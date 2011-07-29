Dell'in 10-inç boyutundaki yeni tableti Streak Pro görüntülendi

Önce 5-inç boyutundaki Streak modelini pazara sunan ardından 7-inç boyutundaki modeliyle gündeme gelen Dell, tablet bilgisayar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çok uzun süredir 10-inç boyutunda yeni bir Android tablet hazırlayan Dell, çalışmalarında sona yaklaşıyor. Streak 10 Pro adı altında sunulacak yeni tablete ait yeni bir görüntü yayınlandı.

Android Honeycomb işletim sistemiyle gelen Streak 10 Pro, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde 10-inç ekrana sahip. Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alan ve 1GB DDR2 bellekle donatılan tabletin depolama tarafında 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacağı belirtiliyor.

Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, 5 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya yer verilen tabletin yakın zamanda Çin pazarındaki yerini alması beklenirken, Dell'in anavatanı Amerika için planladığı takvim ise gelecek yılı işaret ediyor. Tabletin Avrupa çıkış tarihi hakkındaysa bilgi bulunmuyor.