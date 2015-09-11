Dell'in 4K ekranlı "XPS 12" tableti ortaya çıktı

Haber Editörü
Daha önce "XPS 12" adı altında ekranı hareket edebilen ilginç bir ultrabook modeliyle karşımıza çıkartan Dell, ortaya çıkan son bilgilere göre yeni geliştirdiği XPS 12'yi resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor.
Almaya merkezli internet sitesi Giga tarafından ortaya çıkartılan yeni Dell XPS 12, yukarıda yer alan görselden de görebileceği üzere Microsoft Surface Pro'ya oldukça benziyor. Ekran ve arka aydınlatmalı klavye bölümü birbirinden ayrılarak tamamen tablet haline gelebilen ürün, belirtildiği kadarıyla bünyesinde 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip "stylus" destekli bir dokunmatik ekran barındırıyor.
Ekran boyutu 12-inç olarak belirtilen yenilenmiş Dell XPS 12, firmanın XPS 13 modeli ile benzer şekilde çerçevesiz bir ekran tasarımı taşıyor. Bu sayede hem oldukça şık görünen hem de daha verimli bir çalışma alanı ortaya koyabilen cihaz, Thunderbolt 3 portu, USB Type-C bağlantısı, 8MP arka 5MP ön kamera ve 10 saat batarya ömrü gibi diğer teknik detaylarla beklenirken, Windows 10 işletim sistem sistemi üzerine kurulacağı ve beraberinde gelecek olan stylus kalemin basınç hassasiyetine sahip olduğu söyleniyor.
Dell XPS 12'nin resmi satış fiyatı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ürün resmi olarak Ekim ayı içerisinde bekleniyor.
http://liliputing.com/2015/09/dell-xps-12-tablet-leaked-with-4k-display-thin-bezels-pen-and-keyboard.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Surface Pro 3 satıyorum.
Full kutulu ve faturasıyla.
Almanya'dan getiriyorum. 9 Ekim'de teslim.
i7 işlemcili 8 GB ram, 512 GB Ssd
Klavye ve kalem dahil.
Fiyat 4750 tl.
Almanya Saturn klavyesiz satış fiyatı 2150 euro
256 gb klavyesiz versiyonları bile 1800 euro.
Almak isteyen Varsa burdan bana mesaj atsın.
Mesajlara anında cevap verilir.
İstanbul içi teslim edilir.
Laptop değil zaten ürün, tablet form faktöründe cihaz. Bu tarz pro tabletlerin laptoplardan farkı, bu ürünlerin klavyeye ihtiyacı olmaması, klavyesiz çalışabilmesi dolayısıyla
tüm donanımın ekran kısmının içinde bulunması. Tabletlerin avantajı ise otururken yada uzanırken veya kısıtlı yerlerde kullanırken daha rahat olması şeklinde sayılabilir. Veya pro alanda müşteriye gittiniz
müşteri bilgilerini ayakta yazılıma giriyorsunuz, bu durumda laptop'un tabletten daha ergonomik olma ihtimali var mı ? Tabi ki profesyonel alanda tablete ihtiyaç duyacak kitle sınırlıdır.
Ama Ipad pro gibi mobil işletim sistemli cihazlara o kadar para verileceğine bu tip gerçek "pro" cihazlar kesinlikle değerlendirilmeli. Ben de Surface Pro3 kullanıcısıyım, ve gayet memnunum iyi ki almışım diyorum.
Hem tablet hem de laptop işini gayet güzel yapıyorlar, windows 10 ile dokunmatik kullanım da oldukça rahat. Tabletin de laptopun da keyfi başka, işte bu cihazlar ikisinin keyfini de aynı anda yaşatıyor.
Tablette rahat edemediğiniz yerde manyetik klavyesini geçiriyorsunuz, direkt masaüstü laptop moduna geçiyor. Klavyede touchpad de mevcut yine.