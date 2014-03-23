Detaylı batarya bilgileri için hazırlanan yeni Mac uygulaması: Battery Diag

Rocky Sand Studio tarafından OSX 10.9 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayar modelleri için hazırlanan en yeni uygulamalardan Battery Diag, yüklü olduğu cihazların bataryası hakkında ayrıntılı bilgiler verebiliyor.

Mac sistemlerin üst barında çalışma gösteren Battery Diag, temel olarak cihazların toplam ve kalan batarya ömürlerini gözler önüne seriyor ve bu değerleri hem yüzde olarak hem de mAh cinsinden gösterebiliyor. Diğer birçok benzerinin aksine anlık güç kullanımı, batarya sıcaklığı, güç kaynağı ve batarya durumu gibi konularda da bilgi verebilen uygulama, farklı zevklere uygun üç farklı tema seçeneğiyle de kişiselleştirilebiliyor.

Kısa bir süre için ücretsiz satılan Battery Diag uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id836505650?mt=12