WhatsApp'a yerleşik gürültü engelleme özelliği geliyor

Gürültü engelleme test aşamasına geçti
Yeni özellikle birlikte WhatsApp, sesli ve görüntülü aramalarda arka plan gürültüsünü otomatik olarak filtreleyebiliyor. Trafik sesi, rüzgar veya kalabalık ortamlardaki konuşmalar gibi istenmeyen sesler sistem tarafından algılanarak bastırılıyor. Böylece karşı tarafa yalnızca kullanıcının sesi daha net şekilde iletiliyor.
Yani bir kullanıcı gürültü engellemeyi açtığında, karşı tarafın sesi otomatik olarak iyileşmiyor. Her iki kullanıcının da bu özelliği aktif etmesi durumunda en iyi sonuç elde ediliyor. Şu an için sınırlı sayıda beta kullanıcısına sunulan özellik, önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kitleye ulaşacak. Test sürecinin sorunsuz ilerlemesi halinde ise WhatsApp'ın gürültü engelleme özelliğini tüm Android kullanıcılarına sunması bekleniyor.
.
