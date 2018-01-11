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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell’den HDR destekli 4K lazer projeksiyon cihazı

Dell S718QL projeksiyon cihazı 4K çözünürlüğü 10 cm mesafeden en net şekilde duvara yansıtabiliyor. HDR desteği ile bu segmentte en canlı görüntüler elde ediliyor.
1 yıl
3,9b
1
10
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2018 fuarına pek çok iddialı ürününü getiren Dell’in listesinde 4K lazer projeksiyon da vardı. Dell S718QL modeli yakın mesafe projeksiyon cihazı olmasıyla da dikkat çekiyor.

Kolay kurulum

Yeni cihaz 4 inçlik yani 10 cm mesafeden duvara 100 inçlik bir görüntü yansıtabiliyor. Mesafe 22 cm civarına yükseldiğinde ise görüntü de 130 inç seviyesine büyüyor. Kısa mesafe projeksiyon cihazları çok kolay kurulması ile ön plana çıkıyor. Firma daha çok kurumları ve profesyonelleri hedefliyor ancak lüks ev sinema sistemleri için de oldukça ideal.

Daha canlı görüntüler için HDR desteği sunan monitör 5000 lümen parlaklık değerini yakalıyor. Bunu da barındırdığı lazer sayesinde elde ediyor. Günde 8 saatlik kullanım ile lazer modülü 10 yıla kadar dayanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Dell ultra ince monitörlerini duyurdu"

Ethernet bağlantısı yanında WiFi bağlantısı da yer alıyor. Aynı anda 4 kullanıcı bağlanarak sunum yapabiliyor. Ayrıca USB üzerinden içerik görüntülemek de mümkün. Yine Bluetooth ile sesi dışa aktarmak da mümkün.

İki adet 6W gücünde hoparlör barındıran cihaz ekonomik modda 280W, normal modda 500W enerji tüketiyor. Ayrıca ofis dosyalarını bir bilgisayar olmadan açabilmesi de avantaj. Cihaz 6000$ fiyat etiketine sahip.



 

http://www.ubergizmo.com/2017/06/dell-s718ql-4k-projector/ Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
500W mı! Kışın şömine gibi ısıtır, yazın kasar kavurur bu odayı...
(6000$'ı TLye çevirmeye korkan vatandaş)
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INumber1OneI 1 yıl
abi iyi hoş da çok pahalı be
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bersgurs 1 yıl
Bunun soğutması ses de çıkarır film izlerken fln
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kayamtky 1 yıl
Laser projektörün 10 cm mesafeden, 220 cm genişliğinde 4K görüntü sunması bir avantaj.
Fakat, Güç tüketimi ve fiyatı baz alacak olursak, şu anda en iyisi LED Projektördür.
Örneğin bende ki 2014 yılında aldığım LG PF80G 1080p projektörün güç tüketimi 160 watt, fiyatı ise 1200 dolar civarıydı. 30.000 saat lamba ömrüde ikramiyesi. Eksi tarafı zoom ayarı yok.
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ccguven 1 yıl
Videosuna baktım çöpün çöpü bu paraya. Belki arkasına black diamond alınırsa işe yarar diğer türlü normal projektörlerden bir farkı sadece sunum yaparken göz almayacak olması.
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mokinto 1 yıl
5000 lümen sanırım gündüz dahi başarılı olur. Fazlasında gözüm yok. 4K, Hdr, standart atım, 1500 dolar olsun, lümen 2200 olsun bizim olsun.
Bu arada çok önemli değil ama 4K doğal mı yoksa piksel değiştirmeyle mi sağlanıyor? (texas ins. chipi)
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StreamRolleR 1 yıl
500 lümen Lazer HDR ve 4K ama malesef TR de 25k cihaz..
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KalemKolik 1 yıl
500W nedir yav
ayrıca çokta pahalılar. 1500-2000 dolar olmalı böyle cihazlar
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FerdosParadise 1 yıl KalemKolik
Aga naptin ! 4k Projektionlarin fiyati hep 50 bin TL 60-80 bin TL civarinda!!! Googe'la bak bana inanmıyorsan kardeşim.
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tahir40 1 yıl en beğenilen
500W mı! Kışın şömine gibi ısıtır, yazın kasar kavurur bu odayı...
(6000$'ı TLye çevirmeye korkan vatandaş)
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Bu cihazların en büyük problemi çok fazla elektrik tüketimi. Aydınlatma teknolojisinin geliştirilmesi lazım.
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