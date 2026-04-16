Türkiye'nin elektriğinde rüzgar ve güneşin payı rekor kırıyor

Tam Boyutta Gör Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarının hızla artmasıyla birlikte güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu güçteki payı da artmaya devam ediyor. Türkiye Elektrik İletişm AŞ (TEİAŞ) tarafından elde edilen 2026 Mart sonu verilerine göre güneş ve rüzgar enerjisinin toplam elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 33’e yükseldi.

TEİAŞ verilerine göre 2026 Mart sonunda Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü 124.891 megavata (MW) yükseldi. Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü geçen yıl mart sonunda geçen yıla kıyasla yüzde 17,3 artışla 26 bin 339 megavata yükseldi. Rüzgar enerjisi kurulu gücü ise geçen yıla göre yüzde 14 artarak 15 bin 66 megavata ulaştı. Güneş ve rüzgarın toplam kurulu güçteki payı yüzde 30’dan yüzde 33’e çıktı.

Yenilenebilir enerji payı yüzde 62'ye yükseldi

Güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra hidroelektrik, jeotermal ve biyoenerji kaynaklarını kapsayan yenilenebilir enerji kaynaklarının payı da artışa geçti. Geçen yıl Mart sonunda toplam kurulu gücün yüzde 60’ını yenilenebilir kaynaklar oluştururken bu yıl bu oran yüzde 62,1’e yükseldi.

Türkiye’nin Kurulu Yenilenebilir Enerji Gücü (2026 Mart)

Güneş Enerjisi : 26.339 MW

: 26.339 MW Rüzgar Enerjisi : 15.066 MW

: 15.066 MW Hidroelektrik Santraller : 32.304 MW

: 32.304 MW Jeotermal Enerji : 1.772 MW

: 1.772 MW Biyoenerji: 2.120 MW

