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Denizler Altında 20 Bin Fersah sinemaya uyarlanıyor

Edebiyat dünyasının en sevilen bilim-kurgu eserlerinden biri olan Denizler Altında 20 Bin Fersah, sinemaya uyarlanıyor. Bryan Singer'ın yöneteceği filmin çekimlerine çok yakında başlanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
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28
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Denizler Altında 20 Bin Fersah sinemaya uyarlanıyor
Jules Verne'in 1870 yılında yayınlanan bilim-kurgu klasiği Denizler Altında 20 Bin Fersah (20,000 Leagues Under the Sea), bir kez daha beyaz perde yolunda. Daha önce 1954 yılında sinemaya uyarlanan roman, X-Men filmlerinin başarılı yönetmeni Bryan Singer tarafından dev bütçeli bir bilim-kurgu filmine dönüştürülecek.
 Büyük bütçeli bir Denizler Altında 20 Bin Fersah uyarlaması, uzun süredir Hollywood'un gündemindeydi. Bir dönem McG tarafından yönetilmesi beklenen film, son olarak David Fincher'a emanet edilmişti. Jules Verne'ün eserini beyaz perdeye taşıma yolunda önemli yol kateden Fincher, film için Brad Pitt ve Channing Tatum gibi ünlü isimlerle anlaşsa da, yönetmen ve stüdyo arasında çıkan anlaşmazlıklar sonrası proje rafa kaldırıldı.
Fincher'ın ayrılmasının ardından film bir süre sessizliğe gömülmüş olsa da, Olağan Şüpheliler ve X-Men: Geçmiş Günler Gelecek gibi başarılı filmlerin yönetmeni Bryan Singer'ın dahil olması projeyi yeniden canlandırdı. Son aylarda X-Men: Apocalypse'i çekmekle meşgul olan Singer, geçtiğimiz aylarda Instagram'da yaptığı paylaşımla Denizler Altında 20 Bin Fersah'ı yöneteceğini duyurmuştu.
Filmin haklarını elinde bulunduran 20th Century Fox stüdyosu tarafından paylaşılan yeni bilgiler, filmin çekimlerine çok yakında başlanacağını gösterdi. X-Men: Apocalypse'in çekimlerini tamamlayan Singer, Denizler Altında 20 Bin Fersah'ın çekimlerine sonbahar aylarında başlayacak. 
Denizler Altında 20 Bin Fersah'ın bu yeni versiyonunu, daha önce Dev Avcısı Jack'te yönetmenle birlikte çalışan Dan Studney ve Rick Sordelet kaleme alacak. Singer, bu yeni versiyonda Kaptan Nemo, Ned Land ve Profesör Aronnax'ın yanı sıra yeni karakterlerin de yer alacağını ve yeni bilim-kurgu unsurlarının hikayeye dahil edileceğini açıklamıştı.
Verne'ün klasik romanı, dünyanın dört bir yanında görülen esrarengiz bir deniz canavarını bulmak için yola çıkan bir bilim adamı ve mürettebatının, Naitulus adlı deniz altını kullanan Kaptan Nemo ile karşılaşmasını ve beraber atıldıkları maceraları anlatıyor.

http://deadline.com/2016/02/bryan-singer-20000-leagues-under-the-sea-fox-x-men-apocalypse-1201696127/ Yorum Yaz
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ULYSES 3 yıl en beğenilen
Bunun kitabını zorla okuttular yorumlarını hayretle gördüm. Bizim ne kadar ilgimizi çekmişti zamanında. Hatta zuhal yayınlarının çıkardığı Jules Verne serisinde çok güzel kapak resimleri olurdu. O resimlerdeki uzak diyarları merak eder, büyülenirdim. Favorim Balonla Beş Hafta'nın kapağıydı. Bir gün afrikayı falan görebilecekmiyim diye düşünürdüm. Belki de bu yüzden hiç normal mesleklere merakım olmadı. Denizci oldum ve o ülkelerin çoğunu gördüm. Şimdi karadayım ama içimdeki yolculuk ve macera hevesi hiç tükenmedi. Teşekkürler Jules Verne. Hayatımı ilginç kıldığın için.

