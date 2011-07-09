Dell'in Windows 7'li tableti Peju'nun görselleri ve teknik özellikleri internete sızdı

Dell'in ilk defa bu yılın başında sızan yol haritasıyla bilgi sahibi olduğumuz Peju kod adlı tabletiyle ilgili detaylar gelmeye başladı. Sızan görsellerden anlaşıldığı kadarıyla pazardaki isminin Latitude ST olacak olan tablet, sızan bilgilere göre, Windows 7 işletim sistemiyle gelecek ancak Windows 8'e tam destek sunacak. Ayrıca, Dell'in bu yılın başında internete sızan yol haritasında 2012 yılının ilk döneminde çıkacağı bilgisi yer alıyor olmasına rağmen; Dell Peju Insider sitesi, Peju'nun önümüzdeki Ekim ayında satışa sunulacağını iddia ediyor.

Peju ile ilgili detaylı bilgileri yayınlayan Dell Peju Insider'ın cihazla ilgili verdiği diğer teknik bilgiler şöyle;

Intel Core i5 işlemcisi

4 GB'lık sistem belleği

64GB ya da 120GB'lık katı hal sürücüsü

10.1 inçlik, geniş görüş açısına sahip, 1920x1080 piksel çözünürlüğünde ekran

Windows 7 işletim sistemi, Windows 8 uyumlu

2 adet USB, bir adet Mini VGA, bir adet HDMI portları; microSD kart, 3,5mm kulaklık ve sim kart girişi

5500 mAh'lik bataryası ile 6-8 saat arasında kesintisiz çalışabilme

Wi-Fi b/g, Bluetooth ve 3G-4G desteği

5 MP'lik arka kamera, 1,3 MP'lik ikinci kamera

Fiziksel boyutları: 27.4x 17 x 1.6 cm, 860 gram