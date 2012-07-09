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Dell'den Intel ''Ivy Bridge'' işlemcili hepsi bir arada bilgisayar: Inspiron One 2330

6 yıl
6,9b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Dell, Intel'in ''Ivy Bridge'' işlemcisiyle güncellediği hepsi bir arada bilgisayarı Inspiron One 2330'u tüketicilerin beğenisine sundu.

Dört çekirdekli Intel Core i7-3770S işlemci (3.1 GHz / 3.9 GHz Turbo Boost ile), 8 GB DDR3-1600 MHz RAM (Çift kanal), 2 TB kapasiteli 7200 RPM SATA-II sabit disk, 1 GB AMD Radeon HD 7650 ekran kartı, 23-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı ekran (dokunmatik değil), Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 4.0, DVD yazıcı / Blu-ray kombo sürücü seçeneği, kablosuz klavye ve kablosuz fare ile donatılan hepsi bir arada bilgisayarlar, Windows 7 Home Premium (64-bit) işletim sistemiyle gelmekte.
DVD yazıcılı ve yalnızca Intel HD 4000 grafik birimli model için 1099.99$, Blu-ray kombo sürücülü ve AMD Radeon HD 7650 ekran kartlı model için 1249$ fiyat belirlenmiş durumda.

http://www.dell.com/us/p/inspiron-one-23-2330-aio/fs?dgc=SS&cid=247544&lid=4287295 Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Iyiymis:D
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E_Aydin35 6 yıl
Hepsi bir arada bilgisayarları şu sıralar genelde görüyoruz, iyi bir teknoloji herşeyi bir arada barındırması hem kablo ve kasanın oluşturduğu yer fazlalığını, hemde görünüşünü iyi bir şekilde düzeltiyor, Dell'in ürettiği bu hepsi bir arada bilgisayar ise sahip olduğu donanımsal özellikleri ile bence üst seviye iyi ve tatmin edici bir bilgisayar Türkiye'ye 2000Tl ve üstü bir fiyat ile girecekdir, ayrıca Intelin çözümü olan HD 4000 grafik birimini kullanabileceğimiz bir seçeneğinin olması güzel..
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DH Misafiri 6 yıl
simdi bu sistem sıcaklığa dayanabilecekmi ? Tüm parçalar biyerde ve soğutmadan yana pek şansı yok gibi.Kablo derdi olmasada daha büyük derde yol açar
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korsanzeki168 6 yıl
güzel otel resepsiyonu için alına bilir 1 tane kablo salatası olmadan güzel bir görüntü acaba kapanmadan +40 derecede 6 ay calışa bilirmi
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WinteR 6 yıl
Klavye çok uyduruk.
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Oziko 6 yıl
Tümleşik PC'ler son derece seksi oluyorlar, kasa ve kablo derdi bazen baş ağrıtabiliyor. Sevdim.
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