    Apple'dan geliştiricileri şaşkına uğratan güncelleme!

    iPhone, güncelledikten sonra App Store'da da bir dizi güncellemenin görünmesi normal ancak geçtiğimiz günlerde bazı iPhone uygulamaları Apple tarafından nedensiz bir şekilde güncellendi.

    Apple, bazı üçüncü taraf uygulamalara sessiz sedasız App Store güncellemeleri gönderdi. Garip olan şu ki, bu güncellemelerin neden yapıldığı veya neleri değiştirdiği tam olarak bilinmiyor.

    App Store'da üçüncü taraf uygulamalara nedensiz güncelleme

    Kullanıcılar, hem eski hem de yakın zamanda güncellenen uygulamalarda yeni güncelleme notları fark etmeye başladı. Ancak, bu notlar uygulamanın geliştiricilerinden değil, Apple’dan geliyordu. Açıklamada “Apple'ın bu güncellemesi uygulamanın işlevselliğini iyileştirecek. Yeni bir özellik eklenmedi.” ifadesi yer alıyor.

    Güncellenen uygulamalar arasında Candy Crush Soda Saga, Sentry Mobile, Catan Universe, Bluetti, Mortal Kombat, Duet Display, VLC ve daha birçok uygulama bulunuyor.

    Apple'ın, uzun süre güncelleme almamış eski uygulamaları tutmama politikası var. Bu kurallar, özellikle oyunlar üzerinde çalışan geliştiricilerden çok eleştiri aldı. İşletim sistemi değişiklikleri nedeniyle bazı uygulamalarda yapılması gereken değişikliklerin ötesinde, bazı araçlar ve oyunlar yıllarca güncellenmeden kalabiliyor. Ancak Apple'ın politikası, geliştiricileri, görünüşte ihtiyaç duymayacak uygulamalar üzerinde ekstra çalışma yapmaya zorluyor. 2022'de Apple, App Store'dan 540.000 uygulamayı uzun süre güncellenmediği gerekçesiyle kaldırmıştı. Şirket, 2016’da da birçok eski uygulamayı Apple Watch simgesini gösterecek şekilde güncellemişti.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 1 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 4 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 4 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

