Dell ve HP de ultrabook pazarına giriyor

Önümüzdeki yıl ile birlikte dizüstü bilgisayar satışlarının hissedilir bir kısmını ultrabook segmentindeki ultra-ince tasarımlı modellerin oluşturacağını dile getiren Intel, mevcut ultrabook üreticilerine ek olarak HP ve Dell gibi bu alana henüz adım atmamış iddialı üreticilerin de kendi tasarımlarıyla ultarbook segmentindeki yerlerini alacaklarını söyledi.

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini bir röportajında, "Tüm büyük markalar önümüzdeki yıl ile birlikte ultrabook sunmuş olacak, Dell ve HP'den de yeni tasarmlar göreceksiniz." dedi. Otellini aynı zamanda "Ve sonrasında biz, bir sonraki işlemci ailesi olarak Ivy Bridge'i lanse edeceğiz ve o çıktığında 60 yeni ultrabook tasarımı daha olacak" diyerek devam etti.

HP ve Dell'in ultrabook pazarına gireceği uzunca bir süredir konuşumaktaydı ancak ilk defa üst düzey bir isimce, Intel tepe yöneticisi Paul Otellini tarafından doğrulanmış oldu. Şu an için Zenbook serisi ile Asus, Aspire S3 serisi ile Acer ve Portege Z830 ile Toshiba'nın yer aldığı ultrabook pazarında önümüzdeki aylarda rekabetin artması ve farklı fiyat aralıklarındaki model sayısının çoğalması bekleniyor.