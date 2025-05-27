Yeni kuantum yerçekimi teorisi Einstein'ın yanıldığını kanıtlayabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Fizik dünyasında çığır açabilecek yeni bir çalışma, yerçekimi ile kuantum mekaniğini birleştirmenin yolunu açabilir. Henüz sınanmamış olsa da bilim insanlarının geliştirdiği yeni model, Einstein’ın genel görelilik teorisini kuantum dünyasıyla uyumlu hale getirirken, evrenin temel işleyişine dair ezberleri bozabilecek potansiyele sahip.

Yüzyılı aşkın süredir fizikte çözülemeyen en büyük problemlerden biri, yerçekimini kuantum düzeyinde tanımlayabilmekti. Elektromanyetik, zayıf ve güçlü nükleer kuvvetler kuantum alan teorileriyle başarıyla açıklanırken, yerçekimi klasik fizik yasalarına bağlı kalmıştı. Ancak Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi’nden Mikko Partanen ve Jukka Tulkki’nin öncülüğünde yapılan ve Reports on Progress in Physics dergisinde yayımlanan yeni çalışma, bu dengeyi değiştirebilir.

Kuantum alan teorilerine uyumlu yeni yerçekimi tanımı

Yeni model, Einstein’ın yerçekimini uzay-zamanın eğrilmesi olarak tanımlayan yaklaşımını kökten değiştiriyor. Bunun yerine, yerçekimini dört farklı ancak birbiriyle ilişkili alanın etkileşimi olarak yeniden tanımlıyor. Yeni yaklaşım, kuantum yerçekimini, Standart Model’deki elektromanyetik, zayıf ve güçlü etkileşimler gibi kuantum alan teorileriyle benzer bir yapıda tanımlıyor.

Böylece klasik düzeyde genel görelilikle tutarlı olurken, aynı zamanda kuantum etkilerinin tutarlı biçimde dâhil edilmesini sağlıyor. Bu yaklaşım, geleneksel kuantum yerçekimi denemelerinde karşılaşılan gözlemlenemez sonsuzluklar ya da fiziksel olarak anlamsız negatif olasılıkları içermiyor. Çünkü teori, baştan itibaren kuantum alan teorilerine benzer bir yapı üzerine inşa edildi.

Mikko Partanen “En önemli bulgu, teorimizin Standart Model'in diğer temel etkileşimlerinin formülasyonuna benzer bir şekilde kuantum yerçekimine yeni bir yaklaşım sunmasıdır,” diyor.

Ekstra boyutlara ve varsayımlara veda

Tam Boyutta Gör Yeni teorinin en dikkat çekici yönlerinden biri de sadeliği. Pek çok kuantum yerçekimi modeli, henüz gözlemlenmemiş parçacıklara veya fazladan boyutlara ihtiyaç duyar. Ancak bu çalışma, yalnızca bilinen fiziksel sabitleri kullanıyor ve mevcut doğa yasalarına ek parametreler getirmiyor. Bu da onu test edilebilir kılıyor.

Dünyanın ilk petahertz transistörü geliştirildi 1 gün önce eklendi

Bu sayede, gelecekte geliştirilecek kuantum yerçekimi deneyleri, doğrudan bu teorinin öngörülerini sınayabilir. Ancak belirtelim; kuantum yerçekimi etkileri son derece zayıf olduğundan, doğrudan gözlemler bugünkü teknolojinin erişiminde değil.

Nihai bir durum söz konusu değil

Her ne kadar umut verici olsa da, model henüz ilk aşamalarında. Şimdilik teorinin matematiksel olarak tutarlı olduğu görülüyor, ancak bu tutarlılığın tam ve eksiksiz bir ispatı henüz yapılmadı. Ayrıca, kara delik tekillikleri ya da Büyük Patlama’nın fiziksel kökeni gibi yerçekiminin en büyük bilmecelerine dair cevaplar sunmak için daha fazla geliştirilmesi gerekiyor.

Partanen, “Teorik ve gözlemsel ilerlemelerin mevcut hızı göz önüne alındığında, kuantum yerçekimi etkilerinin doğrudan kanıtını sağlayan ilk deneysel atılımların gerçekleşmesi birkaç on yıl alabilir” diyor. Ancak dolaylı kanıtların daha erken aşamalarda elde edilebileceğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Yeni kuantum yerçekimi teorisi Einstein'a meydan okuyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: