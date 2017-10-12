Amazon'un sesli asistanı Alexa artık birden fazla sesi tanıyabiliyor

Yapay zeka destekli Google Home'un ardından rakibi Alexa da birden fazla sesi tanıma ve kişiselleştirilmiş cevaplar verebilme yeteneğine sahip oldu.

Alexa'ya yapılan bu yeni güncelleme Amazon Echo'yu ailesinden biriyle veya arkadaşlarıyla paylaşanların hayatını daha kolay hale getirecek. Bugünden itibaren, Amazon'un yapay zeka asistanı birden fazla ses arasında ayrım yapabilecek ve kişilere özel tepkiler verebilecek.

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Ses profili oluşturmak için Amazon uygulamasının kullanılması gerekli. Kullanıcılar yüksek sesle 10 cümle söyleyerek Alexa'ya kendi seslerini tanıtabiliyorlar. Şirket verilerinizin bulutta depolandığını ve böylece Alexa özellikli cihazlarda etkinleştirilmek üzere kolayca erişilebileceğini belirtiyor.

Ses profilleri Alexa'nın verdiği bilgileri kişilere göre uyarlamasına olanak sağlayacak. Ses tanıma özelliği ile kullanıcılar dijital asistana "Annemi ara" dediklerinde artık arkadaşlarınınki değil kendi anneleri aranacak.

Şu an itibariyle, ses tanıma özelliği Echo, Echo Dot ve Echo Show cihazlarına yayılmaya başlamış durumda. Bu özelliğin Nisan ayından bu yana Google Home'da zaten mevcut olduğunu belirtelim. Alexa'daki bu güncelleme ile iki dev arasındaki rekabeti daha da kızıştıracak.

https://www.engadget.com/2017/10/11/amazon-alexa-multiple-users/