Desire HD ve Desire Z, 15 Eylül'de gün yüzüne çıkabilir

Akıllı telefon pazarının en güçlü üreticilerinden olan HTC'nin 15 Eylül'de Londra'da düzenleyeceği etkinliğe kısa bir süre kala, yeni telefonlarının üzerindeki sis perdesi aralanıyor. The Unwired'ın yayınladığı habere göre Tayvan'lının Desire HD ve Desire Z'i Londra'daki etkinlikte tanıtması muhtemel görünüyor.

Sitenin yayınladığı XML dosyalarına göre her iki Desire'da 480x800 piksellik ekranlarıyla benzerlik gösterirken, Desire Z dokunmatik ekranın yanı sıra QWERTY fiziksel klavyeye sahip olacak. Desire Z'nin bu yapısıyla T-Mobile'ın bu ayın sonuna doğru ön satışa sunmaya hazırlandığı HTC yapımı olan QWERTY'li G2'nin diğer pazarlardaki 1GHz'lik kardeşi olacağı düşünülüyor. Hem Desire Z'in hem de Desire HD'nin 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabileceğine ve Android 2.2 ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

T-Mobile G2