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Detaylı batarya bilgileri için hazırlanan yeni Mac uygulaması: Battery Diag

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Detaylı batarya bilgileri için hazırlanan yeni Mac uygulaması: Battery Diag
Rocky Sand Studio tarafından OSX 10.9 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayar modelleri için hazırlanan en yeni uygulamalardan Battery Diag, yüklü olduğu cihazların bataryası hakkında ayrıntılı bilgiler verebiliyor.
Mac sistemlerin üst barında çalışma gösteren Battery Diag, temel olarak cihazların toplam ve kalan batarya ömürlerini gözler önüne seriyor ve bu değerleri hem yüzde olarak hem de mAh cinsinden gösterebiliyor. Diğer birçok benzerinin aksine anlık güç kullanımı, batarya sıcaklığı, güç kaynağı ve batarya durumu gibi konularda da bilgi verebilen uygulama, farklı zevklere uygun üç farklı tema seçeneğiyle de kişiselleştirilebiliyor.
Kısa bir süre için ücretsiz satılan Battery Diag uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id836505650?mt=12 Yorum Yaz
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4Crumby 5 yıl
Bunun ios icin olani var mi bilen arkadaslar paylasabilir mi ?
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matkapmatkap 5 yıl
coconutBattery yillardir ucretsiz olan bir program ve batarya ile ilgili her seyi goruntuleyebiliyorsunuz. Ayrica coconut'ta verilerinizi kaydedip pilin sagliginin zaman icerisinde ne hale geldigini de gozlemleyebiliyorsunuz. Ayrica son surumuyle birlikte pil ve bilgisayarin uretilme tarihlerini de ayri ayri gostermesi cok iyi oldu. Bana kalirsa coconut dururken diger programlara ihtiyac yok, ozellikle de parali uygulamalarsa!
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