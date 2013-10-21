Dell'in Project Ophelia ürünü, FCC onayında Wyse Cloud Connect adıyla görüntülendi





Dünyanın en eski ve önemli bilgisayar üreticilerinden Dell'in geçtiğimiz Mayıs ayında ortaya çıkan Android işletim sistemli mini bilgisayarı Project Ophelia, FCC (ABD Haberleşme Komisyonu) onayında Wyse Cloud Connect adıyla yeniden görüntülendi.

Standart USB bellekler kadar bir boyutu bulunan mini Android bilgisayar Dell Wyse Cloud Connect, bağlandığı televizyonlara Android işletim sisteminin imkanlarını getirebiliyor ya da düşük bütçeli işletmeler için uygun fiyatlı iş istasyonu görevini üstlenebiliyor. Üzerinde Bluetooth, 802.11n Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojilerini, MHL destekli HDMI bağlantısını, micro SD ve USB portlarını barındıran cihaz, ilk görsellere göre artık çok daha şık görünüyor.

Resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmayan Dell Wyse Cloud Connect, "Dell World Conference" kapsamında demo ürünlerle beraber kullanıcıların beğenisine sunulacak.

http://www.engadget.com/2013/10/21/dell-project-ophelia-fcc/?ncid=rss_truncated