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DICE ve Electronic Arts’tan yeni nesil saç işleme teknolojisi

EA tarafından yayınlanan videolarda, Frostbite oyun motorunun yeni yetenekleri gösteriliyor. Gelişmiş saç dokusu işleme özellikleri ile ileride gelecek oyunlarda görsellik iyice artacak gibi.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Diğer Yazılım
Gökhan G.
Editör
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DICE ve Electronic Arts’tan yeni nesil saç işleme teknolojisi
 

DICE ‘ın geliştirip ve Electronic Arts’ın yayınladığı neredeyse tüm oyunlarda kullanılan Frostbite oyun motoruna, gelişmiş saç dokusu işleme özellikleri eklendi.

DICE ve EA tarafından yayınlanan vidolarda görülebilecek gerçek zamanlı saç modellemelerinin, film kalitesinde ve önceden renderlanmış görüntülere (offline rendering / pre-rendering) yakın sonuçlar vermesi bekleniyor.

 

Frostbite motoru ile yapılacak oyunların ileride nasıl gözükebileceği hakkında küçük bir fikir veren videolarda, hacimli saçın modellemesi de izlenebiliyor.

Yeni videolar gelecek 

Benzerini 2013 yılında çıkan ve seriyi baştan alan Tomb Raider oyununda gördüğümüz teknik, yeni oyunlarda ne zaman uygulanmaya başlanır bilinmez ancak aynı sahnede birden çok kez kullanılması halinde, çok güçlü donanıma ihtiyaç duyacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.

EA ve DICE’ın yeni teknolojinin nimetleri göstermek adına, önümüzdeki haftalarda yeni videolar paylaşacağı ifade ediliyor.


https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/electronic-arts-showcases-next-generation-hair-rendering-giving-us-a-glimpse-at-next-gen-graphics/ Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 2 hf. en beğenilen
Artık Nvidia buna da bir çekirdek yapar. Kıl core. Her kıl ayrı bir kıl çekirdeğinde hesaplanır ve yine Nvidia fark atar.
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Galatas4ray 2 hf.
Yeni battlefield oyununda artık bol bol clear ile yıkanmış kepeksiz saçlar görecez desenize.
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fotifoti 2 hf.
peki yarısını clear yarısını normal şampuanla yıkarsa?
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TheNewAtilla 2 hf.
Frostbite motorunu dice’dan başka kimse doğru düzgün kullanamıyor. Bu problemin çözülmesi lazım
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patatessiz patso 2 hf.
peki bunlar prebaked animasyonlar mi olacak yoksa oyun içinde realtime mi işlenecek
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vonderplanitz 2 hf. patatessiz patso
Frostbite oyun motoruna kıl işleme özelliği eklendi diyor, buradan anlaşılan oyun içinde gerçek-zamanlı olarak dahil edilir.
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brk6152 2 hf.
Ea adam gibi oyun yapsın
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Chagotta 2 hf.
Dice önce adam gibi modern battlefield için çaba sarfetsin. 4 senedir ikinci dünya savaşını makyajlayıp veriyor piyasaya. Battlefield 4 oynamak hala heyecanlı.
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mementopolis 2 hf.
Bu yeni bir sey degil ki? Square Enix'te bu tür video yayinlamisti hatta bu mevcut neslin basinda.
ve (witcher3'te bile) bu teknoloji mevcuttu. Asil olay bunun pretikte görmek. Ve sadece ana karakter(ler) 'den baska kullanmiyor olusu.

3 Yanıt Yanıtla
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Rachsuchtig 2 hf. mementopolis
mementopolis
Bu yeni bir sey degil ki? Square Enix'te bu tür video yayinlamisti hatta bu mevcut neslin basinda.
ve (witcher3'te bile) bu teknoloji mevcuttu. Asil olay bunun pretikte görmek. Ve sadece ana karakter(ler) 'den baska kullanmiyor olusu.


Yeni bir şey olmasından ziyade, EA için yeni bir şey. Frostbite motoruna böyle bir özellik gelmiş artık EA oyunlarında da saç daha iyi görünecek.
1 Yanıt Yanıtla
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Brucedeluxe 2 hf. mementopolis
Nvidia hairworks bir çok oyunda destekleniyor fakat performans konusunda ciddi sıkıntıları var. Witcher3 de yaklaşık %25 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam.
EA de kendi motoruna bunu entegre etmiş, nasıl performans verecek onu zamanla göreceğiz, büyük ihtimal kullanmayız :)
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vonderplanitz 2 hf. mementopolis
BBC kıl özelliğini belgesel animasyonlarında yıllardır kullanıyor. Resimdeki ayı suya girip çıkınca kılları üzerinden suyu atmasını (akışkan dinamiği animasyonu) da yapıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Galatas4ray 2 hf.
Yeni battlefield oyununda artık bol bol clear ile yıkanmış kepeksiz saçlar görecez desenize.
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fotifoti 2 hf.
peki yarısını clear yarısını normal şampuanla yıkarsa?
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Tugrul_512bit 2 hf. en beğenilen
Artık Nvidia buna da bir çekirdek yapar. Kıl core. Her kıl ayrı bir kıl çekirdeğinde hesaplanır ve yine Nvidia fark atar.
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