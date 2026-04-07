WhatsApp'a yerleşik gürültü engelleme özelliği geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, platforma yeni özellikler eklemeye hız kesmeden devam ediyor. Daha önce geliştirme aşamasında olduğu paylaşılan yerleşik gürültü engelleme özelliği, artık Android beta kullanıcıları için kademeli olarak test edilmeye başlandı.

Gürültü engelleme test aşamasına geçti

Yeni özellikle birlikte WhatsApp, sesli ve görüntülü aramalarda arka plan gürültüsünü otomatik olarak filtreleyebiliyor. Trafik sesi, rüzgar veya kalabalık ortamlardaki konuşmalar gibi istenmeyen sesler sistem tarafından algılanarak bastırılıyor. Böylece karşı tarafa yalnızca kullanıcının sesi daha net şekilde iletiliyor.

Tam Boyutta Gör Özelliğin dikkat çeken taraflarından biri, gerçek zamanlı çalışması ve herhangi bir ek ayar gerektirmemesi. Gürültü engelleme, desteklenen cihazlarda varsayılan olarak açık geliyor. Bununla birlikte kullanıcılar, arama menüsü üzerinden bu özelliği istedikleri zaman kapatabiliyor. Test sürecinde elde edilen bilgilere göre özellik, yalnızca aktif eden kullanıcı tarafında etkili oluyor.

Yani bir kullanıcı gürültü engellemeyi açtığında, karşı tarafın sesi otomatik olarak iyileşmiyor. Her iki kullanıcının da bu özelliği aktif etmesi durumunda en iyi sonuç elde ediliyor. Şu an için sınırlı sayıda beta kullanıcısına sunulan özellik, önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kitleye ulaşacak. Test sürecinin sorunsuz ilerlemesi halinde ise WhatsApp'ın gürültü engelleme özelliğini tüm Android kullanıcılarına sunması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: