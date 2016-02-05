Denizler Altında 20 Bin Fersah sinemaya uyarlanıyor

Jules Verne'in 1870 yılında yayınlanan bilim-kurgu klasiği Denizler Altında 20 Bin Fersah (20,000 Leagues Under the Sea), bir kez daha beyaz perde yolunda. Daha önce 1954 yılında sinemaya uyarlanan roman, X-Men filmlerinin başarılı yönetmeni Bryan Singer tarafından dev bütçeli bir bilim-kurgu filmine dönüştürülecek.

Büyük bütçeli bir Denizler Altında 20 Bin Fersah uyarlaması, uzun süredir Hollywood'un gündemindeydi. Bir dönem McG tarafından yönetilmesi beklenen film, son olarak David Fincher'a emanet edilmişti. Jules Verne'ün eserini beyaz perdeye taşıma yolunda önemli yol kateden Fincher, film için Brad Pitt ve Channing Tatum gibi ünlü isimlerle anlaşsa da, yönetmen ve stüdyo arasında çıkan anlaşmazlıklar sonrası proje rafa kaldırıldı.

Fincher'ın ayrılmasının ardından film bir süre sessizliğe gömülmüş olsa da, Olağan Şüpheliler ve X-Men: Geçmiş Günler Gelecek gibi başarılı filmlerin yönetmeni Bryan Singer'ın dahil olması projeyi yeniden canlandırdı. Son aylarda X-Men: Apocalypse'i çekmekle meşgul olan Singer, geçtiğimiz aylarda Instagram'da yaptığı paylaşımla Denizler Altında 20 Bin Fersah'ı yöneteceğini duyurmuştu.

Filmin haklarını elinde bulunduran 20th Century Fox stüdyosu tarafından paylaşılan yeni bilgiler, filmin çekimlerine çok yakında başlanacağını gösterdi. X-Men: Apocalypse'in çekimlerini tamamlayan Singer, Denizler Altında 20 Bin Fersah'ın çekimlerine sonbahar aylarında başlayacak.

Denizler Altında 20 Bin Fersah'ın bu yeni versiyonunu, daha önce Dev Avcısı Jack'te yönetmenle birlikte çalışan Dan Studney ve Rick Sordelet kaleme alacak. Singer, bu yeni versiyonda Kaptan Nemo, Ned Land ve Profesör Aronnax'ın yanı sıra yeni karakterlerin de yer alacağını ve yeni bilim-kurgu unsurlarının hikayeye dahil edileceğini açıklamıştı.

Verne'ün klasik romanı, dünyanın dört bir yanında görülen esrarengiz bir deniz canavarını bulmak için yola çıkan bir bilim adamı ve mürettebatının, Naitulus adlı deniz altını kullanan Kaptan Nemo ile karşılaşmasını ve beraber atıldıkları maceraları anlatıyor.

http://deadline.com/2016/02/bryan-singer-20000-leagues-under-the-sea-fox-x-men-apocalypse-1201696127/