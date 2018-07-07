Dell dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü

Dell, Precision 7730 Mobile Workstation Developer Edition olarak adlandırılan dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Windows 10 veya Ubuntu Linux 16.04 ile birlikte gelen cihaz, Dell tarafından dünyanın en güçlü mobil iş istasyonu olarak gösteriliyor.

Dizüstü bilgisayarın donanım seçenkleri arasında şunlar var:

Intel Core Xeon E-2186M 6 çekirdekli işlemci

Nvidia Quadro P5200 16 GB GPU

ECC – 64 GB DDR4 2.400 MHz RAM

Non-ECC – 32 GB DDR4 2.666 MHz RAM

2 TB M.2 NVMe PCIe SSD (x4 - isteğe bağlı RAID 0, 1, 5)

6 Hücreli 97 Wh Pil

17.3 inç FHD IPS Ekran

Dell dizüstü bilgisayarla ilgili olaak “Yeni daha ince ve hafif, birinci sınıf Precision mobil iş istasyonları ile sınırsız inovasyon yaşayın” ifadelerini kullandı. Premium malzemelerle tasarlanan yeni 17 inç Precision 7730, önceki nesillere göre %15 daha küçük. Ayrıca daha küçük ve hafif AC adaptörü ile %15 daha hafif hale getirilmiş durumda.

Dizüstü bilgisayardaki bağlantı noktaları arasında bir kulaklık jakı, USB 3.1 Gen 1, HDMI, Mini DisplayPort, RJ45, Thunderbolt 3 Type-C ve bir SD Kart yuvası bulunuyor. En iyi donanım seçenekleriyle donatılmış bir Dell Precision 7730 yaklaşık 11.500 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacak.

https://www.dell.com/en-us/work/shop/workstations-isv-certified-dell/precision-7730/spd/precision-17-7730-laptop/xctop7730hwus