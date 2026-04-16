Dreame’nin yeni akıllı ev ürünleri Türkiye’de satışa çıktı

Akıllı ev aletleri markası Dreame, İstanbul’da gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte yeni ürünlerini Türkiye’de satışa sundu. Yeni Dreame ürünlerinin fiyatları belli oldu. Yeni ürünler arasında robot süpürge, dikey süpürge, hava temizleyici ve saç şekillendirici yer alıyor.

İnce robot süpürge: Dreame X60 Ultra Complete

Dreame’nin en ince robot süpürgesi olarak dikkat çeken X60 Ultra Complete, yalnızca 7,6 mm yüksekliğindeki tasarımıyla mobilya altlarına kolayca girebiliyor. İnce yapısına rağmen 35.000 Pa gücünde Vormax emiş özelliği mevcut.

FlexiAdapt teknolojisiyle 8.8 cm'ye kadar eşikleri aşıyor. Isı korumalı çift döner paspas ile geliyor. Aydınlatma özelliği ile yerdeki kirleri ışıkla tespit ederek temizliyor.

Dreame X60 Ultra Complete, 79.999 TL fiyatı ile satışa sunuldu.

Rulo paspaslı robot süpürge: Dreame Aqua10 Ultra Roller

Dreame Aqua10 Ultra Roller, hem ıslak hem de kuru temizleme performansıyla en iddialı modellerden biri olarak dikkat çekiyor. Rulo paspas ve rulo fırça ile temizlik yapıyor. 30.000 Pa gücünde Vormax emiş teknolojisi ile geliyor. AquaRoll teknolojisi rulo paspası kendi kendinie temizliyor. Halıya geldiğinde AutoSeal Rulo Koruması devreye giriyor, halınızın nemlenmesini ve kirlenmesini engelliyor.

Dreame Aqua10 Ultra Roller-C fiyatı 79.999 TL olarak açıklandı.

330 AW gücünde dikey süpürge: Dreame V30 Kablosuz Dikey Süpürge

Dreame, yüksek performanslı şarjlı dikey süpürge arayanlar için V30 Kablosuz Dikey Süpürge modelini Türkiye’ye getirdi. Bu süpürge 330 AW emiş gücü ile dikkat çekiyor. Gapfree sistemi sayesinde, duvara sıfır yanaştığınızda köşelerdeki kirleri süpürebiliyor. CelesTect aydınlatma sistemi 140 derece açıyla zemindeki tozları açığa çıkarıyor. Süpürgenin yanında 2 farklı başlık, motorlu mini başlığın yanı sıra şarj ve depolama ünitesi birlikte geliyor.

Islak Kuru Buharlı Süpürge: Dreame H16 Pro Steam

Buharlı temizleme cihazlarına artan talebe Dreame’den H16 Pro Steam modeliyle yanıt geliyor. H16 Pro Steam hem paspaslama hem de süpürme özelliğini bir arada sunuyor. SaunaClean 200°C buharlı yıkama teknolojisi, yüksek sıcaklıktaki buharın yüzeye nüfuz etmesiyle inatçı yağ ve kirleri çözüyor. ThermoRinse sistemi ise 90°C’ye ulaşan sıcak suyu fırça rulosuna aktararak zorlu lekelerin yüzeye zarar vermeden etkili biçimde temizlenmesine katkı sağlıyor. 28.000Pa gücüyle ince toz, tüy ve kırıntıları zahmetsizce topluyor.

Dreame H16 Pro Steam Islak Kuru Buharlı Süpürge, 34.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Dreame FP10 Hava Temizleyici

FP10 Hava Temizleyici, özellikle evcil hayvan bulunan evlerde karşılaşılan tüy, koku ve partikül sorunlarına etkili çözümler getiriyor. 360° kendi kendini temizleyen rulo tasarımı, evcil hayvan tüylerinin tıkanmasını azaltırken dolaşmayı önlüyor. 16 kat güçlendirilmiş LoopBoost hava akışı ise havada bulunan tüy, toz ve partikülleri kısa sürede yakalayarak ortamın daha temiz hale gelmesine yardımcı oluyor. CataFresh özelliği kötü kokuları gideriyor.

Dreame FP10 Hava Temizleyici fiyatı 19.999 TL olarak belirlenmiş.

Dreame Airstyle Pro HI Saç Şekillendirici

Dreame, ülkemizdeki saç bakım şekillendirici modellerine yenisini ekledi. AirStyle Pro HI 8’i 1 Arada Saç Şekillendirici, mobil uygulama üzerinden yapay zeka destekli şekillendirme özelliğiyle dikkat çekiyor. Yeni saç modelleri bulmanıza yardımcı oluyor. 8 başlığıyla birlikte pek çok ihtiyaca çözüm sunuyor. Düzleştirici başlığında hava ile yönlendirme yaparak daha iyi sonuç almanızı sağlıyor.

Dreame Airstyle Pro HI Saç Şekillendirici, 18.999 TL fiyatı ile Türkiye’de satışa çıktı.

