Dünyanın ilk insansı robot boks turnuvası gerçekleştirildi

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Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen dünyanın ilk insansı robot boks turnuvası, robot teknolojisinin geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Unitree Robotics tarafından geliştirilen insansı robotlar, tıpkı profesyonel dövüşçüler gibi yumruklar savurdu, tekmeler attı ve hatta yere düştükten sonra ayağa kalkarak mücadeleye devam etti.

İlk robot boks turnuvası yapıldı

Tam Boyutta Gör Gerçekleştirilen etkinlik, genel olarak bir teknoloji şovu olsa da aynı zamanda robotların dayanıklılığı, denge kabiliyeti ve tam vücut koordinasyonundaki gelişmişliğini test etmek açısından da bir dönüm noktası oldu.

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“Mecha Fighting Series” adı verilen turnuva, dört farklı insan operatör ekibi tarafından kontrol edilen robotların bire bir ve grup şeklinde karşılaşmalarıyla gerçekleşti. Turnuvada yer alan robotlar, sadece düz yumruklar atmadı, çeşitli vuruş teknikleriyle rakibini gafil avlamayı da denedi. Öte yandan zaman zaman senkronizasyon hataları da gözlendi; bazı robotların yanlış yöne yumruklar savurması gibi komik anlar da yaşandı.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre ilk boks maçını pembe başlıklı robot kazandı. Genel şampiyon ise siyah başlıklı robot oldu. Unitree Robotics pazarlama ekibinden Chen Xiyun’un Global Times’a verdiği demeçte, robotların insan-makine iş birliğiyle dövüştüğünü ve her bir hareketin operatörlerle eş zamanlı planlandığını belirtti. Dolayısıyla dövüşler tam otonom olarak gerçekleştirilmedi.

Unitree G1 hünerlerini sergiledi

Etkinlikte yer alan G1 modeli robot, 1,32 metre boyunda ve gelişmiş hareket kabiliyetine sahip. Akıcı motor kontrolü, yüksek esneklik ve çeviklikle donatılan G1, zorlu koşullarda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Turnuva öncesinde, robotlara denge ve mobilite eğitimi verildi. Geliştiricilere göre, bir robotun dövüş gibi hızlı tempolu bir senaryoda etkili olabilmesi için hem yüksek denge yeteneğine hem de keskin motor koordinasyonuna sahip olması gerekiyor.

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