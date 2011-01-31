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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell'in Tegra 2'li tableti Streak 7; 450 dolardan satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,8b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell'in Streak ailesinin ikinci üyesi Streak 7, 2 Şubat'tan itibaren T-Mobile aracılığıyla Amerika'da satışa sunuluyor. Operatörün 4.Nesil destekli ilk tableti olmaya hazırlanan Streak 7, 200 dolarlık etiketiyle 2 yıllık kontratlı olarak; 450 dolarlık etiketiyleyse kontratsız olarak raflardaki yerini alacak.

1GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformunun kullanıldığı Streak 7, Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor ve 16GB'lık depolama alanı sunuyor. Wi-Fi ve Bluetooth'un yanı sıra 4.Nesil iletişim ağına da destek veren tablette çizilmelere karşı Gorilla Glass kullanılırken; arka ve ikincil kamera da unutulmamış.




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MacMania 7 yıl
özellikleri iyiymişte çin malı gibi duruyo
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speedman 7 yıl MacMania
MacMania

özellikleri iyiymişte çin malı gibi duruyo


Cnlilerinde ozellikleri iyi oluyor
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DH Misafiri 7 yıl
Ya Arkadaş şu cihazı kullanan kimse yok mu millet siyaset yapıyor ne zeka ürünleri bunlae :D kullanan varsa görüşlerini bildirsin
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enrique 8 yıl
aspirin kardeşim burası türkiye, kalkmak yok uyumaya devam... benzin 4tl olmuş,et yemeye yemeye zoraki vejeteryan olmuşuz,işsizlik rekor kırmış kimin umrunda!?.. nası olsa hergün bizi uyutanlar var..türk milleti sakın ha tepki verme Allah çarpar! iyi uykular!!
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aspirin_00 8 yıl
bu neya konu burası değil ama sinirimi bir yerde yansıtmam gerek 1 mbit internt faturam arkadaşlar 59 tl oldu 44.5 tl ödediğim fatura 2011 49 tl oldu şimdi ise 59 tl çıkacak bu sadece bende değil sözleşmesiz net kullananlarda olacak mış protestomu netimi kapatarak yapacam taki net fiyatları uygun olana kadar açmayacam herkes sesini duyurmasını dilerim kominist ülkeleri geçtik.
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Batuist 8 yıl

aspirin_00

bu neya konu burası değil ama sinirimi bir yerde yansıtmam gerek 1 mbit internt faturam arkadaşlar 59 tl oldu 44.5 tl ödediğim fatura 2011 49 tl oldu şimdi ise 59 tl çıkacak bu sadece bende değil sözleşmesiz net kullananlarda olacak mış protestomu netimi kapatarak yapacam taki net fiyatları uygun olana kadar açmayacam herkes sesini duyurmasını dilerim kominist ülkeleri geçtik.

kaynak verirmisiniz??
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BluePage 8 yıl

aspirin_00

bu neya konu burası değil ama sinirimi bir yerde yansıtmam gerek 1 mbit internt faturam arkadaşlar 59 tl oldu 44.5 tl ödediğim fatura 2011 49 tl oldu şimdi ise 59 tl çıkacak bu sadece bende değil sözleşmesiz net kullananlarda olacak mış protestomu netimi kapatarak yapacam taki net fiyatları uygun olana kadar açmayacam herkes sesini duyurmasını dilerim kominist ülkeleri geçtik.

o yeni bi rejim galiba


konuya gelirsek tablet böyle olmalı işte gelirse alınabilir seçenekleri arasında
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quzman 8 yıl
Al sana tablet .
Fiyatı da şaka gibi ya burda o paraya SQNY , Panacasonic , Ayped satıyorlar ...
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DH Misafiri 8 yıl
keşke türkiye ye gelse . . .
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Batuist 8 yıl
özellik olarak oldukça iyi görünüyor.. sanırım sırada bu tabletlerinde ekran çözünürlüklerini akıllı telefonlardaki gibi yükseltmek kalıyor.. bu büyüklükteki bir tablette 800x480 ekran kullanılınca ekrandaki pikseller kocaman kocaman farkediliyor.. tegra2 ile daha yüksek grafik performansı sunan işlemcilerle artık daha yüksek çözünürlüklü ekranları görüntülemek sanırım daha kolay olcaktır.. sırada üreticilerin yüksek çözünürlüklü paneller üretmesi kalıyor.
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