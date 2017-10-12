Deprem anında esneyebilen beton geliştirildi

Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok yeri deprem tehlikesi altında. Dolayısıyla bu bölgelerdeki binaların belirli büyüklükteki depremlere dayanıklı şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Binaların güçlendirmenin tipik yollarından biri de çelik kullanmaktan geçiyor. Ancak yüksek katlı binaları inşa ederken çelik kullanmanın her yönüyle pahalıya mal olduğu da bir gerçek.

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Depreme karşı koyacak en iyi malzeme olmasa da inşaatlarda genellikle beton kullanılır. British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, binaları depreme karşı güçlendirmek için kullanılabilecek çelik gibi davranan beton oluşturmayı başardılar. Üstüne üstlük bu betonun çevre dostu olma gibi bir özelliği de var.

Yayınlanan bir rapora göre, EDCC olarak adlandırılan malzeme, yüksek mukavemeti, sünekliği ve kolayca şekil alabilmesiyle çeliğe benzer şekilde reaksiyona girmek üzere moleküler düzeyde tasarlanmış. Geleneksel olarak dökülen iç beton duvarların yüzeyine püskürtüldüğünde, 2011'de Japonya'nın Tohoku bölgesini vuran 9.0-9.1 büyüklüğündeki deprem kadar sismik şiddetlere karşı güçlendirebiliyor.

İyi habere gelecek olursak; araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni beton malzemesi piyasadan temin edilebiliyor. Ayrıca Kanada'nın British Columbia eyaletinde binaları depreme karşı güçlendirme çalışmalarında resmen kullanılmaya başlayacak. Müteahhitlerin betonu Vancouver'daki bir ilköğretim okulunda kullanmaları bekleniyor. Ayrıca kuzey Hindistan'da sismik aktiviteye eğilimli bir alanda da kullanılacak.

https://www.engadget.com/2017/10/11/eco-friendly-concrete-protects-old-buildings-from-earthquakes/