Dell'in 4K ekranlı "XPS 12" tableti ortaya çıktı

Daha önce "XPS 12" adı altında ekranı hareket edebilen ilginç bir ultrabook modeliyle karşımıza çıkartan Dell, ortaya çıkan son bilgilere göre yeni geliştirdiği XPS 12'yi resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor.

Almaya merkezli internet sitesi Giga tarafından ortaya çıkartılan yeni Dell XPS 12, yukarıda yer alan görselden de görebileceği üzere Microsoft Surface Pro'ya oldukça benziyor. Ekran ve arka aydınlatmalı klavye bölümü birbirinden ayrılarak tamamen tablet haline gelebilen ürün, belirtildiği kadarıyla bünyesinde 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip "stylus" destekli bir dokunmatik ekran barındırıyor.

Ekran boyutu 12-inç olarak belirtilen yenilenmiş Dell XPS 12, firmanın XPS 13 modeli ile benzer şekilde çerçevesiz bir ekran tasarımı taşıyor. Bu sayede hem oldukça şık görünen hem de daha verimli bir çalışma alanı ortaya koyabilen cihaz, Thunderbolt 3 portu, USB Type-C bağlantısı, 8MP arka 5MP ön kamera ve 10 saat batarya ömrü gibi diğer teknik detaylarla beklenirken, Windows 10 işletim sistem sistemi üzerine kurulacağı ve beraberinde gelecek olan stylus kalemin basınç hassasiyetine sahip olduğu söyleniyor.

Dell XPS 12'nin resmi satış fiyatı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ürün resmi olarak Ekim ayı içerisinde bekleniyor.

http://liliputing.com/2015/09/dell-xps-12-tablet-leaked-with-4k-display-thin-bezels-pen-and-keyboard.html