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Dell, Windows 8 için iki yeni hepsi-bir-arada PC daha hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 ekosistemi için farklı tasarımlar hazırlayan Dell, dokunmatik ekrana sahip iki yeni üyeyi daha Inspiron ve XPS serisine ekledi.

Dell Inspiron 23, dokunmatik ekran seçeneği de sunan hepsi-bir-arada PC modeli. Modelde Intel Pentium G645, Sandy Bridge tabanlı Core i3/i5 veya Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7 işlemci, Full HD çözünürlük, 8GB’a kadar DDR3 1600MHz RAM, 1TB’a kadar 7200 devir/dakika HDD, DVD/Blu-ray sürücü, WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0, HDMI gibi özellikler sunuluyor. 

Modelin başlangıç fiyatı 649$ ve ay sonunda piyasada olacak.

Dell XPS One 27 ise 27 inçlik 2560 x 1440 piksel çözünürlükte dokunmatik ekranı Ivy Bridge tabanlı Core i5/i7 işlemci, 4GB/8GB/16GB DDR3 1600MHz RAM, opsiyonel NVIDIA GeForce GT 640M 2GB GDDR5 grafik birimi, 1TB/2TB 7200 devir/dakika HDD, WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0, HDMI, Ethernet gibi özelliklere sahip.

Dell XPS One 27 modelinin başlangıç fiyatı ise 1600$ seviyesinde ve ay sonunda meraklıları ile buluşacak.
Dell, Windows 8 için iki yeni hepsi-bir-arada PC daha hazırlıyor
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http://en.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell/b/direct2dell/archive/2012/10/12/three-new-dell-pcs-with-windows-8-now-available-for-pre-order.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 7 yıl
Dell den iki güzel ürün daha. Ancak bence bilgisayar konusunda ülkemizdeki uçuk fiyatları nedeniyle her ne kadar yaygınlaşmamış olsa da birçok ülkede artık apple ın sözü geçmekte. Ve yeni tanıtılan all-in-one ların atası olan imacler varken her ne kadar dell olsa da bence gidip alınacak bir ürün olarak durmuyor diye düşünüyorum.
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Mr. Jingles 7 yıl
Inspiron 23 fiyatı ile de o özelliklere göre gayet iyi görünüyor.
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King ov Hell 7 yıl
DonanımHaber böyle lüzumsuz paylaşımların sonunu getirmeyecek heralde, her geçen gün daha fazla soğuyoruz siteden/forumdan.
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yenerbalcı 7 yıl
2560 x 1440 çözünürlükte GT 640M ezilir hiç mi akıl yok bunlarda

Olması gereken ekran kartı 3GB GTX 670M

Tasarım tıpa tıp mac masaüstü
1 Yanıt Yanıtla +2
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Guest-FDC9156E7 7 yıl yenerbalcı
yenerbalcı

2560 x 1440 çözünürlükte GT 640M ezilir hiç mi akıl yok bunlarda

Olması gereken ekran kartı 3GB GTX 670M

640M GT çok kötü gerçekten.
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