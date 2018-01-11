Dell’den HDR destekli 4K lazer projeksiyon cihazı

CES 2018 fuarına pek çok iddialı ürününü getiren Dell’in listesinde 4K lazer projeksiyon da vardı. Dell S718QL modeli yakın mesafe projeksiyon cihazı olmasıyla da dikkat çekiyor.

Kolay kurulum

Yeni cihaz 4 inçlik yani 10 cm mesafeden duvara 100 inçlik bir görüntü yansıtabiliyor. Mesafe 22 cm civarına yükseldiğinde ise görüntü de 130 inç seviyesine büyüyor. Kısa mesafe projeksiyon cihazları çok kolay kurulması ile ön plana çıkıyor. Firma daha çok kurumları ve profesyonelleri hedefliyor ancak lüks ev sinema sistemleri için de oldukça ideal.

Daha canlı görüntüler için HDR desteği sunan monitör 5000 lümen parlaklık değerini yakalıyor. Bunu da barındırdığı lazer sayesinde elde ediyor. Günde 8 saatlik kullanım ile lazer modülü 10 yıla kadar dayanabiliyor.

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Ethernet bağlantısı yanında WiFi bağlantısı da yer alıyor. Aynı anda 4 kullanıcı bağlanarak sunum yapabiliyor. Ayrıca USB üzerinden içerik görüntülemek de mümkün. Yine Bluetooth ile sesi dışa aktarmak da mümkün.

İki adet 6W gücünde hoparlör barındıran cihaz ekonomik modda 280W, normal modda 500W enerji tüketiyor. Ayrıca ofis dosyalarını bir bilgisayar olmadan açabilmesi de avantaj. Cihaz 6000$ fiyat etiketine sahip.





