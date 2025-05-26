Dünyanın ilk insansı robot boks turnuvası gerçekleştirildi

Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen dünyanın ilk insansı robot boks turnuvası, robot teknolojisinin geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Unitree Robotics tarafından geliştirilen insansı robotlar, tıpkı profesyonel dövüşçüler gibi yumruklar savurdu, tekmeler attı ve hatta yere düştükten sonra ayağa kalkarak mücadeleye devam etti.
İlk robot boks turnuvası yapıldı
“Mecha Fighting Series” adı verilen turnuva, dört farklı insan operatör ekibi tarafından kontrol edilen robotların bire bir ve grup şeklinde karşılaşmalarıyla gerçekleşti. Turnuvada yer alan robotlar, sadece düz yumruklar atmadı, çeşitli vuruş teknikleriyle rakibini gafil avlamayı da denedi. Öte yandan zaman zaman senkronizasyon hataları da gözlendi; bazı robotların yanlış yöne yumruklar savurması gibi komik anlar da yaşandı.
Unitree G1 hünerlerini sergiledi
Etkinlikte yer alan G1 modeli robot, 1,32 metre boyunda ve gelişmiş hareket kabiliyetine sahip. Akıcı motor kontrolü, yüksek esneklik ve çeviklikle donatılan G1, zorlu koşullarda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Turnuva öncesinde, robotlara denge ve mobilite eğitimi verildi. Geliştiricilere göre, bir robotun dövüş gibi hızlı tempolu bir senaryoda etkili olabilmesi için hem yüksek denge yeteneğine hem de keskin motor koordinasyonuna sahip olması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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