Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü

ABD merkezli teknoloji devi Dell, dünyanın en güçlü mobil iş istasyonu olarak tanımladığı yeni dizüstü bilgisayarını satışa sundu. İşte Precision 7730'un tüm detayları ve fiyat etiketi.
10 ay
12b
1
24
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dell, Precision 7730 Mobile Workstation Developer Edition olarak adlandırılan dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Windows 10 veya Ubuntu Linux 16.04 ile birlikte gelen cihaz, Dell tarafından dünyanın en güçlü mobil iş istasyonu olarak gösteriliyor.
Dizüstü bilgisayarın donanım seçenkleri arasında şunlar var:
  • Intel Core Xeon E-2186M 6 çekirdekli işlemci
  • Nvidia Quadro P5200 16 GB GPU
  • ECC – 64 GB DDR4 2.400 MHz RAM
  • Non-ECC – 32 GB DDR4 2.666 MHz RAM
  • 2 TB M.2 NVMe PCIe SSD (x4 - isteğe bağlı RAID 0, 1, 5)
  • 6 Hücreli 97 Wh Pil
  • 17.3 inç FHD IPS Ekran
Dell dizüstü bilgisayarla ilgili olaak “Yeni daha ince ve hafif, birinci sınıf Precision mobil iş istasyonları ile sınırsız inovasyon yaşayın” ifadelerini kullandı. Premium malzemelerle tasarlanan yeni 17 inç Precision 7730, önceki nesillere göre %15 daha küçük. Ayrıca daha küçük ve hafif AC adaptörü ile %15 daha hafif hale getirilmiş durumda.
Dizüstü bilgisayardaki bağlantı noktaları arasında bir kulaklık jakı, USB 3.1 Gen 1, HDMI, Mini DisplayPort, RJ45, Thunderbolt 3 Type-C ve bir SD Kart yuvası bulunuyor. En iyi donanım seçenekleriyle donatılmış bir Dell Precision 7730 yaklaşık 11.500 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacak.

https://www.dell.com/en-us/work/shop/workstations-isv-certified-dell/precision-7730/spd/precision-17-7730-laptop/xctop7730hwus Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Virinom 10 ay en beğenilen
İşte Dell farkı. Başka bir marka en güçlü dizüstüyü yaptım dese saçma sapan kırmızı siyah yeşil boyayıp pavyon gibi ışıklandırırdı.
1 Yanıt Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 10 ay
Kısacası DH'nin " bilgisayar=oyun " kesimini ilgilendirmeyen bir haber.
RGB yok gençler , dağılabilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla +47
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sliskelion 10 ay Virinom
Yalnız bu bir oyuncu bilgisayarı değil, genel olarak her markanın workstation laptopları sade...
Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tyler Durden 10 ay
malesef en güçlü değil.
newegg.com/...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 10 ay
bu laptopu al ömürlük olur. ister oyun atarsın ister işin için kullanırsın. hem kocaman kasa da taşımazsın yanında. 20 30 cm kalınlığında pavyon gibi ışıklı mışıklı yok exkaliburmuş abraymış emesaymış geçiniz. incecik canavar bir bilgisayar.
güzel iş dell.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalag17 10 ay
Dell(i) yapmışlar. Ben ciğere niçin uzanamıyorum arkadaş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 10 ay
Dell den önce HP ZBook 17 G5 yaptı zaten ürünler siparişe açık iki firmada güzel ürünler yapmakta iş dünyası için güzel ürünler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 10 ay
şimdi birazdan o paraya çok daha iyisi toplanırcılar doluşur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
igetsky 10 ay
2009 model dell hala canavar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParaMounT99229 10 ay
özellikleri gerçekten inanılmaz ama bunu taşımak için birde adam ya da hava alanlarında ki gibi tekerlekli bavul lazım. Bu para buna gömülmez bu parayı verdikten sonra ne masaüstü sistemler toparlanabilir ve bunu 3' e katlar. Ağırlık noktasında taşınabilecek ağırlıkta olabileceğini düşünmüyorum hiç yok ise 6 - 7 kg vardır bu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 10 ay ParaMounT99229
Sığ düşünüyorsunuz.
Bu tarz laptopları zaten kimse kolay kolay dışarı çıkarmaz hatta ek monitörle kullanır. Ayrıca bu özelliklerde toplayacağınız desktop da aşağı kalır fiyatlarda olmaz.
