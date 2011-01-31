Dell'in Tegra 2'li tableti Streak 7; 450 dolardan satışa sunuluyor

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell'in Streak ailesinin ikinci üyesi Streak 7, 2 Şubat'tan itibaren T-Mobile aracılığıyla Amerika'da satışa sunuluyor. Operatörün 4.Nesil destekli ilk tableti olmaya hazırlanan Streak 7, 200 dolarlık etiketiyle 2 yıllık kontratlı olarak; 450 dolarlık etiketiyleyse kontratsız olarak raflardaki yerini alacak.

1GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformunun kullanıldığı Streak 7, Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor ve 16GB'lık depolama alanı sunuyor. Wi-Fi ve Bluetooth'un yanı sıra 4.Nesil iletişim ağına da destek veren tablette çizilmelere karşı Gorilla Glass kullanılırken; arka ve ikincil kamera da unutulmamış.

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