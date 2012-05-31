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Dell, hepsi-bir-arada bilgisayar ailesine 3 yeni model daha ekledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,3b
1
7
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Ivy Bridge işlemcilerin duyurulmasına devam edilirken, firmalar da ürün portfolyolarını genişletmeye devam ediyor. Dell, Ivy Bridge ile güçlendirdiği 3 yeni hepsi-bir-arada bilgisayar modelini satışa sunuyor. Bunlar XPS One 27, Inspiron One 23 ve Inspiron One 20 şeklinde sıralanıyor.

XPS One 27 firmanın en büyük ekrana sahip hepsi-bir-arada bilgisayar modeli olacak.
27 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte WLED ekran sunan model; Ivy Bridge ailesine ait Core i5-3450 ve Core i7-3770 işlemci, HD 4000 grafik birimi, opsiyonel 2GB DDR5 bellekli NVIDIA GeForce GT 640M ekran kartı, 16GB'a kadar DDR3 RAM, 2 DIMM slotu, 2TB'a kadar 7200 devir/dakika HDD, opsiyonel 32GB mSATA SSD, slot DVD sürücü, opsiyonel Blu-ray sürücü, 7.1 ses sistemi, Full HD web kamera, çift mikrofon, Bluetooth 4.0, WiFi, opsiyonel WiDi uyumlu kablosuz ağ kartı, opsiyonel TV alıcısı, Windows 7 HP işletim sistemi, USB 3.0 girişi, HDMI şeklinde özelliklere sahip.

Inspiron One 23 modelinde Ivy Bridge ailesine ait Core i7-3770 işlemci, Sandy Bridge ailesine ait Core i3-2120 ve Core i5-2400s işlemci sunuluyor.
23 inçlik Full HD WLED ekran, HD 4000 grafik birimi, opsiyonel 1GB DDR3 AMD Radeon HD 7650 ekran kartı, 8GB'a kadar DDR3 RAM, 2TB'a kadar 7500 devir/dakika HDD, slot DVD sürücü, opsiyonel Blu-ray sürücü, Full HD web kamera, çift mikrofon, Bluetooth 4.0, WiFi, opsiyonel WiDi uyumlu kablosuz ağ kartı, opsiyonel TV alıcısı, Windows 7 HP işletim sistemi, USB 3.0 girişi modelde yerini alacak özellikler arasında.

Giriş seviyesine hitap edecek Inspiron One 20 modelinde ise ikinci nesil Pentium G620T veya Core i3-2120T kullanılıyor.
HD 2000 grafik birimi, 20 inçlik 1600x900 piksel çözünürlükte WLED ekran, 6GB'a kadar DDR3 RAM, 1TB'a kadar 7200 devir/dakika HDD, tepsi DVD sürücü, opsiyonel Blu-ray sürücü, Bluetooth 4.0, WiFi, Windows 7 HP işletim sistemi, USB 2.0 girişleri şeklinde özellikler tüketiciye sunulacak.

Modeller Asya pazarına satışa sunulmuş durumda. Önümüzdeki haftalarda ABD ve diğer ülkelerde de satışına başlanacak. XPS One 27 modeli 1399$ başlangıç fiyatına, Inspiron One 23 modeli 749$ başlangıç fiyatına, Inspiron One 20 modeli ise 529$ başlangıç fiyatına sahip.

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maxmania 7 yıl
kaiyuan
Gümrükleme öğemükemmel ve ucuz 10.1 malata Android: nmx.kr/... sizinkinden çok daha iyi

size de öyle geliyor mu merak ediyorum, forumu reklam botları mı bastı?
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paofu1951 7 yıl
Windows dedin mi en iyisi Dell.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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EXcom_Zkko 7 yıl
DELL'e lafımız yok, ama tasarım cidden kötü. Çakma ürünler gibi duruyor.

Ha kullanılan materyal iyidir, birebir görünce farkını hissettirir falan, orası ayrı.
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MURATSPLAT 7 yıl
Bu PC'leri teknoloji marketlerinde çok görür oldum. Ama bence çok pahalılar. Fiyatlar düşse ofis ve ev için idealler.
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Glukhovsky 7 yıl
JohnLord
joven Tasarım tambir felaket Ucuz basit gösteririşsiz bir havası var
Avatarına bakınca nasıl böyle yorum yapabildiğini anladımhttp://cdn.slashgear.com/wp-content/uploads/2012/04/samsung_gsiii_teaser_sheep-580x314.jpg

Arkadaş haklı, bunu beğenmemek için illa Apple hayranı olmak gerekmiyor.Eğer iMac ile bunu karşılaştıracak olursan tasarımın bakımından iMac ile yarışamaz.Lütfen obtektif ol yukardaki resme bak ve sonra iMac'in resimlerine bak.
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JohnLord 7 yıl
joven
Tasarım tambir felaket Ucuz basit gösteririşsiz bir havası var

Avatarına bakınca nasıl böyle yorum yapabildiğini anladım
cdn.slashgear.com/...
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Mr. Jingles 7 yıl
Tasarımı harika olmuş. Donanım özellikleri de çok iyi. Ama fiyatı da uçar.
Windows dedin mi en iyisi Dell.
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