Ek olarak çok makul görünmese de mobilite sağlar bu tür ürünler. Tasarım firmaları da bütün pc lerini bunlarla donatmaz. Sabit çalışanlara desktop pc ayarlar, sahada, müşteri ile görüşecek kişilere veya tasarımın eksik noktalarını dışarıda da tamamlayacak kişilere bu tür makineler alırlar ki vakitten kazanılsın.
Bütün hepsini geçtim, insanımız tablet pc leri bile taşırken " bu çok ağır yaa" diyebiliyor. Haliyle bu olmuş zenbook olmuş fark etmiyor maalesef :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdullahors84 10 ay
Para olsa iş için tam alınacak cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 10 ay
Pokemon gibi ışık saçıyor mu? hayır, YouTube gamerları almaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snoppy 10 ay
Dell kadar kalitelisi yok. Server'dan monitör'üne kadar iş yerinde Dell kullanıyoruz, her ürününden çok memnunuz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12039 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
dell, laptop ve
7 etiket daha dizüstü bilgisayar precision 7730 mobile workstation developer editio Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Çift kameralı yeni orta seviye akıllı telefon Oppo A5 duyuruldu 10 ay Bakterilerle dolu güneş paneli bulutlu havalarda bile elektrik üretebiliyor 10 ay 2 milyon indirilen eklentide gizli tehlike 10 ay Exynos işlemcilere masaüstü yolu gözüktü 10 ay Ethereum'un yaratıcısı Vitelik Buterin merkezi borsalardan şikayetçi 10 ay Mars, son 15 yıldaki en yakın konumuna geliyor 10 ay ASUS ZenFone 5Z oldukça rekabetçi bir fiyatla Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı [Ön siparişe açıldı] 10 ay Geniş alanda kesintisiz kablosuz ağ sunan Tenda Nova MW6 Türkiye’ye geliyor 10 ay Enstrümanın sesini görüntüsünden anlayan yapay zeka: PixelPlayer 10 ay Tron'dan 380 dolarlık Dünya Kupası oyunu 10 ay 'Gezegen avcısı' Kepler son günlerini yaşıyor: Uyku moduna alındı 10 ay İki yeni Samsung tableti onay sürecinde görüntülendi 10 ay Tesla bataryaları başka otomobillere ve konutlara enerji verebilir 10 ay 2si1 | Teknosa Satılıyor mu? 10 ay Konsollar için geliştirilen Philips Momentum monitör serisi satışa çıkıyor 10 ay Google, insan gibi konuşan Duplex teknolojisini çağrı merkezlerine satacak 10 ay Jurassic World: Fallen Kingdom gişede 1 milyar dolara ulaştı 10 ay Google ve Facebook telekomünikasyon firması gibi muamele görebilir 10 ay Testosteron hormonu erkeklerin tüketim alışkanlıklarını etkiliyor 10 ay Asus Zenfone 5z kutu açılışı: Kullandık, test ettik 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Dell dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü Sonraki Tesla CEO'su Elon Musk medyaya ateş püskürdü 10 ay LG, Apple'ın ikinci OLED ekran tedarikçisi oldu 10 ay Netflix bu yıl içeriğe 12 milyar dolardan fazla harcayacak 10 ay The Boring Company'nin ulaşım sistemi Loop ortaya çıktı 10 ay CoinDeal, Premier Lig takımına forma sponsoru oldu 10 ay Kripto Para Sözlüğü | Borsa terimleri ve anlamları 10 ay Bu sefer iPhone 8 birinci! İşte yılın en çok satan telefonları 10 ay Seagate BarraCuda SSD serisi yeniden aramızda 10 ay Düşük Galaxy S9 satışları Samsung'un işletme kârını olumsuz etkiledi 10 ay Süper Lig’de video yardımcı hakem sistemi uygulanacak 10 ay Xiaomi Mi MIX 3 fiyatı sızdı 10 ay E-ticaret mağazalarının Amazon Türkiye’ye entegrasyonu başladı 10 ay LG'nin OLED TV'sinde oluşan ekran yanığı şirketi utandırdı 10 ay Xiaomi Mi Max 3 canlı görselleri sızdırıldı 10 ay Facebook, reality şov yapması için Ronaldo'ya 10 milyon dolar teklif etti 10 ay Inbox by Gmail uygulaması artık iPhone X'un çentiği ile uyumlu 10 ay 2018 model Mercedes A serisi sedan ne zaman Türkiye'ye geliyor? [Video] 10 ay IBM, blockchain ile Avustralya'da veri güvenliğini sağlayacak 10 ay Flört uygulaması Tinder'a döngüsel video özelliği geldi 10 ay Huawei'den Mi Band 3'e dişli rakip: TalkBand B5 [Hem bileklik hem kulaklık] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim