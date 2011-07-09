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Dell'in Windows 7'li tableti Peju'nun görselleri ve teknik özellikleri internete sızdı

7 yıl
14,3b
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dell'in Windows 7'li tableti Peju'nun görselleri ve teknik özellikleri internete sızdı
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Dell'in ilk defa bu yılın başında sızan yol haritasıyla bilgi sahibi olduğumuz Peju kod adlı tabletiyle ilgili detaylar gelmeye başladı. Sızan görsellerden anlaşıldığı kadarıyla pazardaki isminin Latitude ST olacak olan tablet, sızan bilgilere göre, Windows 7 işletim sistemiyle gelecek ancak Windows 8'e tam destek sunacak. Ayrıca, Dell'in bu yılın başında internete sızan yol haritasında 2012 yılının ilk döneminde çıkacağı bilgisi yer alıyor olmasına rağmen; Dell Peju Insider sitesi, Peju'nun önümüzdeki Ekim ayında satışa sunulacağını iddia ediyor.

Peju ile ilgili detaylı bilgileri yayınlayan Dell Peju Insider'ın cihazla ilgili verdiği diğer teknik bilgiler şöyle;

  • Intel Core i5 işlemcisi
  • 4 GB'lık sistem belleği
  • 64GB ya da 120GB'lık katı hal sürücüsü
  • 10.1 inçlik, geniş görüş açısına sahip, 1920x1080 piksel çözünürlüğünde ekran
  • Windows 7 işletim sistemi, Windows 8 uyumlu
  • 2 adet USB, bir adet Mini VGA, bir adet HDMI portları; microSD kart, 3,5mm kulaklık ve sim kart girişi
  • 5500 mAh'lik bataryası ile 6-8 saat arasında kesintisiz çalışabilme
  • Wi-Fi b/g, Bluetooth ve 3G-4G desteği
  • 5 MP'lik arka kamera, 1,3 MP'lik ikinci kamera
  • Fiziksel boyutları: 27.4x 17 x 1.6 cm, 860 gram
Dell'in Windows 7'li tableti Peju'nun görselleri ve teknik özellikleri internete sızdı
Tam Boyutta Gör
Dell'in Windows 7'li tableti Peju'nun görselleri ve teknik özellikleri internete sızdı
Tam Boyutta Gör
Dell'in Windows 7'li tableti Peju'nun görselleri ve teknik özellikleri internete sızdı
Tam Boyutta Gör
Dell'in Windows 7'li tableti Peju'nun görselleri ve teknik özellikleri internete sızdı
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ThunComb 7 yıl
İyiymiş, güzelmiş birde windows 8 geldimi çok güzel olur ki zaten haberde de bastıra bastıra "Windows 8" desteği olduğundan bahsedilmiş...
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LordMayros 7 yıl
Tam bekledigim sey taninmis marka w7 ve tablet super
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sedoman34 7 yıl
yukarda açıklanan teknik bilgiler ve marka degeri birleştiginde sanırım en pahalı ve en kaliteli ürün listesinin başına bunu koyacagız.tahmini fiyatım min: 2000 tl. 2012 başı gelecegi için 2500 tl.
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DH Misafiri 7 yıl
5 sene sonra kimse netbook diye birşey olmayacak.Notebook'lar can çekişiyor olacak.
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Auratune 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

5 sene sonra kimse netbook diye birşey olmayacak.Notebook'lar can çekişiyor olacak.


daha ona çok var rahat ol
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cbaykal 7 yıl
guzel ama docking stationa ufak bir klavye koysalar daha bir islevsel olurmus
hatta docking station da katlanabilir olmali vs vs ama guzel bir alet olacagi kesin
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umutarslan.com 7 yıl
bide buna win8 çıkınca kurdunmu tamam olur.ama tablet için şimdi erken.hergün yeni model çıkıyor.ne zaman alsan o zaman zarar :D
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JohnLord 7 yıl
millet gider ipad 2 alır hala
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Mühendis Kafası 7 yıl
çözünürlüğü iyiymiş.
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menem 7 yıl
özellikler çok iyi android olsaydı daha iyi olacaktı :D
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yc#1 7 yıl
Çözünürlüğe bak hizaya gel.
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istanbul2007 7 yıl
bir tablette neden okadar kuvvetlibir cpu kullanırlar anlamadım govde gosterısımı yapıyor acaba
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