Apple'dan geliştiricileri şaşkına uğratan güncelleme!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, bazı üçüncü taraf uygulamalara sessiz sedasız App Store güncellemeleri gönderdi. Garip olan şu ki, bu güncellemelerin neden yapıldığı veya neleri değiştirdiği tam olarak bilinmiyor.

App Store'da üçüncü taraf uygulamalara nedensiz güncelleme

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar, hem eski hem de yakın zamanda güncellenen uygulamalarda yeni güncelleme notları fark etmeye başladı. Ancak, bu notlar uygulamanın geliştiricilerinden değil, Apple’dan geliyordu. Açıklamada “Apple'ın bu güncellemesi uygulamanın işlevselliğini iyileştirecek. Yeni bir özellik eklenmedi.” ifadesi yer alıyor.

Güncellenen uygulamalar arasında Candy Crush Soda Saga, Sentry Mobile, Catan Universe, Bluetti, Mortal Kombat, Duet Display, VLC ve daha birçok uygulama bulunuyor.

Apple'ın, uzun süre güncelleme almamış eski uygulamaları tutmama politikası var. Bu kurallar, özellikle oyunlar üzerinde çalışan geliştiricilerden çok eleştiri aldı. İşletim sistemi değişiklikleri nedeniyle bazı uygulamalarda yapılması gereken değişikliklerin ötesinde, bazı araçlar ve oyunlar yıllarca güncellenmeden kalabiliyor. Ancak Apple'ın politikası, geliştiricileri, görünüşte ihtiyaç duymayacak uygulamalar üzerinde ekstra çalışma yapmaya zorluyor. 2022'de Apple, App Store'dan 540.000 uygulamayı uzun süre güncellenmediği gerekçesiyle kaldırmıştı. Şirket, 2016’da da birçok eski uygulamayı Apple Watch simgesini gösterecek şekilde güncellemişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: