Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a yerleşik gürültü engelleme özelliği geliyor

    WhatsApp, sesli ve görüntülü aramalar için geliştirdiği gürültü engelleme özelliğini beta kullanıcılarına sunmaya başladı. Yeni sistem, arka plan seslerini gerçek zamanlı filtreliyor.

    WhatsApp'a yerleşik gürültü engelleme özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, platforma yeni özellikler eklemeye hız kesmeden devam ediyor. Daha önce geliştirme aşamasında olduğu paylaşılan yerleşik gürültü engelleme özelliği, artık Android beta kullanıcıları için kademeli olarak test edilmeye başlandı.

    Gürültü engelleme test aşamasına geçti

    Yeni özellikle birlikte WhatsApp, sesli ve görüntülü aramalarda arka plan gürültüsünü otomatik olarak filtreleyebiliyor. Trafik sesi, rüzgar veya kalabalık ortamlardaki konuşmalar gibi istenmeyen sesler sistem tarafından algılanarak bastırılıyor. Böylece karşı tarafa yalnızca kullanıcının sesi daha net şekilde iletiliyor.

    WhatsApp'a yerleşik gürültü engelleme özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Özelliğin dikkat çeken taraflarından biri, gerçek zamanlı çalışması ve herhangi bir ek ayar gerektirmemesi. Gürültü engelleme, desteklenen cihazlarda varsayılan olarak açık geliyor. Bununla birlikte kullanıcılar, arama menüsü üzerinden bu özelliği istedikleri zaman kapatabiliyor. Test sürecinde elde edilen bilgilere göre özellik, yalnızca aktif eden kullanıcı tarafında etkili oluyor.

    Yani bir kullanıcı gürültü engellemeyi açtığında, karşı tarafın sesi otomatik olarak iyileşmiyor. Her iki kullanıcının da bu özelliği aktif etmesi durumunda en iyi sonuç elde ediliyor. Şu an için sınırlı sayıda beta kullanıcısına sunulan özellik, önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kitleye ulaşacak. Test sürecinin sorunsuz ilerlemesi halinde ise WhatsApp'ın gürültü engelleme özelliğini tüm Android kullanıcılarına sunması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    genconline 1 gün önce

    Dr.Perga 3 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    geely araba yorumları minoxil ve minoxidil arasındaki fark eac fail ford fiesta 1.4 tdci 2005 köprü diş yaptıranların yorumları en iyi dizel yakıt hangi marka

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36
    Samsung Galaxy A36
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum