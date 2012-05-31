Dell, hepsi-bir-arada bilgisayar ailesine 3 yeni model daha ekledi

Haber Editörü
XPS One 27 firmanın en büyük ekrana sahip hepsi-bir-arada bilgisayar modeli olacak.
27 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte WLED ekran sunan model; Ivy Bridge ailesine ait Core i5-3450 ve Core i7-3770 işlemci, HD 4000 grafik birimi, opsiyonel 2GB DDR5 bellekli NVIDIA GeForce GT 640M ekran kartı, 16GB'a kadar DDR3 RAM, 2 DIMM slotu, 2TB'a kadar 7200 devir/dakika HDD, opsiyonel 32GB mSATA SSD, slot DVD sürücü, opsiyonel Blu-ray sürücü, 7.1 ses sistemi, Full HD web kamera, çift mikrofon, Bluetooth 4.0, WiFi, opsiyonel WiDi uyumlu kablosuz ağ kartı, opsiyonel TV alıcısı, Windows 7 HP işletim sistemi, USB 3.0 girişi, HDMI şeklinde özelliklere sahip.
Inspiron One 23 modelinde Ivy Bridge ailesine ait Core i7-3770 işlemci, Sandy Bridge ailesine ait Core i3-2120 ve Core i5-2400s işlemci sunuluyor.
23 inçlik Full HD WLED ekran, HD 4000 grafik birimi, opsiyonel 1GB DDR3 AMD Radeon HD 7650 ekran kartı, 8GB'a kadar DDR3 RAM, 2TB'a kadar 7500 devir/dakika HDD, slot DVD sürücü, opsiyonel Blu-ray sürücü, Full HD web kamera, çift mikrofon, Bluetooth 4.0, WiFi, opsiyonel WiDi uyumlu kablosuz ağ kartı, opsiyonel TV alıcısı, Windows 7 HP işletim sistemi, USB 3.0 girişi modelde yerini alacak özellikler arasında.
Giriş seviyesine hitap edecek Inspiron One 20 modelinde ise ikinci nesil Pentium G620T veya Core i3-2120T kullanılıyor.
HD 2000 grafik birimi, 20 inçlik 1600x900 piksel çözünürlükte WLED ekran, 6GB'a kadar DDR3 RAM, 1TB'a kadar 7200 devir/dakika HDD, tepsi DVD sürücü, opsiyonel Blu-ray sürücü, Bluetooth 4.0, WiFi, Windows 7 HP işletim sistemi, USB 2.0 girişleri şeklinde özellikler tüketiciye sunulacak.
Modeller Asya pazarına satışa sunulmuş durumda. Önümüzdeki haftalarda ABD ve diğer ülkelerde de satışına başlanacak. XPS One 27 modeli 1399$ başlangıç fiyatına, Inspiron One 23 modeli 749$ başlangıç fiyatına, Inspiron One 20 modeli ise 529$ başlangıç fiyatına sahip.
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size de öyle geliyor mu merak ediyorum, forumu reklam botları mı bastı?
Ha kullanılan materyal iyidir, birebir görünce farkını hissettirir falan, orası ayrı.
Arkadaş haklı, bunu beğenmemek için illa Apple hayranı olmak gerekmiyor.Eğer iMac ile bunu karşılaştıracak olursan tasarımın bakımından iMac ile yarışamaz.Lütfen obtektif ol yukardaki resme bak ve sonra iMac'in resimlerine bak.
Avatarına bakınca nasıl böyle yorum yapabildiğini anladım
cdn.slashgear.com/...