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Dell, XPS 13 ve XPS 15'i güncelledi

3 yıl
4,4b
1
29
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell, XPS 13 ve XPS 15'i güncelledi
 
Dell XPS 13 
Dell, detaylarına burada yer verdiğimiz yeni XPS 12 sonrası XPS 13 ve XPS 15 modellerini de güncelledi.
Yerlerine geldikleri modeller ile aynı gövde yapısını kullanan XPS 13 ve XPS 15, esas farklarını iç donanımlarıyla ortaya koyuyor. Karbon fiber gövdesiyle dikkatleri üzerine çeken ve neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olan Dell XPS 13, artık gücünü Intel'in 6. jenerasyon Skylake serisi Core i3 (2.3GHz), Core i5 (2.3GHz, Turbo Boost ile 2.8GHz) ya da Core i7 (2.5Ghz) işlemcilerden alıyor ve  Intel HD Graphics 520 grafik birimiyle geliyor. RAM miktarı 16GB, SSD depolama miktarı is 1TB seviyesine çekilen dizüstü bilgisayar, iki farklı 13-inç ekran versiyonu ile tercih edilebiliyor.
Dell XPS 13 için sunulan ekranların ilki 3200 x 1800 piksel dokunmatik, diğeri ise 1920 x 1080 piksel dokunmatik olmayan şeklinde sıralanıyor. Thunderbolt 3 portunu taşıyan ürün, firma tarafından belirtildiği kadarıyla tek şarj ile 18 saat gibi oldukça iyi bir batarya ömrü ortaya koyuyor. Bu değerin 13-inç dizüstü bilgisayarlar arasında en iyisi olduğu belirtiliyor.
Dell XPS 15 ise adından da anlaşılabileceği üzere bünyesinde 15-inç'lik bir ekran barındırıyor. 4K (3840 x 2160) ekran ile satın alınabilen dizüstü, gücünü Intel'in 6. jenerasyon Skylake serisi Core ailesinden (En yüksek i7) alıyor ve grafik tarafında Nvidia GeForce GTX 960M kullanıyor. Sistem belleği 16GB'a kadar arttırılabilen yeni XPS 15, 1TB'a kadar SSD birimiyle de depolama sorunları yaşamıyor. Dell XPS 15, XPS 13 ile benzer olarak hızlı aktarım için Thunderbolt 3 portunu bünyesinde barındırıyor.
Dell'in güncellenen yeni dizüstü bilgisayarlarından XPS 13 799$'dan, XPS 15 ise 999$'dan başlayan fiyat etiketleriyle bugünden itibaren elde edilebiliyor. 
Dell, XPS 13 ve XPS 15'i güncelledi
 
Dell XPS 15 

http://mashable.com/2015/10/08/dell-xps-12/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#EyX5b90Kiiqg Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
Çok güzel bir tasarım ve donanım da harika. Ama döviz kuru yüzünden maalesef alınacak gibi değil.
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fyfyfy1453 2 yıl
Kullanan varmı. Bana bi ulasabilirmi
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yusuf24 3 yıl
Bilgisayara 7.500 versem hanım beni eve almaz
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Dennis Jr 3 yıl
Macbook pro 13" ile bunun arasinda kalmistim ala sagolsun drlli gorup kullanma sansim bile olmadi ustune vatan bilgisayar calisanlari dellin tr dem cekildigini garanti konusunda cok sorun cikarabilecegini soyledi. Mecbur rotayi apple a cevirdim .s
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nesimiko 3 yıl Dennis Jr
Dennis Jr

Macbook pro 13" ile bunun arasinda kalmistim ala sagolsun drlli gorup kullanma sansim bile olmadi ustune vatan bilgisayar calisanlari dellin tr dem cekildigini garanti konusunda cok sorun cikarabilecegini soyledi. Mecbur rotayi apple a cevirdim .s

Selam

Dell türkiye pazarında gayet hızlı ilerliyor bu tip ürüler prosupport desteği ile geliyor yani garanti süresi boyunca herhangi bir sorunla karşılaştığınızda 24 saat içinde eğer anadoludaysanız 72 saat içinde yerinde destek hizmeti veriyorlar

Bilginize
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nohackmove 3 yıl
Xps 13 e yıllardır bayılıyorum ama bu özelliklerde xps 15 harika olmuş

Şarjı ne kadar gider acaba? 18 saat mi yine?
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Mianfei 3 yıl
XPS 13 versiyonu Dell.com.tr'de gözüküyor iş için seçince. Fakat XPS 15 henüz gözükmüyor. Ne zaman gelir bi fikri olan var mı? Tabi 1000 dolardan başlayan dediğine göre bunun ssd ve 16 rami eklenince 1300 civarlarına çıkacağını düşünüyorum hadi monster'a zaten 4200 bayılacaktım. 4 bin diyelim yine bi vergi koyacaklar 6 bin gibi sapık bi fiyat çıkacak bizde monstera talim. Hiç beklemesemmi diyorumm ama şu tipe bakarmısın ip ince skylake gtx960m ekrana bak.. Xps 15im evde hala duruyor kaç kere yere düşmüştür soğutması bile düzgün. 6 senelik taş gibi laptop . Açıkçası dell yaptımı yapıyor ve bu laptop alimunyummus...
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Mugetsuga 3 yıl
Çok şık görünüyor. Özellikleri de muazzam.
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Mihrali Bey 3 yıl
Keşke şu cihazlar ülkemizde direk döviz kuru ile çarparak resmi olarak gelse ama nerde... Saçma sapan yerlerde, saçma sapan fiyatlarla satılır anca. Bu Dell'in ve MC'nin Türkiye ekibinde nasıl bi kafa var merak ediyorum.
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meego 3 yıl
razer bladen sonra aşık olduğum tek laptop...
Çok iyi be bu incelikteki kasaya gtx960da koymuşlar (razerda gtx970 var ama :) )
Keşke Thunderbolt yerine usb type-c koysalarmış daha mantıklı olurdu sanki
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exoz 3 yıl meego
Thurderbolt portu usb-c uyumlu. Ayrıca ekranı 14" boyunda bezel olmadığında.

i7q işlemci, 16 ram, 256 ssd, 84w batarya, fhd ekran, gtx960m ekran kartı gayet makul fiyata gelebilir indirim vs yakalanırsa. Pil suresi de inanılmaz olur.
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manyakurt 3 yıl
asıl soru xps 13 mü yoksa surface book mu ?
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alprkrkmz 3 yıl
Ulkemize ne zaman girer acaba. Yazdan beri bekliyorum yeni bir ultrabook icin.
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akmac 3 yıl alprkrkmz
alprkrkmz
Ulkemize ne zaman girer acaba. Yazdan beri bekliyorum yeni bir ultrabook icin.

Aralık sonu Türkiye'de satışa sunuluyormuş.
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ulubatlısinan 3 yıl
nerden elde ediliyor acaba
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