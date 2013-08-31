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Detaylı fotoğraf uygulaması PureShot, yeni özellikle ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
268
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Detaylı fotoğraf uygulaması PureShot, yeni özellikle ile güncellendi

Apple'ın iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazları ile fotoğraf çekmekten hoşlanan kullanıcılar için oldukça detaylı bir yapıda hazırlanan PureShot uygulaması, yeni özellikle ile 2.10 sürümüne güncellendi.
Uzun zamandır iPhone, iPod Touch ve iPad sahipleri tarafından beğenilerek kullanılan uygulamalardan PureShot, kişilere ayrıntılı fotoğraf çekim ayarları, farklı fotoğraf formatları, özel olarak optimize edilmiş altı kat dijital yakınlaştırma imkanı, dinamik ara yüz, Dropbox bulut depolama entegrasyonu, netleme seçenekleri ve gerçek zamanlı histogram gibi imkanlar sağlayabiliyor. Yeni sürümüyle çift dokunma üzerinden fotoğraf kayıt desteğine, uzun dokunma ile bir ya da birden fazla fotoğraf çekim ayarına ve yeni flaş seçeneğine kavuşan uygulama, ayrıca suni ufuk göstergesi özelliğin de yapılan bazı değişikliklerle de artık daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor.
Akıllı cihazlarıyla yaptıkları çekimlerde fotoğraf ayarlarına daha çok hakim olmak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı özellikler ile gelen PureShot uygulamasına, 3,59 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.
 
Detaylı fotoğraf uygulaması PureShot, yeni özellikle ile güncellendi

https://itunes.apple.com/us/app/pureshot/id591785487?mt=8 Yorum Yaz
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