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Amazon'un sesli asistanı Alexa artık birden fazla sesi tanıyabiliyor

Alexa'ya yapılan yeni güncelleme ile birlikte artık dijital asistan birden fazla sesi tanıma ve kişilere özel tepki verebilme yeteneği kazandı. Konuyla ilgili detaylar haberimizde..
1 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Yapay zeka destekli Google Home'un ardından rakibi Alexa da birden fazla sesi tanıma ve kişiselleştirilmiş cevaplar verebilme yeteneğine sahip oldu.
Alexa'ya yapılan bu yeni güncelleme Amazon Echo'yu ailesinden biriyle veya arkadaşlarıyla paylaşanların hayatını daha kolay hale getirecek. Bugünden itibaren, Amazon'un yapay zeka asistanı birden fazla ses arasında ayrım yapabilecek ve kişilere özel tepkiler verebilecek.
Ayrıca Bkz. "Mitsubishi geleceğin sinyalizasyon sistemini tanıttı"
Ses profili oluşturmak için Amazon uygulamasının kullanılması gerekli. Kullanıcılar yüksek sesle 10 cümle söyleyerek Alexa'ya kendi seslerini tanıtabiliyorlar. Şirket verilerinizin bulutta depolandığını ve böylece Alexa özellikli cihazlarda etkinleştirilmek üzere kolayca erişilebileceğini belirtiyor.
Ses profilleri Alexa'nın verdiği bilgileri kişilere göre uyarlamasına olanak sağlayacak. Ses tanıma özelliği ile kullanıcılar dijital asistana "Annemi ara" dediklerinde artık arkadaşlarınınki değil kendi anneleri aranacak.
Şu an itibariyle, ses tanıma özelliği Echo, Echo Dot ve Echo Show cihazlarına yayılmaya başlamış durumda. Bu özelliğin Nisan ayından bu yana Google Home'da zaten mevcut olduğunu belirtelim. Alexa'daki bu güncelleme ile iki dev arasındaki rekabeti daha da kızıştıracak.

https://www.engadget.com/2017/10/11/amazon-alexa-multiple-users/ Yorum Yaz
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2yumurta1sucuk 1 yıl en beğenilen
Sıcak fırsatlarda işi ne??
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YunusPhp 1 yıl
Türkçe desteklerse alınır :)
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umityasar 1 yıl
Şükür namazı kılıp geliyorum.












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mersin123 1 yıl
Editörümüz bu haberi karşılıksız olarak sıcak fırsatlarda paylaşmak için çok büyük emek harcamış. Bir dua etseniz yeter.
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yalnizlik007 1 yıl
echo türkiye'ye destek vermiyor malesef verse iyi olabilir belki
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hebelehubele 1 yıl
ana dilim alamanca olduğu için bu haber sayesinde evimde kullandığım alexayı artık daha iyi kullanabileceğim.
Teşekkürler.
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laider 1 yıl
Forumda herkes echo kullanıyor ya gözden kaçmasın diye paylaşmışlar.
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2yumurta1sucuk 1 yıl en beğenilen
Sıcak fırsatlarda işi ne??
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C.CEMİL 1 yıl 2yumurta1sucuk
bu soruyu ben defalarca sordum ama nafile :)
sıcak fırsat diye tıklıyorsun ama seni ana sayfa haberlerine götürüyor
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