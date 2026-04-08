    WhatsApp, yeni özellikleriyle resmen CarPlay'de

    WhatsApp, beta testinin üzerinden sadece birkaç gün geçtikten sonra geliştirilmiş CarPlay deneyimini tüm iPhone kullanıcılarına sundu. İşte detaylar:            

    WhatsApp CarPlay uygulaması indirilmeye açıldı
    WhatsApp, araç kullanırken anlık mesajlaşma platformunu kullanan CarPlay kullanıcıları için önemli bir güncelleme yayınladı. En son WhatsApp iOS güncellemesi (sürüm 26.13.74), CarPlay'de arama ve mesajlaşma deneyimini iyileştirmek için tasarlanmış yerel uygulama olan CarPlay için WhatsApp’ı içeriyor.

    WhatsApp CarPlay uygulaması neler sunuyor?

    WhatsAppp for CarPlay uygulaması iPhone
    WhatsApp, bunu App Store'da "büyük güncelleme" olarak adlandırıyor. CarPlay için WhatsApp uygulaması, kişilerin arkadaşları, ailesi ve gruplarıyla arama veya mesajlaşmayı kolaylaştırıyor. Yeni uygulamanın basit, güvenilir ve gizli olduğunu, yani aramaların ve mesajların uçtan uca şifrelendiği bilgisi de paylaşıldı.

    CarPlay'deki önceki WhatsApp deneyimi yeterli değildi. WhatsApp, CarPlay desteğini ilk uygulayanlardan biriydi ancak deneyim Siri tabanlı sesli etkileşimlerle sınırlıydı. Aracın bilgi-eğlence ekranında son sohbetleri veya iletişim bilgilerini görmenin bir yolu yoktu.

    Güncellenen WhatsApp CarPlay uygulaması sohbetleri, aramaları ve favorileri ayıran sekmeli bir arayüz sunuyor. Bu özellik, tüm sohbet geçmişini değil, okunmamış mesajlar içeren son sohbetleri göstererek sürüş sırasında dikkati dağıtan unsurları en aza indirmeyi amaçlıyor. İkinci sekme, arama geçmişini gösteriyor ve arama geçmişini, zaman damgaları ve profil simgeleriyle birlikte kişinin kiminle konuştuğunu kolayca belirlemesini sağlayacak şekilde, giden, gelen ve cevapsız aramaların kronolojik bir listesini görüntülüyor. Arama kaydındaki bir girişe dokunarak hızlıca geri arama yapılabiliyor.

    Bunların dışında, iPhone’daki WhatsApp'tan favori listesine eklenen kişileri gösteren üçüncü bir sekme de bulunuyor; bu da kişinin en sık iletişime geçtiği kişileri daha hızlı bulmasını sağlıyor.

    App Store'dan en son WhatsApp iOS güncellemesini yükledikten sonra iPhone'unuzu bağladığınızda yeni WhatsApp CarPlay uygulaması otomatik olarak aracınızda görünecektir. Yeniden tasarlanan deneyim tüm iPhone kullanıcılarına sunuluyor. Son güncellemelerde WhatsApp ayrıca gelen mesajlar için yapay zeka destekli yanıt önerileri, yapay zeka fotoğraf rötuşları ve daha fazlasını ekledi.

    Apple CarPlay'de WhatsApp nasıl kullanılır?

    1. iPhone'unuzu Apple CarPlay ile aracınıza bağlayın
    2. Aracınızın ekranında sorulursa, İzin Ver veya CarPlay Kullan seçeneğini seçin
    3. WhatsApp simgesini bulun
    4. Eğer görmüyorsanız, iPhone'unuzda Ayarlar - Genel - CarPlay'e gidin, aracınızı seçip dokunun
    5. WhatsApp'ı listenin en üstüne sürükleyin
    6. Artık aramaları cevaplayabilir veya mesajlara doğrudan aracın ekranından yanıt verebilirsiniz

    WhatsApp CarPlay uygulaması gereksinimler

    • iPhone 5 veya üzeri bir model kullanıyor olmanız gerekiyor.
    • Apple CarPlay'i (kablolu veya kablosuz) destekleyen bir aracınız olmalı.
    • iPhone'unuzun iOS 26.4 veya üzeri sürümde çalıştığından emin olun.
    • WhatsApp'ı App Store üzerinden en son sürüme güncelleyin.
    • iPhone'unuzda Siri açık olmalı.
    • WhatsApp'ta Face ID veya Touch ID etkinleştirilmemiş olmalı.
