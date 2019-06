Dell, hepsi-bir-arada bilgisayar ailesine 3 yeni model daha ekledi

XPS One 27 firmanın en büyük ekrana sahip hepsi-bir-arada bilgisayar modeli olacak.

27 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte WLED ekran sunan model; Ivy Bridge ailesine ait Core i5-3450 ve Core i7-3770 işlemci, HD 4000 grafik birimi, opsiyonel 2GB DDR5 bellekli NVIDIA GeForce GT 640M ekran kartı, 16GB'a kadar DDR3 RAM, 2 DIMM slotu, 2TB'a kadar 7200 devir/dakika HDD, opsiyonel 32GB mSATA SSD, slot DVD sürücü, opsiyonel Blu-ray sürücü, 7.1 ses sistemi, Full HD web kamera, çift mikrofon, Bluetooth 4.0, WiFi, opsiyonel WiDi uyumlu kablosuz ağ kartı, opsiyonel TV alıcısı, Windows 7 HP işletim sistemi, USB 3.0 girişi, HDMI şeklinde özelliklere sahip.





Inspiron One 23 modelinde Ivy Bridge ailesine ait Core i7-3770 işlemci, Sandy Bridge ailesine ait Core i3-2120 ve Core i5-2400s işlemci sunuluyor.

23 inçlik Full HD WLED ekran, HD 4000 grafik birimi, opsiyonel 1GB DDR3 AMD Radeon HD 7650 ekran kartı, 8GB'a kadar DDR3 RAM, 2TB'a kadar 7500 devir/dakika HDD, slot DVD sürücü, opsiyonel Blu-ray sürücü, Full HD web kamera, çift mikrofon, Bluetooth 4.0, WiFi, opsiyonel WiDi uyumlu kablosuz ağ kartı, opsiyonel TV alıcısı, Windows 7 HP işletim sistemi, USB 3.0 girişi modelde yerini alacak özellikler arasında.





Giriş seviyesine hitap edecek Inspiron One 20 modelinde ise ikinci nesil Pentium G620T veya Core i3-2120T kullanılıyor.

HD 2000 grafik birimi, 20 inçlik 1600x900 piksel çözünürlükte WLED ekran, 6GB'a kadar DDR3 RAM, 1TB'a kadar 7200 devir/dakika HDD, tepsi DVD sürücü, opsiyonel Blu-ray sürücü, Bluetooth 4.0, WiFi, Windows 7 HP işletim sistemi, USB 2.0 girişleri şeklinde özellikler tüketiciye sunulacak.





Modeller Asya pazarına satışa sunulmuş durumda. Önümüzdeki haftalarda ABD ve diğer ülkelerde de satışına başlanacak. XPS One 27 modeli 1399$ başlangıç fiyatına, Inspiron One 23 modeli 749$ başlangıç fiyatına, Inspiron One 20 modeli ise 529$ başlangıç fiyatına sahip.