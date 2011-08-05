Digitimes: Apple 2011 yılında 40 milyon iPad satacak, pazarın %61'ine hakim olacak

Apple'ın üçüncü çeyrekte yayınladığı 28.57 milyar dolar gelir, 7.31 milyar dolar net kar ve 9.25 milyon iPad satışı toplam yıl tahminlerini de yukarı çekti. Daha önce iPhone hakkındaki yayınladığımız tahminlerin ardından şimdi de iPad için tahminler gelmeye başladı.





Çinli Digitimes sitesi 2011 yılı için tablet pazarının 65.2 milyon satış rakamına ulaşacağını iPad'in ise 40 milyonluk satış ile pazarın %61'ine hakim olacağı tahmininde bulundu.





2011 yılı ilk yarısında tablet satışları önceki yıla göre %420 artış gösterirken ikinci yarısı için tahminler yine geçen yıl aynı döneme göre %150'lik bir artış yaşanacağı yönünde.





Apple'ın ise 2011 ikinci yarıda ilk yarı satışlarının %76 üzerine çıkarak 25.5 milyon satış yapması bekleniyor. Aynı dönemde Android tabletlerin 2011 yılı ilk yarısına oranla %65 artışla 15.65 milyon rakamına ulaşması bekleniyor. Toplam sevkiyatın %39'u Android tabletlere ait olacak.





Toplam yıla göre pazar payında ise Android tabletler %30, diğer işletim sistemine ait tabletler ise %9'luk bir oran elde etmiş olacak. Android tabletlerin Apple'a karşı yılın ikinci yarısındaki en büyük kozu ise tatil dönemleri.