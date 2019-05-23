DICE ve Electronic Arts’tan yeni nesil saç işleme teknolojisi

DICE ve EA tarafından yayınlanan vidolarda görülebilecek gerçek zamanlı saç modellemelerinin, film kalitesinde ve önceden renderlanmış görüntülere (offline rendering / pre-rendering) yakın sonuçlar vermesi bekleniyor.
Frostbite motoru ile yapılacak oyunların ileride nasıl gözükebileceği hakkında küçük bir fikir veren videolarda, hacimli saçın modellemesi de izlenebiliyor.
Yeni videolar gelecek
Benzerini 2013 yılında çıkan ve seriyi baştan alan Tomb Raider oyununda gördüğümüz teknik, yeni oyunlarda ne zaman uygulanmaya başlanır bilinmez ancak aynı sahnede birden çok kez kullanılması halinde, çok güçlü donanıma ihtiyaç duyacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.
EA ve DICE’ın yeni teknolojinin nimetleri göstermek adına, önümüzdeki haftalarda yeni videolar paylaşacağı ifade ediliyor.
https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/electronic-arts-showcases-next-generation-hair-rendering-giving-us-a-glimpse-at-next-gen-graphics/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ve (witcher3'te bile) bu teknoloji mevcuttu. Asil olay bunun pretikte görmek. Ve sadece ana karakter(ler) 'den baska kullanmiyor olusu.
Yeni bir şey olmasından ziyade, EA için yeni bir şey. Frostbite motoruna böyle bir özellik gelmiş artık EA oyunlarında da saç daha iyi görünecek.
EA de kendi motoruna bunu entegre etmiş, nasıl performans verecek onu zamanla göreceğiz, büyük ihtimal kullanmayız :)
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