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Bunun kitabını zorla okuttular yorumlarını hayretle gördüm. Bizim ne kadar ilgimizi çekmişti zamanında. Hatta zuhal yayınlarının çıkardığı Jules Verne serisind...
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3 Yanıt Yanıtla +22
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Umutcan 3 yıl
Christopher Nolan yapsaydı keşke şu filmi, Hans Zimmer'ın müzikleri eşliğinde.
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Fiasco 3 yıl
okuduğum ilk kitapdı. ilk okulda, zorla.
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rocky bayboğa 3 yıl
birinci sınıfta hocamız kitap alarak okula gelin demişti babama söylemiştim bilirsiniz babalar çok ilgili olmazlar benim kastettiğim şey 16-20 sayfalık ufak okumaya başlama kitaplarıydı ertesi gun baba Jules Verne in 80 Gunde Devrialem kitabını bana getirdi 96 sayfa idi ve yazıları çok kucuktu ayrıca yabancı isimlerle doluydu babama değiştirir misin dedim ama çok güzel bir kitap olduğunu söyledi ( aslında üşeniyordu
) neyse okula gittiğimde herkes boyama kitapları seklinde kitaplarla gelmişti ben de malumunuz ve o günden sonra su an 21 yasındayım tum Jules Verne kitaplarını okudum yetmedi Dunya Klasiklerinin çoğunu bitirdim ve evimde dört beş kitaplık dolusu kitabım var çekmeceler hariç
ben de bana kitap okumayı sevdiren hayretler içersinde bırakan Ay'a Seyahat ve Balonla Bes Hafta gibi kitapları olan Jules Verne ye ve yanlışlıkla da yapsa buna vesile olan babama teşekkür edeyim şu an az buçuk okulumda iki çift laf edebiliyorsam geleceğe dair planlar yapabiliyorsam bunu gözardı edemem
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double minded 3 yıl
Konu aslinda cok saglam.uzerine dusulurse iyi film cikar.bryan singer bunun altindan kalkabilecek bir yonetmen.
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Festen 3 yıl
Vay be yıllar önce okumuştuk. Kitaplardaki yeri tutmasa da izlenir Aya Yolculuk ve Balonla Beş Hafta favorimdir.
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BekirTemel 3 yıl
günümüzde moda ,kitapları sinemaya taşımak mı? o da konu bulunmadığında.
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Olgi 3 yıl
James Cameron cekmeliydi kendisi dunyanin en derin yerine tasarladigi denizaltisiyla inmisti.
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artenis 3 yıl
Dikkatinizi çekmiştir, ZORLA okutulan kitapların şimdi herkes iyiki okumuşum diyor. Peki bugün durum nedir acaba?
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Nightmare70 3 yıl
Denizler altında nerden baksan 20 bin fersah vay beee :D
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ULYSES 3 yıl en beğenilen
Bunun kitabını zorla okuttular yorumlarını hayretle gördüm. Bizim ne kadar ilgimizi çekmişti zamanında. Hatta zuhal yayınlarının çıkardığı Jules Verne serisinde çok güzel kapak resimleri olurdu. O resimlerdeki uzak diyarları merak eder, büyülenirdim. Favorim Balonla Beş Hafta'nın kapağıydı. Bir gün afrikayı falan görebilecekmiyim diye düşünürdüm. Belki de bu yüzden hiç normal mesleklere merakım olmadı. Denizci oldum ve o ülkelerin çoğunu gördüm. Şimdi karadayım ama içimdeki yolculuk ve macera hevesi hiç tükenmedi. Teşekkürler Jules Verne. Hayatımı ilginç kıldığın için.

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3 Yanıt Yanıtla +22
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casperfriendly 3 yıl ULYSES
ULYSES
Bunun kitabını zorla okuttular yorumlarını hayretle gördüm. Bizim ne kadar ilgimizi çekmişti zamanında. Hatta zuhal yayınlarının çıkardığı Jules Verne serisinde çok güzel kapak resimleri olurdu. O resimlerdeki uzak diyarları merak eder, büyülenirdim. Favorim Balonla Beş Hafta'nın kapağıydı. Bir gün afrikayı falan görebilecekmiyim diye düşünürdüm. Belki de bu yüzden hiç normal mesleklere merakım olmadı. Denizci oldum ve o ülkelerin çoğunu gördüm. Şimdi karadayım ama içimdeki yolculuk ve macera hevesi hiç tükenmedi. Teşekkürler Jules Verne. Hayatımı ilginç kıldığın için.

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Harika ! İçinizdeki maceracı çocuk hiç ölmesin üstadım. Bunları duymak birinci ağızdan müthiş bir deneyimdi, teşekkür ederim.
Sevgilerle.
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fernando melo 3 yıl ULYSES
ULYSES
Bunun kitabını zorla okuttular yorumlarını hayretle gördüm. Bizim ne kadar ilgimizi çekmişti zamanında. Hatta zuhal yayınlarının çıkardığı Jules Verne serisinde çok güzel kapak resimleri olurdu. O resimlerdeki uzak diyarları merak eder, büyülenirdim. Favorim Balonla Beş Hafta'nın kapağıydı. Bir gün afrikayı falan görebilecekmiyim diye düşünürdüm. Belki de bu yüzden hiç normal mesleklere merakım olmadı. Denizci oldum ve o ülkelerin çoğunu gördüm. Şimdi karadayım ama içimdeki yolculuk ve macera hevesi hiç tükenmedi. Teşekkürler Jules Verne. Hayatımı ilginç kıldığın için.

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Benim favorim 80 günde devri alem , defalarca okumuştum ilk ve orta okulda. Denizler altında 20.000 fersahı da 1 günde bitirmiştim
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metroid 3 yıl ULYSES
Kitap okumak bizim ülkemizde gereksiz ve zorla yaptırılan bir aktivite olarak görüldüğü için yorumların da böyle olması normal. Kitap okumamakla övünen insanların olduğu başka bir ülke de yoktur herhalde.
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Mesudum 3 yıl
Hayal gücümü destekleyen Jules Verne hatırına izlenecek olmasını umduğum bir film. Çizgi filmlerini izlerken bile heyecanlandığım, 1870'te yazılmış bir hikayenin remake yapılması ben rahatsız da etmez. bkz. Titanik! Kaçıncı remake oldu ama sonuncusunun tadı başka.
Darısı Ay'a seyahat, 80 günde devr-i âlem gibi şeylerin başına.
Ha! Sinemaya gidip izler miyim? Başka film yoksa giderim. Çoluk çocuk doluşuruz. Ama ne 3D efektler konur bea!
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gcb1903 3 yıl
Herkesin illa okuduğu bir kitaptır galiba. 3. sınıfta zorla okuyanlardan biriyim. Kitap da öyle eski öyle eski ki okumak isteyeni soğutur. Hey gidi anılarım depreşti resmen. Umarım adam gibi birşey çıkar ortaya.
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aspirin_00 3 yıl
sinema sektoru konu bulmakta zorlaniyor
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