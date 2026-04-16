Apple ve Google, "çıplaklaştırma" uygulamalarını önermeye devam ediyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bu yılın başlarında, Apple ve Google’ın, açıkça yasaklayan kurallara sahip olmalarına rağmen "çıplaklaştırma" uygulamalarına mağazalarında yer verdiği ortaya çıkmıştı. Aradan yaklaşık üç ay geçmesine rağmen, Tech Transparency Project (TTP) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre bu uygulamalar yalnızca erişilebilir değil, aynı zamanda iOS App Store ve Google Play’de aktif şekilde öne çıkarılıyor. Üstelik bu uygulamaların birçoğu “E” (Herkes için uygun) etiketiyle sunuluyor, yani çocuklar tarafından da indirilebiliyor.

“Nudify”, “undress” gibi anahtar kelimelerle arama yapıldığında, gerçek kişileri çıplak gösterebilen veya onları pornografik videolara yerleştirebilen uygulamalara kolayca ulaşılabiliyor. Rapora göre bu platformlar, gerçek insanları cinselleştirilmiş görüntülere dönüştürebilen yapay zeka araçlarının yayılmasında aktif rol oynuyor. Hatta uygulama mağazalarının, arama sonuçlarında benzer uygulamaların reklamlarını gösterdiği de iddia ediliyor.

38 adet uygulama tespit edildi

TTP, Apple App Store’da 18, Google Play’de ise 20 adet bu tür uygulama tespit etti. Bazıları doğrudan cinsel içeriklerle tanıtılırken, bazıları bu şekilde pazarlanmasa da deepfake üretimi için kullanılabiliyor. Rapora göre bu uygulamalar toplamda yaklaşık 122 milyon dolar gelir elde etti ve 483 milyon kez indirildi.

TTP direktörü Katie Paul, "Şirketlerin bu uygulamaları gerektiği gibi incelemekte başarısız olup onaylamaya ve bunlardan kâr elde etmeye devam etmeleri bir yana, kullanıcıları doğrudan bu uygulamalara yönlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Hem Apple hem de Google, cinsel veya pornografik içerikleri yasaklayan politikalara sahip. Google ayrıca bu tür uygulamalara karşı özel bir yasak da uyguluyor. Apple, raporda belirtilen 15 uygulamayı kaldırdığını belirtirken, Google da bazılarını askıya aldığını açıkladı. Örneğin raporda yer alan “Video Face Swap AI: DeepFace” adlı uygulama, bir oyuncunun yüzünü başka birinin bedenine yerleştiren görsellerle tanıtılıyor ve kullanıcıların gerçek kişilerin yüzlerini yarı çıplak bedenlere eklemesine olanak tanıyor. Buna rağmen uygulama “Herkes için uygun” olarak derecelendirilmiş.

Bu tür deepfake ve çıplaklaştırma uygulamalarının yaygınlaşması, bazı hükümetleri yasal düzenlemeler yapmaya yöneltti. ABD ve diğer bazı ülkeler de müstehcen deepfake içeriklere karşı yasalar hazırladı veya yürürlüğe koydu. Ayrıca, Kaliforniya Başsavcısı, X platformuna, Grok üzerinden üretilen açık deepfake içerikler nedeniyle ihtar gönderdi.

