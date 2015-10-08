Dell, XPS 13 ve XPS 15'i güncelledi

Dell XPS 13

Dell, detaylarına burada yer verdiğimiz yeni XPS 12 sonrası XPS 13 ve XPS 15 modellerini de güncelledi.

Yerlerine geldikleri modeller ile aynı gövde yapısını kullanan XPS 13 ve XPS 15, esas farklarını iç donanımlarıyla ortaya koyuyor. Karbon fiber gövdesiyle dikkatleri üzerine çeken ve neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olan Dell XPS 13, artık gücünü Intel'in 6. jenerasyon Skylake serisi Core i3 (2.3GHz), Core i5 (2.3GHz, Turbo Boost ile 2.8GHz) ya da Core i7 (2.5Ghz) işlemcilerden alıyor ve Intel HD Graphics 520 grafik birimiyle geliyor. RAM miktarı 16GB, SSD depolama miktarı is 1TB seviyesine çekilen dizüstü bilgisayar, iki farklı 13-inç ekran versiyonu ile tercih edilebiliyor.

Dell XPS 13 için sunulan ekranların ilki 3200 x 1800 piksel dokunmatik, diğeri ise 1920 x 1080 piksel dokunmatik olmayan şeklinde sıralanıyor. Thunderbolt 3 portunu taşıyan ürün, firma tarafından belirtildiği kadarıyla tek şarj ile 18 saat gibi oldukça iyi bir batarya ömrü ortaya koyuyor. Bu değerin 13-inç dizüstü bilgisayarlar arasında en iyisi olduğu belirtiliyor.

Dell XPS 15 ise adından da anlaşılabileceği üzere bünyesinde 15-inç'lik bir ekran barındırıyor. 4K (3840 x 2160) ekran ile satın alınabilen dizüstü, gücünü Intel'in 6. jenerasyon Skylake serisi Core ailesinden (En yüksek i7) alıyor ve grafik tarafında Nvidia GeForce GTX 960M kullanıyor. Sistem belleği 16GB'a kadar arttırılabilen yeni XPS 15, 1TB'a kadar SSD birimiyle de depolama sorunları yaşamıyor. Dell XPS 15, XPS 13 ile benzer olarak hızlı aktarım için Thunderbolt 3 portunu bünyesinde barındırıyor.

Dell'in güncellenen yeni dizüstü bilgisayarlarından XPS 13 799$'dan, XPS 15 ise 999$'dan başlayan fiyat etiketleriyle bugünden itibaren elde edilebiliyor.

Dell XPS 15

http://mashable.com/2015/10/08/dell-xps-12/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#EyX5b90Kiiqg