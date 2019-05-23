DICE ve Electronic Arts’tan yeni nesil saç işleme teknolojisi

DICE ‘ın geliştirip ve Electronic Arts’ın yayınladığı neredeyse tüm oyunlarda kullanılan Frostbite oyun motoruna, gelişmiş saç dokusu işleme özellikleri eklendi.

DICE ve EA tarafından yayınlanan vidolarda görülebilecek gerçek zamanlı saç modellemelerinin, film kalitesinde ve önceden renderlanmış görüntülere (offline rendering / pre-rendering) yakın sonuçlar vermesi bekleniyor.

Frostbite motoru ile yapılacak oyunların ileride nasıl gözükebileceği hakkında küçük bir fikir veren videolarda, hacimli saçın modellemesi de izlenebiliyor.

Yeni videolar gelecek

Benzerini 2013 yılında çıkan ve seriyi baştan alan Tomb Raider oyununda gördüğümüz teknik, yeni oyunlarda ne zaman uygulanmaya başlanır bilinmez ancak aynı sahnede birden çok kez kullanılması halinde, çok güçlü donanıma ihtiyaç duyacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.

EA ve DICE’ın yeni teknolojinin nimetleri göstermek adına, önümüzdeki haftalarda yeni videolar paylaşacağı ifade ediliyor.

https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/electronic-arts-showcases-next-generation-hair-rendering-giving-us-a-glimpse-at-next-gen-graphics/