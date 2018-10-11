Deutsche Messe dijitali başarıya dönüştürüyor

İnovasyon alanında geliştirdiği nitelikli projelerle geleceğin dünyasında yerini alan Deutsche Messe karmaşık ve büyük fuar salonlarında zaman ve performans açısından verimli bir fuar deneyimi yaşatmayı amaçlayan “Mobile Application with Indoor Navigation” projesiyle “Teknoloji Kaptanları” yarışmasında finale kalmanın heyecanını yaşıyor.

Hayata geçirildiği ilk yılda 12.000 kişi tarafından kullanılan ve Apple Store'da en çok indirilen iş uygulamaları arasında 3. sıraya kadar yükselen uygulamayla ziyaretçiler, diledikleri standlara, konferans salonlarına ya da ortak alanlara rota çizip kolayca ulaşabiliyor.

Fuar alanında çatılara yerleştirilen 600 adet beacon ile müşterilerin cep telefonundaki bluetooth sinyallerini yakalayarak gerçekleştirilen çalışmanın en önemli kısmı müşterilerin konumunu kapalı alanda tayin edebilmek.

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Farklı kategorilerde ödüllerin verileceği “Teknoloji Kaptanları” yarışmasında oylama 2 Kasım’a kadar devam edecek. Sonuçlar, ağırlıklı olarak jüri ve aynı zamanda web sitesi üzerinden yapılacak halk oylamasıyla belirlenecek. 14 şirketin finale kaldığı yarışma kapsamında ödül, 21 Kasım 2018’de düzenlenecek olan Bilişim Zirvesi kapsamında sahiplerini bulacak. Oy vermek ve tüm detaylar için www.teknolojikaptanları.com adresini ziyaret edebilirsiniz.