Instagram yorumları artık düzenlenebiliyor

Tam Boyutta Gör Instagram, kullanıcıların artık yorumları düzenleme seçeneğine sahip olduğunu duyurdu. Bu, yazım hatasını düzeltmek için yorumu silip yeniden paylaşmak zorunda kalan herkes için uzun zamandır beklenen bir çözüm. Ancak bir sorun var; Değişiklik yapmak için yalnızca 15 dakikalık bir süreniz var. Bu 15 dakika içinde yorumunuzu istediğiniz kadar düzenleyebilirsiniz.

15 dakika içinde ve yalnızca metinler düzenlenebiliyor

Bir yorumu düzenlediğinizde, diğer kişiler yorumun düzenlendiğini görebilecek ancak orijinal halini göremeyecek. Ayrıca yalnızca metin düzenlenebiliyor. Yani yorumunuz hem metin hem de fotoğraf içeriyorsa, metni düzeltebiliyorsunuz ancak fotoğraf olduğu gibi kalıyor.

Özellik resmi olarak yeni duyurulmuş olsa da, bazı kullanıcılar bunu test aşamasında fark etti. Son birkaç haftadır ortaya çıkan çok sayıda paylaşım, Instagram'ın bu özelliği sessiz sedasız denediğini gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: