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Dell'in yol haritası sızdırıldı; İşte piyasa sunulacak yeni tabletler

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'in yol haritası sızdırıldı; İşte piyasa sunulacak yeni tabletler
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Nvidia Tegra 2 platformuna yer verdiği Streak 7 isimli tablet bilgisayarının sadece WiFi destekli versiyonunu geçtiğimiz günlerde Amerika'da satışa sunan Dell'in gelecek planları gün ışığına çıktı. Sızdırılan resmi yol haritasına göre Dell, farklı yazılım ve donanım platformlarını kullanan üç yeni tablet bilgisayar üzerinde çalışıyor.

Dell'in yol haritasına göre çıkış tarihi en yakın olan tablet, Haziran ayında lanse edilmesi planlanan Streak Pro modeli. 10-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olduğu belirtilen tablet, T25 kod adıyla anılan ve Tegra 2 3D diye de geçen 1.2GHz hızındaki çift çekirdekli platformu kullanacak.

Streak Pro'nun çıkışını takip eden süreçte pazara sunulması beklenen bir diğer model ise Latitude XT-3. Temmuz ayında lanse edileceğı belirtilen döndürülebilir ekranlı dizüstü bilgisayar, 13-inç boyutunda dokunmatik ekrana, Intel'in Sandy Bridge platformuna, 4GB bellek kapasitesine, HDMI portuna, özel kaleme ve gelişmiş güvenlik önlemlerine sahip olacak. Form faktöründen ve kullandığı donanım platformundan da anlaşılabileceği üzere Latitude XT-3, Windows 7 işletim sistemiyle gelecek.

Dell'in yol haritasındaki son model ise Ekim ayında sunulması planlanan Latitude ST modeli. 10-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan sistem, Intel'in tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Oak Trail kod adlı yeni Atom platformunu kullanacak ve 1.5GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom Z5670 işlemcisiyle gelecek. 2GB bellek ve 128GB kapasiteli SSD sürücüsüne sahip olacağı belirtilen tablet aynı zamanda özel bir kaleme sahip olacak ve tek şarj ile 8 saate kadar çalışabilecek.

Dell'in yeni nesil tablet bilgisayarlarıyla ilgili olarak şu an için herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Dell'in yol haritası sızdırıldı; İşte piyasa sunulacak yeni tabletler
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manyakurt 8 yıl
Galaxy 10.1 3G fiyatları hakkında bilgisi olan var mı ? Wifi'li olanları, haziranda 16GB 469$, 32GB 569$ diye biliyorum ama 3G versiyonlarının fiyat ve çıkış tarihlerini bulamadım.
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VideOyun 8 yıl
Eğer bir yerde atom işlemci varsa tam aksine kaçarak koşarım.Hiçbir güç bu işlemciyi kullanan bir elektronik cihaz aldıramaz bana
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