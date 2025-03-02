Dell U2725QE Tanıtıldı: IPS Black Paneliyle Derin Siyahlar ve Canlı Renkler

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Dell, profesyonellere yönelik yeni UltraSharp U2725QE modelini tanıttı. 27 inç büyüklüğündeki bu 4K monitör, IPS Black paneliyle daha derin siyahlar ve üstün kontrast sunarak görsel kaliteyi artırıyor. Standart IPS panellere göre %47 daha koyu siyahlar sağlayan bu teknoloji, renk doğruluğunu en üst seviyeye çıkarıyor.

VESA DisplayHDR 600 sertifikasına sahip olan U2725QE, 600 nit parlaklık sunarak canlı ve dinamik görüntüler oluşturuyor. %99 DCI-P3 ve %100 sRGB renk gamı desteği sayesinde grafik tasarım ve video düzenleme gibi renk hassasiyeti gerektiren işlerde yüksek doğruluk vadediyor. Üstelik her cihaz, fabrikada Delta E<1.5 seviyesinde kalibre edilerek en doğru renkleri sunmak üzere optimize ediliyor.

Monitör, 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sağlarken, 5ms tepki süresi sayesinde hareketli sahnelerde bile netlik sunuyor. Göz sağlığına duyarlı yapısıyla donanımsal düşük mavi ışık filtresi içeren model, uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu minimuma indiriyor. Ortam ışığını algılayan sensör ise ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlıyor.

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Bağlantı seçenekleri arasında 140W güç iletimine sahip Thunderbolt 4, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C, 10Gbps hızında USB-A ve 2.5GbE RJ45 Ethernet gibi geniş bir yelpaze bulunuyor. Ayrıca açılır kapanır bağlantı paneli sayesinde sık kullanılan portlara hızlı erişim imkânı sunuluyor.

Ergonomik tasarımıyla farklı çalışma ortamlarına uyum sağlayan U2725QE, yükseklik, eğim, dönme ve pivot ayarlarına sahip. Şık ve parmak izi tutmayan gümüş kaplaması, entegre kablo yönetimi ve zarif kıvrımlı taban tasarımı ile profesyonel bir görünüm sunuyor.

Dell, monitörüne üç yıl premium panel değişim garantisi sunarak kullanıcılarını güvence altına alıyor. Tek bir parlak piksel hatasında bile değişim imkânı sağlayan firma, üç yıl boyunca yerinde değiştirme hizmetiyle profesyonel kullanıcılara kesintisiz bir deneyim vaat ediyor. U2725QE, 3 Mart itibarıyla 645 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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