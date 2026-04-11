XChat uygulaması geliyor

XChat uygulaması duyuruldu
Resmi hesap tarafından yapılan duyuruya göre XChat uygulaması ilk olarak iOS ve iPadOS cihazları için App Store platformunda 17 Nisan itibariyle erişime açılacak. Hali hazırda uygulama sayfası ön izleme modunda ziyaret edilebiliyor. Uygulama iOS 26 ile iPadOS 26 ve üzeri cihazları destekliyor
Rust programlama dili ile geliştirilen ve Bitcoin benzeri bir şifreleme sistemine sahip olan XChat standart mesajlaşma uygulamalarından geri kalmıyor. Telefon numarası olmadan X entegrasyonu ile iletişim kurabildiğiniz uygulama kaybolan mesajlar, sesli mesaj gönderme, görüntülü arama, her türlü dosyayı paylaşabilme gibi özellikler mevcut. XChat uygulamasının ne zaman Android cihazlara geleceği ise açıklanmadı.
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz