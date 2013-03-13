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Dell ile Türkiye Dizüstü pazarı ve yeni XPS serisini üzerine konuştuk.

6 yıl
2,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell, Türkiye dizüstü pazarına hızlı bir geri dönüş planlıyor. Bu kapsamda gelecek yeni modelleri ve pazarın geleceği hakkında konuştuk.
 

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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Kafayı yiyeceğim arkadaş. Yahu bazı kelimelerin Türkçesi mi yok, yoksa sizin acziyetinizin tezahürü mü? "Road Mapimize bakacağız!" diye bir cümle kurabilmek için nasıl bir yozlaşmaya maruz kalmış olmak gerekiyor? Allah aşkına, şu dile azıcık da olsa ehemmiyet gösterin.
Kafayı yiyeceğim arkadaş. Yahu bazı kelimelerin Türkçesi mi yok, yoksa sizin acziyetinizin tezahürü mü? "Road Mapimize bakacağız!" diye bir cümle kurabilmek içi...
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MxFxOx 6 yıl
dell'in servisi başka firmalarda yok :D
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creep69 6 yıl
Dell xps 13 modelini ilk çıktığından beri yakından takip ediyorum. Windows 8 çıkış tarihle aynı zamanlarda işlemcisi ve ram'i upgrade edildi. Ustunede Ubuntu desteği sunuldu aynı makinede. O günden beri gözüm vardı xps 13'de. Ancak Turkiye'ye o kadar geç geliyor ki alet şimdiden "outdated" sınıfına girdi. Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Samsung Ultra 7 Series dizayn ve özellik olarak çok daha iyi (ve gelmesi yıllar sürmüyor), fiyat olarakta kafa kafaya olurlar sanırım. Birisi videodaki hipster'a teknolojik alet piyasasında Türkiye'yi bu kadar göz ardı etmemelerini söylesin.
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UzmaN345 6 yıl
Oyuncu kasasında tercihim herzaman topla oluyor kendim toplamayı seviyorum açıkçası oyuncu olarak... Table ile pc arasında herzaman bir fark vardı... Win8 ile bu ara baya kapandı... DELL'in o ultrabook çok şık olmuş diğer modellerden ayrılmış.. Ekranı çevir tablet ekranı çeviri ultrabook... Tablet ile ultrabook karışımı olmuş... PC'nin gücünden vazgeçemiyen ve tableti seven kişiler içinde iyi bir seçenek olmuş... Tabiki tablet kullanmayı seven kişileride hedef alıyor...Esas İntel'in haswell kodadını taşıyan yeni nesil işlemcileri ile ultrabooklar çok güç kazanıcaklar... Gerçekten tableleri terleticeklerini inanıyorum... Multimedia oyun ve taşınabilirlikte en üst segmette yer alıcaklar..
AMD atılım bekliyorum ama reklam işinde hiç iyi değiller notebook grafik işlem biriminde intelden bir nesil önde olduğu halde satışları çok düşük.. Standart kullanıcılar intel i5 i7 görünce çok iyi bir notebook aldılarını sanıyorlar... ama eve geldiklerinde oyun performansını görünce hayal kırıklığında uğruyorlar... Demekki intel iyi reklam yapmasını biliyor...
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aliosman2323 6 yıl
Dell candir ;)
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adam olun 6 yıl
intelin haswell işlemcisini bekliyorum bu ultrabook pclerde baya işe yarıyacak
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10ders 6 yıl
bu nedir ya mouse imlecini nereye götürsek ekranda şlap die reklam büyüyo çıkıo bişi okuyamıyoruz.
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Kafayı yiyeceğim arkadaş. Yahu bazı kelimelerin Türkçesi mi yok, yoksa sizin acziyetinizin tezahürü mü? "Road Mapimize bakacağız!" diye bir cümle kurabilmek için nasıl bir yozlaşmaya maruz kalmış olmak gerekiyor? Allah aşkına, şu dile azıcık da olsa ehemmiyet gösterin.
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Gladiotürk 6 yıl
Road Mapden sonrasını izlemedim..
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orain 6 yıl
alien mi ne alieni ya
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cihangir151 6 yıl
merak ediyorum o tableti klavye docka takınca masada durabiliyor mu? yoksa tablet ağır gelip arkaya yatıyor mu? :)
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DraGonS 6 yıl
ultrabook ama fiyatlar çok uçuk...
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ziper_gazi_ 6 yıl
alien fena aynen :D
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