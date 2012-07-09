Dell'den Intel ''Ivy Bridge'' işlemcili hepsi bir arada bilgisayar: Inspiron One 2330

Dell, Intel'in ''Ivy Bridge'' işlemcisiyle güncellediği hepsi bir arada bilgisayarı Inspiron One 2330'u tüketicilerin beğenisine sundu.







Dört çekirdekli Intel Core i7-3770S işlemci (3.1 GHz / 3.9 GHz Turbo Boost ile), 8 GB DDR3-1600 MHz RAM (Çift kanal), 2 TB kapasiteli 7200 RPM SATA-II sabit disk, 1 GB AMD Radeon HD 7650 ekran kartı, 23-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı ekran (dokunmatik değil), Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 4.0, DVD yazıcı / Blu-ray kombo sürücü seçeneği, kablosuz klavye ve kablosuz fare ile donatılan hepsi bir arada bilgisayarlar, Windows 7 Home Premium (64-bit) işletim sistemiyle gelmekte.



DVD yazıcılı ve yalnızca Intel HD 4000 grafik birimli model için 1099.99$, Blu-ray kombo sürücülü ve AMD Radeon HD 7650 ekran kartlı model için 1249$ fiyat belirlenmiş durumda.



http://www.dell.com/us/p/inspiron-one-23-2330-aio/fs?dgc=SS&cid=247544&lid=4287295