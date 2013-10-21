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Dell'in Project Ophelia ürünü, FCC onayında Wyse Cloud Connect adıyla görüntülendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell'in Project Ophelia ürünü, FCC onayında Wyse Cloud Connect adıyla görüntülendi

Dünyanın en eski ve önemli bilgisayar üreticilerinden Dell'in geçtiğimiz Mayıs ayında ortaya çıkan Android işletim sistemli mini bilgisayarı Project Ophelia, FCC (ABD Haberleşme Komisyonu) onayında Wyse Cloud Connect adıyla yeniden görüntülendi.
Standart USB bellekler kadar bir boyutu bulunan mini Android bilgisayar Dell Wyse Cloud Connect, bağlandığı televizyonlara Android işletim sisteminin imkanlarını getirebiliyor ya da düşük bütçeli işletmeler için uygun fiyatlı iş istasyonu görevini üstlenebiliyor. Üzerinde Bluetooth, 802.11n Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojilerini, MHL destekli HDMI bağlantısını, micro SD ve USB portlarını barındıran cihaz, ilk görsellere göre artık çok daha şık görünüyor.
Resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmayan Dell Wyse Cloud Connect, "Dell World Conference" kapsamında demo ürünlerle beraber kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Dell'in Project Ophelia ürünü, FCC onayında Wyse Cloud Connect adıyla görüntülendi

http://www.engadget.com/2013/10/21/dell-project-ophelia-fcc/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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Reddemon35 6 yıl
Birisi de çıkıp su cihazların Hdmi girisini ortasından diklemesine koysa da ekrana arkadan takınca fazlalık yapmadan kırılma yada duvar aparatı ile de kullanabilsek çoğu tv de Hdmi lar tv nin arka panelinden diklemesine çikiyor en azımdan su skart kafasi oynayan uydu alıcıları gibi olsa yana takinca kotu gorunuyor :(
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ArmaganT 6 yıl
Aliexpresste kum gibi bu cihazlar. İnşallah kaliteli wifisi çeken bir cihaz yapmışlardır.
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The Tenth Doctor 6 yıl
Tek kelimeyle harika olmuş.
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xxxone 6 yıl
Ucuz olursa Torrent amaçlı kullanılabilir.
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mert1907 6 yıl
Araba anahtarı gibi :D
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ВAВA 6 yıl mert1907
mert1907

Araba anahtarı gibi :D
Kusura bakma da andırmadı.
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