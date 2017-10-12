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Deprem anında esneyebilen beton geliştirildi

British Columbia üniversitesindeki araştırmacılar, depreme karşı dayanıksız yapıların direncini önemli ölçüde arttıracak, çarpıcı şekilde esneyebilen yeni bir fiber takviyeli beton geliştirdi.
1 yıl
4,4b
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21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok yeri deprem tehlikesi altında. Dolayısıyla bu bölgelerdeki binaların belirli büyüklükteki depremlere dayanıklı şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Binaların güçlendirmenin tipik yollarından biri de çelik kullanmaktan geçiyor. Ancak yüksek katlı binaları inşa ederken çelik kullanmanın her yönüyle pahalıya mal olduğu da bir gerçek.
Ayrıca Bkz. "Amazon'un sesli asistanı Alexa artık birden fazla sesi tanıyabiliyor"
Depreme karşı koyacak en iyi malzeme olmasa da inşaatlarda genellikle beton kullanılır. British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, binaları depreme karşı güçlendirmek için kullanılabilecek çelik gibi davranan beton oluşturmayı başardılar. Üstüne üstlük bu betonun çevre dostu olma gibi bir özelliği de var.
Yayınlanan bir rapora göre, EDCC olarak adlandırılan malzeme, yüksek mukavemeti, sünekliği ve kolayca şekil alabilmesiyle çeliğe benzer şekilde reaksiyona girmek üzere moleküler düzeyde tasarlanmış. Geleneksel olarak dökülen iç beton duvarların yüzeyine püskürtüldüğünde, 2011'de Japonya'nın Tohoku bölgesini vuran 9.0-9.1 büyüklüğündeki deprem kadar sismik şiddetlere karşı güçlendirebiliyor.
İyi habere gelecek olursak; araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni beton malzemesi piyasadan temin edilebiliyor. Ayrıca Kanada'nın British Columbia eyaletinde binaları depreme karşı güçlendirme çalışmalarında resmen kullanılmaya başlayacak. Müteahhitlerin betonu Vancouver'daki bir ilköğretim okulunda kullanmaları bekleniyor. Ayrıca kuzey Hindistan'da sismik aktiviteye eğilimli bir alanda da kullanılacak.

https://www.engadget.com/2017/10/11/eco-friendly-concrete-protects-old-buildings-from-earthquakes/ Yorum Yaz
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smart1978 1 yıl
Kanadalilar calisiyor. Anaokulunda uygulamalari da daha sonra da bircok okulda uygulanacak olmasi da insani acidan onemli.
Medeni ulkelerin onceligi Turkiye dekileri yadirgayabilir ...
Kanadalilar calisiyor. Anaokulunda uygulamalari da daha sonra da bircok okulda uygulanacak olmasi da insani acidan onemli.Medeni ulkelerin onceligi Turkiy...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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pcwolf28 1 yıl smart1978
smart1978
Kanadalilar calisiyor. Anaokulunda uygulamalari da daha sonra da bircok okulda uygulanacak olmasi da insani acidan onemli.
Medeni ulkelerin onceligi Turkiye dekileri yadirgayabilir ...

Memlekete gelse sarayı yıkar bunun malzemesiyle tekrar saray yaparlar.
smart1978Kanadalilar calisiyor. Anaokulunda uygulamalari da daha sonra da bircok okulda uygulanacak olmasi da insani acidan onemli.Meden...
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Tugrul_512bit 1 yıl
Evimizi lego gibi yapsınlar. Yıkarken asbest solumasın millet.
2 Yanıt Yanıtla +4
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fthkn 1 yıl
İngilizce'de yapabilmenin iki türü vardır. Birincisi gücünün ve aklının yetmesi anlamına gelir. Diğeri de izin verilen şeyi yapabilmek anlamına gelir. Bizde olmadığı için anlayamıyoruz. Bir ülkede çok kısa süre içinde bütün binalar modernize edilebilir. Yani yapmaya gücümüz de aklımız da yeter. Ancak yapabilmenin ikinci anlamına sahip olamıyoruz.
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Astforum 1 yıl
E bu teknolojinin Japonlar da yıllardır olduğu söyleniyordu.
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a.f.y. 1 yıl
Sadece iç duvarların yıkılmaması için düşünülmüş sanırım. Demir donatı olan kolon kiriş gibi yerlerden bahsedilmiyor ki, binayı taşıyan ve binanın yıkılmaması için depreme direnç gösteren buralardır. Şu anda yapı denetim Türkiye de dünya standartlarına gelmiş durumda. Hazır beton öncesi yapılan binalar büyük risk taşıyor. Hazır betondan sonra homojen ve kaliteli beton üretimi Türkiyede artmıştır. Gönül ister ki, yüksek yüksek betonerme binalar yapılmasın ama dünya daha bunun ekonomik yöntemini bulamadı.
Birde benim Türkiye için söylüyorum; çok garip bir tüketici davranışı var. Herkes betonlaşıyoruz diye bağırıyor ama ev satın almaya kalkınca; en betonarmesini, en yeşilliğe ve denize bakanını ( yeşillik alanlar ve sahil katlediliyor) ister.
Böyle gerzek insanlarız işte.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
Allah Ağaçı boşuna mı yarattı !?
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cocainbar 1 yıl
ali agaoglu bunu begendi
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WarSaw 1 yıl
halı gibi silkelenmesi birşey ifade etmiyor üzerinde yük yok birşey yok kilim gibi kendi kendine sallanıyor onu betonarmeye dönüştürüp yük altında gösterde inanalım
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kadirirdem 1 yıl
Güzel olmuş,Japonya ya fayda sağlar en çok.
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GallagherLip 1 yıl
@macromedia21
Hocam kaynak nedir ? Ya da yayinlanan raporu gorebilme ihtimalimiz var mi ?
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QuexSeeL 1 yıl
Sert sağlam şeyler için Beton gibi benzetmelerine yenisi lazım olacak.
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