inçin neresini büyük buldunuz şimdiye kadarki tabletler daha mı küçük tü ?

Ortalama bir kitap boyutunda olmadıkça büyük diye nitelendiriyorum,zira tek elde tutup kullanabiliyor olmak gerekir bence tablet pc dediğini.Koluma yaslayıp vücuduma yapıştırdıktan sonra biraz daha zorlasam laptop netbook gibi aletleri de mobil olarak kullanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 8 yıl
Yani Dell e ancak sunu diyebilirim:
:)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
haymatloshan
Çok hafif bir alete benzemiyor,iç dünyası bunu sırtında mı taşıyacak?10 inç çok büyük değil mi ayrıca,neresi mobilite sağlayacak bunun.

10 inçin neresini büyük buldunuz şimdiye kadarki tabletler daha mı küçük tü ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 8 yıl
Çok hafif bir alete benzemiyor,iç dünyası bunu sırtında mı taşıyacak?10 inç çok büyük değil mi ayrıca,neresi mobilite sağlayacak bunun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
renosu olan kaçırmasın.Takım olur :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Transcend 64GB SDXC, USB3.0 & Express kart okuyucuları video inceleme 8 yıl BlackBerry Bold 9900 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim