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Dell, Tegra 2'li tableti Streak 7'yi sonlandırdı

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell hem telefon hem de tablet olan Streak 5 modelinden sonra, ultra-mobil kategorisinde yer alan cihazlarından Streak 7'yi de sonlandırdı. Tablet bilgisayar arenasında şirketin 7-inç boyutundaki çözümü olan Streak 7, Nvidia'nın Tegra 2 platformundan güç alıyordu ve Android işletim sisteminin Froyo kod adlı 2.2 sürümünü kullanıyordu.
Dell'in çevrimiçi satış sitesinden kaldırılan Streak 7 için böylelikle yeni yazılım güncellemesi beklentileri de yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Zira çıktığından bu yana ciddi bir güncellemeye almayan Streak 7'nin, piyasadan çekildikten sonra güncellenip güncellenmeyeceği henüz bilinmiyor. Dell'in patronu Michael Dell daha önce yaptığı bir açıklamasında, tablet bilgisayar pazarının düşündükleri kadar gelişmiş olmadığını ifade etmiş ve şirket cephesindeki gelişmeler, Dell'in daha agresif bir strateji için Windows 8'i beklediği şeklinde yorumlanmıştı.
Önümüzdeki dönemde Android ve Windows platformlarını kullanan yeni nesil tabletler sunması beklenen Dell, Streak serisine şu anda 10-inç boyutundaki modeliyle devam ediyor. 

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gripas91 7 yıl
Bende almak isitorumda biyerde bulamıyorum nerden temin edebilirim he bide elden almak istiyorm sıfır garantili bişey bide ürnden memnunmsun saolsn şimdiden
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redlord 7 yıl
Turkcell den alabiliyorsun.
kampanyasız 399$ a bırakıyorlar...
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SeKSandDoRT 7 yıl
Turkiye satislari icin gecerli degil herhalde dell in tablet pazari, zira Streak 5 i bulup almak icin imanim gevredi, adamlar parayla satmiyor ya, cesitli yerleri aradimda emri vaki bir sekilde elde ettim...
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haymatloshan 7 yıl
2-3 senesi daha var o zaman Dell'in,Piyasadakilerden farklı bir çalışma içine git,tabletin bir özelliğinde en iyi ol,diğerleri piyasa şartlarına göre olsa sorun olmaz.
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