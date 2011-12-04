Dell, Tegra 2'li tableti Streak 7'yi sonlandırdı

Dell hem telefon hem de tablet olan Streak 5 modelinden sonra, ultra-mobil kategorisinde yer alan cihazlarından Streak 7'yi de sonlandırdı. Tablet bilgisayar arenasında şirketin 7-inç boyutundaki çözümü olan Streak 7, Nvidia'nın Tegra 2 platformundan güç alıyordu ve Android işletim sisteminin Froyo kod adlı 2.2 sürümünü kullanıyordu.

Dell'in çevrimiçi satış sitesinden kaldırılan Streak 7 için böylelikle yeni yazılım güncellemesi beklentileri de yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Zira çıktığından bu yana ciddi bir güncellemeye almayan Streak 7'nin, piyasadan çekildikten sonra güncellenip güncellenmeyeceği henüz bilinmiyor. Dell'in patronu Michael Dell daha önce yaptığı bir açıklamasında, tablet bilgisayar pazarının düşündükleri kadar gelişmiş olmadığını ifade etmiş ve şirket cephesindeki gelişmeler, Dell'in daha agresif bir strateji için Windows 8'i beklediği şeklinde yorumlanmıştı.

Önümüzdeki dönemde Android ve Windows platformlarını kullanan yeni nesil tabletler sunması beklenen Dell, Streak serisine şu anda 10-inç boyutundaki modeliyle devam ediyor.