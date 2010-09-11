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Desire HD ve Desire Z, 15 Eylül'de gün yüzüne çıkabilir

8 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının en güçlü üreticilerinden olan HTC'nin 15 Eylül'de Londra'da düzenleyeceği etkinliğe kısa bir süre kala, yeni telefonlarının üzerindeki sis perdesi aralanıyor. The Unwired'ın yayınladığı habere göre Tayvan'lının Desire HD ve Desire Z'i Londra'daki etkinlikte tanıtması muhtemel görünüyor.

Sitenin yayınladığı XML dosyalarına göre her iki Desire'da 480x800 piksellik ekranlarıyla benzerlik gösterirken, Desire Z dokunmatik ekranın yanı sıra QWERTY fiziksel klavyeye sahip olacak. Desire Z'nin bu yapısıyla T-Mobile'ın bu ayın sonuna doğru ön satışa sunmaya hazırlandığı HTC yapımı olan QWERTY'li G2'nin diğer pazarlardaki 1GHz'lik kardeşi olacağı düşünülüyor. Hem Desire Z'in hem de Desire HD'nin 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabileceğine ve Android 2.2 ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Desire HD ve Desire Z, 15 Eylül'de gün yüzüne çıkabilir
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T-Mobile G2

Desire HD ve Desire Z, 15 Eylül'de gün yüzüne çıkabilir
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Desire HD ve Desire Z, 15 Eylül'de gün yüzüne çıkabilir
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DH Misafiri 8 yıl
Fiziksel klavye telefona ekstradan ağırlık, arızalanabilirlik, hacim, negatif batarya ömrü katacaktık:)Bence hiç gerekli bir şey değil.
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Orod-Dain 8 yıl

DH Misafiri

Fiziksel klavye telefona ekstradan ağırlık, arızalanabilirlik, hacim, negatif batarya ömrü katacaktık:)Bence hiç gerekli bir şey değil.



Benim için satın alma nedenidir. Özellikle kayar q klavye telefonda aradığım özelliklerin başında geliyor diyebilirim. Ağırlığı filan hiç önemli değil.
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EfeAYDIN 8 yıl
Su klavyeye hala ne gerek var anlam veremiyorum
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Bl00dyHell 8 yıl
Desire ismi baya tutuldu sanırım. Yeni telefonlara farklı isim vermemişler.
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