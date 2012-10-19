Dell, Windows 8 için iki yeni hepsi-bir-arada PC daha hazırlıyor









Windows 8 ekosistemi için farklı tasarımlar hazırlayan Dell, dokunmatik ekrana sahip iki yeni üyeyi daha Inspiron ve XPS serisine ekledi.





Dell Inspiron 23, dokunmatik ekran seçeneği de sunan hepsi-bir-arada PC modeli. Modelde Intel Pentium G645, Sandy Bridge tabanlı Core i3/i5 veya Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7 işlemci, Full HD çözünürlük, 8GB’a kadar DDR3 1600MHz RAM, 1TB’a kadar 7200 devir/dakika HDD, DVD/Blu-ray sürücü, WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0, HDMI gibi özellikler sunuluyor.





Modelin başlangıç fiyatı 649$ ve ay sonunda piyasada olacak.





Dell XPS One 27 ise 27 inçlik 2560 x 1440 piksel çözünürlükte dokunmatik ekranı Ivy Bridge tabanlı Core i5/i7 işlemci, 4GB/8GB/16GB DDR3 1600MHz RAM, opsiyonel NVIDIA GeForce GT 640M 2GB GDDR5 grafik birimi, 1TB/2TB 7200 devir/dakika HDD, WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0, HDMI, Ethernet gibi özelliklere sahip.





Dell XPS One 27 modelinin başlangıç fiyatı ise 1600$ seviyesinde ve ay sonunda meraklıları ile buluşacak.





http://en.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell/b/direct2dell/archive/2012/10/12/three-new-dell-pcs-with-windows-8-now-available-for-pre-order.aspx