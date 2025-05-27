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    Çinli şirket, 20 bin dolarlık ev robotunu piyasaya sürmeye hazrılanıyor

    Çin merkezli UBTech Robotics şirketi, bu yıl içinde satışa sunulması beklenen 20.000 dolarlık ev tipi bir robotla pazara adım atmaya hazırlanıyor.              

    Çinli şirket, 20 bin dolarlık ev robotunu bu yıl piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    İnsansı robotların evlere girmesi için yürütülen yarış hız kazanıyor. Büyük teknoloji firmaları, tüketici elektroniğindeki bir sonraki büyük adım olarak bu alana yatırım yapıyor. Bu yarışa, Çin merkezli UBTech Robotics şirketi de katıldı. Şirket, bu yıl içinde satışa sunulması beklenen 20.000 dolarlık ev tipi bir robotla pazara adım atmaya hazırlanıyor.

    Bu yıl 1000 adet üretmeyi planlıyor

    Shenzhen merkezli UBTech, daha önce yüksek teknolojili endüstriyel robotlarıyla tanınıyordu ancak artık gözünü son kullanıcıya çevirmiş durumda. UBTech, 2025 yılında insansı robotundan 1000 adet üretmeyi hedefliyor. Resmi bir çıkış tarihi henüz açıklanmasa da şirket, 2026 yılına kadar üretim kapasitesini 10 katına çıkarmayı planlıyor.

    UBTech'in rakiplerinde biri de Tesla. Elon Musk, geçen yıl Optimus isimli robotunun ev işlerinde kullanılacağını ve 2026 yılına kadar 20.000 ila 30.000 dolar arasında bir fiyattan satılabileceğini açıkladı. Şirket, yakın zamanda Optimus'un süpürme, çöp atma ve dolap kapağı açma gibi çeşitli yeteneklerini sergilediği bir video yayınlayarak, bu alanda gerçekleştirdiği ilerlemeyi gözler önüne serdi.

    Her iki firma da şu anda erken üretim aşamasında bulunuyor. UBTech’in sunduğu fiyatlandırma modeli, lüks segmenti hedef alıyor ve bu da onu doğrudan Tesla’nın ev hizmet robotu vizyonuyla rekabete sokuyor.

    Çin'de artan yaşlı nüfus, insansı robotlara ilgiyi arttırıyor

    Çin’deki yaşlı nüfusun artması, bakım çözümlerine olan ihtiyacı ciddi şekilde artırıyor. UBTech, yeni robotunun bu boşluğu doldurabileceğine inanıyor. 

    Bu arada hükümetin desteği de firmaların işlerini hızlandırmalarına yardımcı oluyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, robot teknolojisini ülkenin öncelikli alanlarından biri olarak tanımlayarak, şirketleri hızlı büyümeye teşvik etti. Robot teknolojisi, hükümetin yaşlanan nüfusu desteklemek amacıyla işgücüne ek yük getirmeden çözüm üretme stratejisinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu politik destek, UBTech’in yatırım almasını ve ürün geliştirme sürecini hızlandırmasını kolaylaştırabilir.

    UBTech’in tüketici pazarına yönelmesi, şirketin ciddi mali baskılarla karşı karşıya olduğu bir döneme denk geldi. Şirket geçen yıl 1,1 milyar yuan (yaklaşık 153 milyon dolar) zarar açıkladı. Hisseleri ise Hong Kong borsasında son bir yılda %45 değer kaybetti.

    İnsansı robotlar günlük yaşama entegre olmaya yaklaşırken, UBTech’in ev kullanıcılarına yönelme kararı yüksek riskli bir hamle olarak görülüyor. Şirketin bu artan mali baskılar ve sert rakabetin altından kalkıp kalkamayacağını zaman gösterecek.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/ubtech-enters-humanoid-home-robot-race https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-23/a-20-000-home-companion-robot-from-china-to-debut-this-year?embedded-checkout=true
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