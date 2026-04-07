Apple'dan geliştiricileri şaşkına uğratan güncelleme!

App Store'da üçüncü taraf uygulamalara nedensiz güncelleme
Güncellenen uygulamalar arasında Candy Crush Soda Saga, Sentry Mobile, Catan Universe, Bluetti, Mortal Kombat, Duet Display, VLC ve daha birçok uygulama bulunuyor.
Apple'ın, uzun süre güncelleme almamış eski uygulamaları tutmama politikası var. Bu kurallar, özellikle oyunlar üzerinde çalışan geliştiricilerden çok eleştiri aldı. İşletim sistemi değişiklikleri nedeniyle bazı uygulamalarda yapılması gereken değişikliklerin ötesinde, bazı araçlar ve oyunlar yıllarca güncellenmeden kalabiliyor. Ancak Apple'ın politikası, geliştiricileri, görünüşte ihtiyaç duymayacak uygulamalar üzerinde ekstra çalışma yapmaya zorluyor. 2022'de Apple, App Store'dan 540.000 uygulamayı uzun süre güncellenmediği gerekçesiyle kaldırmıştı. Şirket, 2016'da da birçok eski uygulamayı Apple Watch simgesini gösterecek şekilde güncellemişti.
