Dell'in Windows 7'li tableti Peju'nun görselleri ve teknik özellikleri internete sızdı

Haber Editörü
Dell'in ilk defa bu yılın başında sızan yol haritasıyla bilgi sahibi olduğumuz Peju kod adlı tabletiyle ilgili detaylar gelmeye başladı. Sızan görsellerden anlaşıldığı kadarıyla pazardaki isminin Latitude ST olacak olan tablet, sızan bilgilere göre, Windows 7 işletim sistemiyle gelecek ancak Windows 8'e tam destek sunacak. Ayrıca, Dell'in bu yılın başında internete sızan yol haritasında 2012 yılının ilk döneminde çıkacağı bilgisi yer alıyor olmasına rağmen; Dell Peju Insider sitesi, Peju'nun önümüzdeki Ekim ayında satışa sunulacağını iddia ediyor.
Peju ile ilgili detaylı bilgileri yayınlayan Dell Peju Insider'ın cihazla ilgili verdiği diğer teknik bilgiler şöyle;
- Intel Core i5 işlemcisi
- 4 GB'lık sistem belleği
- 64GB ya da 120GB'lık katı hal sürücüsü
- 10.1 inçlik, geniş görüş açısına sahip, 1920x1080 piksel çözünürlüğünde ekran
- Windows 7 işletim sistemi, Windows 8 uyumlu
- 2 adet USB, bir adet Mini VGA, bir adet HDMI portları; microSD kart, 3,5mm kulaklık ve sim kart girişi
- 5500 mAh'lik bataryası ile 6-8 saat arasında kesintisiz çalışabilme
- Wi-Fi b/g, Bluetooth ve 3G-4G desteği
- 5 MP'lik arka kamera, 1,3 MP'lik ikinci kamera
- Fiziksel boyutları: 27.4x 17 x 1.6 cm, 860 gram
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daha ona çok var rahat ol
hatta docking station da katlanabilir olmali vs vs ama guzel bir alet olacagi kesin